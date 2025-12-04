Absence kreativity? Samsung si pro svá sluchátka znovu „vypůjčí“ funkci od Applu

- Samsung připravuje svá nová sluchátka Galaxy Buds 4 a 4 Pro
- Nabídnou znovu design s nožičkou, nově pak špuntové i peckové provedení
- Od Applu si vypůjčí funkci živého překladu
Jihokorejský Samsung se u svého příslušenství v posledních letech značně inspiruje konkurencí. Patrné je to jak u sluchátek Galaxy Buds 3 Pro, tak i u hodinek Galaxy Watch. Co dřív bylo kulaté, je nyní hranaté, ergonomickým sluchátkům schovaným v uchu nově narostla nožička. Jeden by mohl říct, že se Samsung inspiroval u Applu, který patří k největším producentům chytrých hodinek a sluchátek. A u nové generace to vypadá, že převezme další praktickou funkci.
Galaxy Buds 4 ve stylu AirPodů
Server Android Authority informoval o tom, že uvnitř testovací verze grafické nadstavby One UI 8.5 lze najít informace o základním modelu sluchátek Galaxy Buds 4, stejně jako o vylepšeném modelu Galaxy Buds 4 Pro. To značí, že se Samsung vydá podobnou cestou jako Apple i další výrobci, tedy rozdělí svá sluchátka na dva modely: peckový základní a vylepšený Pro se špuntovým uchycením v uchu.
Mnohem zajímavější ale je, že nová sluchátka korejského výrobce budou nabízet klíčovou funkci, kterou známe z AirPodů od Apple – překlad v reálném čase. Této funkci zatím výrobce přezdívá „režim Interpreter“ a spustíte ji podržením haptické plošky na levém i pravém sluchátku najednou.
Živý překlad míří do Samsung sluchátek
„Překládejte své konverzace v reálném čase, když máte nasazená sluchátka Buds. Stačí stisknout a podržet obě sluchátka Buds a můžete začít, aniž byste museli vytahovat telefon nebo tablet,“ stojí v uniklém kódu z One UI 8.5. Režim pro překlad se tedy stejně jako na podporovaných modelech sluchátek AirPods spouští režim živého překladu.
Samsung nejspíš představí svá nová sluchátka zkraje příštího roku, po boku telefonů řady Galaxy S26. Je pravděpodobné, že stejnou funkci postupně nasadí i další výrobci, nicméně Samsung bude pravděpodobně první hned po Applu. O přesné podpoře jazyků – která například u AirPodů pozbývá češtinu – zatím nemáme žádné informace.