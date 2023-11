Znáte Temu? Superlevný obchod se stal hitem, nakupování je však na hraně zákona

Nový internetový obchod Temu je poslední rok velkým trendem

Nabízí extrémní množství produktů s nízkou cenou a rychlou dopravou

Experti se na Temu však dívají skrz prsty, hlavně kvůli všemožným bezpečnostním rizikům

Temu je nová generace klasických čínských superobchodů typu AliExpress či Gearbest. Do Česka dorazila platforma v létě minulého roku a výraznou část celého roku šlo o nejstahovanější bezplatnou aplikaci na Google Play. Temu má ale několik vážných rizik, kvůli kterým se v západním světě možná nevyhne regulaci.

Temu – nakupujte jako milionář

Oranžový superobchod přichází s velmi příjemnou a lákavou premisou: nakupujte jako milionář. Zboží je až na výjimky velmi levné, nakoupíte prakticky od pár korun, až po desítky tisíc. Většina sortimentu je však cenově na úrovni desítek korun, až nižších stovek korun za položku. Zatímco nakupujete velké množství věcí, rozhodně neutrácíte jako milionář.

A když přijde na samotný sortiment, člověku může zůstat rozum stát. Kategorií je totiž přehršel, na Temu pořídíte prakticky cokoliv, od doplňků do domácnosti, přes oblečení, až po elektroniku či hudební nástroje.

Určitě si dovedete představit, že pro celou řadu věcí může být Temu vlastně fajn obchodem, protože nabízí za pár korun výrobky, které lokální prodejci nabízí s tisíciprocentními přirážkami. Přitom tyto produkty mají stejný původ – v Číně nebo v rozvojových zemích. Tak co vlastně může být na Temu špatně?

Bídná ochrana osobních dat

Experti na bezpečnost uživatelských dat z Evropy i USA se shodují, že Temu se nechová k uživatelským datům nijak šetrně, ba právě naopak. Šeng Lu, docent univerzity v Delaware, o Temu prohlásil: „Podobně jako v případě TikToku, vedla rychlá expanze Temu v USA ke shromažďování velkého množství osobních údajů amerických spotřebitelů.“

Temu přirovnal také k dalšímu čínskému megaobchodu – Shein. Šeng Lu pochází z oboru módních a oděvních studií, sám tedy dobře vnímá rizika spojená se vzrůstem fast-fashion kvůli popularitě obchodů Temu, Shein a dalších. Nicméně jsou to právě uživatelská data, která jsou v ohrožení výměnou za nákup levných výrobků a oblečení.

Samotný původ Temu je vlastně pofidérní. Obchod provozuje společnost PDD Holding, která sídlí v americkém Bostonu. Úplně původně však PDD sídlila v Šanghaji, odkud svou pobočku údajně přesunula na Kajmanské ostrovy. Kromě Temu PDD provozuje ještě e-shop na podobné bázi jménem Pinduoduo.

USA dokonce již přistoupily k jistým regulacím. V květnu letošního roku vydala americká Komise pro ekonomický a bezpečnostní dohled nad Čínou varování před riziky pro osobní údaje uživatelů Temu poté, co byla sesterská aplikace Pinduoduo v Číně stažena z Google Play, protože některé její verze obsahovaly malware.

Právě v květnu na nic nečekal guvernér státu Montana a zavedl zákaz aplikace Temu na všech mobilních telefonech a počítačích používaných zaměstnanci státu. Tento guvernér, Greg Gianforte, se již dříve zasadil také o zákaz aplikací WeChat, Telegram a TikTok od společnosti ByteDance.

Nákup vás může dostat do problémů s policí

Uživatelé Temu však riskují mnohem víc, než jen odcizení osobních údajů. Například problém s policií, anebo rovnou smrt. Německý Chip například informoval o tom, že na Temu je možné pořídit produkty s nacistickou symbolikou. Podle Policie ČR je nošení těchto symbolů trestný čin (projev sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, §404 zákona č. 40/2009 Sb.) a hrozí za něj podmínka či peněžitý trest.

Dalším problémem je nedostatečná kontrola levných elektronických výrobků, které například ani nesplňují evropskou bezpečnostní certifikaci CE. Tyto produkty nemají pokročilou ochranu a mohou se vznítit při používání. Riziko ohrožení zdraví platí také u výrobků používaných v kuchyni, protože se v nich mohou nacházet chemické složky, které byly v Evropské unii dávno zakázány. Server Which? zase přišel na to, že se na Temu prodávají vystřelovací nože a teleskopické obušky – a to bez jakéhokoliv varování zákazníků.

Platí tak – jako kdykoliv jindy – zaměřit obezřetnost na kvalitu a původ produktů. Nižší cena sortimentu na Temu může působit atraktivně ve snaze ušetřit, je ale vždy něčím vykompenzována. Výbor Sněmovny reprezentantů USA pro strategickou soutěž mezi Spojenými státy a Komunistickou stranou Číny například informoval, že některé výrobky nabízené na Temu mohou pocházet z továren, které schvalují nucenou práci národnostních menšin, například Ujgurů. Záleží na každém, na kolik chce toto podporovat.