Žiletka Galaxy S25 Edge vám kapsu neutrhne. Bude nejlehčí z celé řady

Málokterý smartphone vzbuzuje takový rozruch jako chystaný Samsung Galaxy S25 Edge. Co si budeme povídat, vlajkové Samsungy prodělávají v posledních letech pouze velmi drobné mezigenerační upgrady, a zřejmě proto se korejský gigant rozhodl zkusit o cimrmanovský úkrok stranou. Namísto nesmyslného navyšování gigahertzů, megapixelů a gigabajtů se soustředil na jinou veličinu – milimetry v pase.

Galaxy S25 Edge se pokusí na trhu vyplnit hlad po telefonu s velkým displejem, který nebude kvůli svým rozměrům a hmotnosti stahovat kalhoty daleko před brodem. Podle posledních zvěstí má mít chystaná novinka tloušťku pouhých 5,84 mm, byť tento údaj částečně zhatí poměrně výrazně vystupující dvojice fotoaparátů na zádech. Galaxy S25 Edge má být navíc sympaticky lehký – podle informátora Ice Universe máme očekávat hmotnost pod 162 gramy, kolik váží základní Galaxy S25.

S25 edge is lighter than S25

Nízké hmotnosti a tloušťky se Samsungu podaří dosáhnout hned díky několika faktorům – zmenší se akumulátor, ubyde jeden fotoaparát na zádech a údajně by mohlo dojít i k nasazení plastových boků namísto kovových. Tento údaj ale zatím nemáme nijak potvrzený.

Potvrdit si zato můžeme čipset, kterým bude stejně jako u zbytku řady Snapdragon 8 Elite od Qualcommu. Jeho nasazení prozradil benchmark GeekBench a zároveň potvrdil, že se bude jednat o plnohodnotnou variantu této čipové sady, nikoliv o ořezaný model se sedmi jádry. Doufejme, že se Samsungu podaří navrhnout pro tento čip dostatečně výkonnou chladicí soustavu.

Informátor Yogesh Brar na síti X rovněž prozradil klíčové parametry, byť v tomto případě se jedná spíše o zopakování toho, co už jsme dříve slyšeli – tedy až na jednu výjimku. Telefon má být vybaven 6,6″ Dynamic AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, dále pak 3 900mAh baterií s podporou 25W nabíjení a voděodolností IP68. Hlavní fotoaparát se má pyšnit rozlišením 200 Mpx, novou informací je ale rozlišení širokoúhlé kamerky – dosud se hovořilo o 12Mpx snímači, Yogesh Brar ale zmiňuje 50Mpx fotoaparát. V příspěvku rovněž není zmíněna podpora bezdrátového nabíjení, což je rovněž jedna z položek, která by mohla být kvůli nižší tloušťce obětována.

S25 Edge will be available in Q2

