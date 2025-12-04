TOPlist

Absence kreativity? Samsung si pro svá sluchátka znovu „vypůjčí“ funkci od Applu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 12. 7:00
Samsung Galaxy Buds 3 Pro v rukou redaktora
  • Samsung připravuje svá nová sluchátka Galaxy Buds 4 a 4 Pro
  • Nabídnou znovu design s nožičkou, nově pak špuntové i peckové provedení
  • Od Applu si vypůjčí funkci živého překladu

Jihokorejský Samsung se u svého příslušenství v posledních letech značně inspiruje konkurencí. Patrné je to jak u sluchátek Galaxy Buds 3 Pro, tak i u hodinek Galaxy Watch. Co dřív bylo kulaté, je nyní hranaté, ergonomickým sluchátkům schovaným v uchu nově narostla nožička. Jeden by mohl říct, že se Samsung inspiroval u Applu, který patří k největším producentům chytrých hodinek a sluchátek. A u nové generace to vypadá, že převezme další praktickou funkci.

Galaxy Buds 4 ve stylu AirPodů

Server Android Authority informoval o tom, že uvnitř testovací verze grafické nadstavby One UI 8.5 lze najít informace o základním modelu sluchátek Galaxy Buds 4, stejně jako o vylepšeném modelu Galaxy Buds 4 Pro. To značí, že se Samsung vydá podobnou cestou jako Apple i další výrobci, tedy rozdělí svá sluchátka na dva modely: peckový základní a vylepšený Pro se špuntovým uchycením v uchu.

Mnohem zajímavější ale je, že nová sluchátka korejského výrobce budou nabízet klíčovou funkci, kterou známe z AirPodů od Apple – překlad v reálném čase. Této funkci zatím výrobce přezdívá „režim Interpreter“ a spustíte ji podržením haptické plošky na levém i pravém sluchátku najednou.

Živý překlad míří do Samsung sluchátek

„Překládejte své konverzace v reálném čase, když máte nasazená sluchátka Buds. Stačí stisknout a podržet obě sluchátka Buds a můžete začít, aniž byste museli vytahovat telefon nebo tablet,“ stojí v uniklém kódu z One UI 8.5. Režim pro překlad se tedy stejně jako na podporovaných modelech sluchátek AirPods spouští režim živého překladu.



Apple AirPods Pro 3



Nepřehlédněte

AirPods Pro 3 jsou nabušené funkcemi: osobní překladač, měření srdečního tepu a špičkové ANC

Samsung nejspíš představí svá nová sluchátka zkraje příštího roku, po boku telefonů řady Galaxy S26. Je pravděpodobné, že stejnou funkci postupně nasadí i další výrobci, nicméně Samsung bude pravděpodobně první hned po Applu. O přesné podpoře jazyků – která například u AirPodů pozbývá češtinu – zatím nemáme žádné informace.

Kapitoly článku