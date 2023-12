Zprávy od Googlu dostanou skvělé vylepšení, které ocení naprosto každý

Aplikace Zprávy od Googlu dostane užitečnou funkci

To má podobu editace již odeslaných zpráv, jak prozradil zdrojový kód betaverze

Kdy se tak stane, prozatím nevíme

Aplikaci pro odesílání a přijímání SMS má ve svém chytrém telefonu prakticky každý. V případě operačního systému Android mají uživatelé na výběr z celé řady různých aplikací, nicméně mezi ty nejrozšířenější patří bezesporu aplikace Zprávy přímo od Googlu. Ta umí nejen pracovat se standardními SMSkami, ale také s protokolem RCS, který funguje na podobném principu jako konkurenční messengery typu WhatsApp či iMessage. Ačkoli prozatím svými funkcemi nedosahuje na své konkurenty, Google se snaží tuto propast překlenout.

Aplikace Zprávy od Googlu umožní editovat odeslané zprávy

Mezi poslední přídavky patří například funkce Photomoji, hlasových nálad, efektů na obrazovce a další. Nyní to vypadá, že bychom mohli do seznamu přidat ještě jednu novinku v podobě možnosti upravovat již odeslané zprávy. Jak upozornil server The SpAndroid, nejnovější betaverze aplikace Zprávy, která byla vydána v posledním listopadovém týdnu, obsahuje kód, který naznačuje, že se dost možná pracuje na funkci pro úpravu zpráv.

Při stahování APK byly odhaleny čtyři příznaky, které se objevily v betaverzi a které naznačují možnou existenci této funkce. Abychom se dostali do hloubky kódu, mezi tyto příznaky patří bugle.enable_edit_ui, bugle.load_edit_history, bugle.process_outgoing_edits a bugle.process_incoming_edits. První příznak se týká uživatelského rozhraní pro funkci úprav zpráv, zatímco druhý popisuje možnost vyvolat historii úprav. A konečně třetí a čtvrtý příznak se zřejmě týká zpracování úprav pro odesílatele a příjemce zpráv.

Možnost upravovat odeslané textové zprávy je možná jednou z nejžádanějších funkcí platforem pro zasílání zpráv obecně. Alternativní aplikace pro zasílání zpráv, jako je například Telegram, již funkci úprav mají. V letošním roce představila společnost WhatsApp vlastní funkci pro úpravu zpráv, takže to vypadá, že Google v této oblasti dohání náskok. Kód v nejnovější betaverzi Zpráv se zatím nachází za příznaky a nelze je povolit. Prozatím není jasné, kdy se novinka dostane do ostré verze aplikace.