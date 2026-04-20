7 let zpoždění a strategická díra: Apple letos konečně vyrazí do souboje s ohebnými telefony

- Už tento podzim se dočkáme ohebného iPhonu s rekordní cenovkou kolem 60 tisíc korun
- Konec viditelného záhybu? Unikátní pant z tekutého kovu slibuje nejhladší a nejtenčí displej na trhu
- Chystaný iOS 27 přinese pokročilý multitasking a řadu dalších novinek
Po letech spekulací posunuli analytici skládací iPhone z kolonky „možná“ do kolonky „téměř jistě“. Ming-Chi Kuo i Mark Gurman se shodují na podzimu 2026, ceně kolem 2 399 dolarů a masové výrobě v posledním čtvrtletí letošního roku. Jenže když si uniklé specifikace z čínských továren položíte vedle sedmileté ztráty na Samsung, začne vycházet trochu jiný obrázek, než jaký by si Apple přál prodávat. Nejprve se spekulovalo, že se bude jmenovat jednoduše iPhone Fold, nicméně nejnovější zprávy naznačují, že by měl dostat označení iPhone Ultra.
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Harmonogram je jasnější než kdy dřív
Skládací iPhone má být představen v září 2026 vedle iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max. Do rukou zákazníků se ale dostane až s několikatýdenním zpožděním – Apple si nechává čas na rozjezd výroby. Kuo navíc odhaduje, že se v prvním roce vyrobí pouze tři až pět milionů kusů.
Pro kontext: Samsung podle Counterpointu ovládl v Q3 2025 globální trh skládaček s 64% podílem, přičemž Galaxy Z Fold 7 sám prodal o polovinu víc než předchůdce. Apple tedy do tohoto segmentu nevstupuje jako dominantní hráč, ale jako dobře připravený outsider s luxusním ceníkem.
Specifikace, kde by Apple poprvé mohl předběhnout Samsung
Z úniků je patrné, kam Apple mířil. Záhyb. Přesně to místo, kde má Samsung prokazatelně potíž. Pant má být ohnutý pod úhlem menším než 2,5 stupně a viditelná brázda má mít hloubku pod 0,15 milimetru. To by skutečně bylo poprvé, kdy by se skládací telefon po rozložení tvářil jako normální tablet, a ne jako displej s rušivou jizvou uprostřed. Tloušťka je také ambiciózní: 4,8 milimetru po rozložení a 9,5 milimetru v zavřeném stavu. Titanová konstrukce, nerezová ocel na krytu, uvnitř tekutý kov v mechanismu pantu pro plynulejší pohyb.
Uvnitř pak poběží čip A20 a zařízení bude mít dvě zadní kamery, Touch ID v zapínacím tlačítku (do skládacího panelu se Face ID zřejmě prostě nevešlo) a baterii s kapacitou 5 000 a 5 800 mAh. Pokud spodní hranice sedí, udělá z telefonu iPhone s největším akumulátorem v historii.
Software: Apple konečně pochopil, že jeden displej nestačí
Jeden rozdíl proti dřívějším spekulacím stojí za zmínku. Gurman v březnu potvrdil, že Apple chystá pro skládačku speciální verzi iOS 27 s rozvržením podobným iPadu, bočními panely a poprvé v historii iPhonu multitaskingem vedle sebe. Není to úplný iPadOS – neuvidíme plnohodnotné okenní prostředí z iPadOS 26 –, ale je to výrazný posun.
Apple tentokrát evidentně nepůjde ven s hardwarem na softwaru psaném pro šestipalcový displej, jak to udělal u Vision Pro. Samsung má sice v Z Fold 7 pořád vyspělejší DeX, ale Apple alespoň ukazuje, že si diktát hardwaru uvědomuje.
Proč to trvalo tak dlouho?
Sedm let. Tolik uběhlo od chvíle, kdy Samsung ukázal první Galaxy Fold, a chvíle, kdy se Tim Cook rozhodne říct „teď je ten správný okamžik“. Oficiální narativ bude zřejmě ten, že Apple čekal, až technologie dozraje a zákazníci budou ochotní platit přes dva tisíce dolarů. Možná. Ten samý narativ ale přehlíží, že Galaxy Z Fold 8, který Samsung odhalí letos v létě, bude z pohledu skládacího designu už osmou generací. Apple tak vstoupí na trh s první verzí proti někomu, kdo má za sebou sedm iterací a podle Counterpointu dominantní tržní podíl.
Kolik bude ohebný iPhone stát?
Pokud se potvrdí vstupní cena 2 399 dolarů, český ceník se při současném kurzu a obvyklé marži Applu vyšplhá zhruba na 58 až 63 tisíc korun. To je dvojnásobek toho, co dnes stojí iPhone 17 Pro Max, a o několik tisíc víc než Galaxy Z Fold 7 v základní verzi. Jinými slovy – tohle není telefon pro většinu. Je to statusový produkt, který má především dokázat, že Apple taky umí skládat, jen si dal sedm let načas.
Pro českého kupujícího z toho plyne vcelku jasné doporučení. Pokud nejste fanda, který musí mít cokoli s nahlodaným jablkem na zádech jako první, letošní podzim ještě přečkejte. Druhá generace, kterou některé zdroje čekají v roce 2028, bude téměř jistě levnější, tenčí a bez dětských nemocí prvního pokusu. Pokud mě ale 0,15milimetrový záhyb, nový iOS 27 a 4,8milimetrová tloušťka nakonec přesvědčí o opaku, rád to napíšu.