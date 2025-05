Zkraťte si čekání na GTA 6! Na Nintendo Switch 2 má dorazit herní pecka od Rockstaru

Nintendo by mohlo mít na svém kontě další skvělý herní úlovek

Spekuluje se o příchodu megahitu studia Rockstar Games Red Dead Redemption 2

Kdy a jestli vůbec titul dorazí, je prozatím otázkou

Tituly od studia Rockstar Games patří mezi skutečné skvosty herního světa. Ať už jde o světoznámé série, jako je Grand Theft Auto, nebo třeba skryté poklady ve stylu Bully, jeho hry jsou nejen kontroverzní, ale také v mnoha ohledech dotažené téměř k dokonalosti. Zatímco celá herní obec napjatě očekává příchod GTA 6, které bylo nedávno odloženo na příští rok, mezitím bychom se mohli dočkat jiného známého titulu od Rockstaru, jenž by mohl zamířit na chystanou konzoli Nintendo Switch 2.

Dorazí Red Dead Redemption 2 na konzoli Nintendo Switch 2?

Oním titulem není nic jiného, než Red Dead Redemption 2, které sbíralo řadu ocenění a podle mnohých se jedná o jednu z nejlepších videoher všech dob. Podle serveru Gamereactor by tato herní legenda mohla zamířit také na konzoli Nintendo Switch 2, čímž by se zařadila po bok prvního dílu, který je na stále ještě současné generaci k dispozici od srpna 2023. „Gamereactor se od zdrojů blízkých Rockstaru dozvěděl, že uznávaný opus s otevřeným světem Divokého západu, který je považován za jednu z nejlepších videoher vůbec, je nejen na cestě na Nintendo Switch 2, ale mohl by se na nové konzoli objevit již koncem tohoto roku,“ uvádí zpráva.

Pro Nintendo by se jednalo o skvělý úlovek, a i když už většina z nás má Red Dead Redemption 2 jistě dohráno, vrátit se do tohoto světa na přenosné konzoli by jistě nebylo k zahození, nemluvě o příležitosti zahrát si tento skvost také pro hráče, kteří jsou věrnými fanoušky Nintenda. Ačkoli tyto spekulace dávají jistou naději, neměli bychom se radovat předčasně. Předně, samotný Rockstar oficiálně nepotvrdil, že port Red Dead Redemption 2 na Nintendo Switch 2 chystá. Je tedy otázkou, zda na něm skutečně pracuje, nebo jen zvažuje své možnosti.

Druhým otazníkem je také technický stav – druhý díl kovbojky z Divokého západu je znám svým úchvatným grafickým zpracováním a je takřka jisté, že Rockstar by musel v případě portu dělat kompromisy. Na druhou stranu, pokud může CD Projekt RED na Switch 2 vydat Cyberpunk 2077, jistě i Rockstar zvládne vydat svůj titul v úctyhodném stavu. Pokud jej tedy nesvěří externí firmě a výsledek nedopadne stejně jako remaster trilogie GTA. Na odpovědi si nicméně ještě budeme muset chvíli počkat.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.