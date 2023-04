Zapomeňte na zažité postupy: Apple letos přinese zásadní změnu v ovládání iPhonů

Letošní iPhony 15 Pro a 15 Pro Max (Ultra) zřejmě čeká významná proměna hardwarových tlačítek. Ještě nedávno se spekulovalo, že Apple nahradí klasické mechanické klávesy dotykovými ploškami s haptickou odezvou, podle posledních zvěstí ale nakonec toto řešení neuvidíme. Co však zřejmě uvidíme, je výměna tradičního přepínače profilů za univerzálnější tlačítko, na které bude možné namapovat více funkcí. Kromě toho má Apple v plánu použít toto nové akční tlačítko i k některým základním úkonům.

Podle leakera @analyst941 má Apple v plánu zapojit nové tlačítko do nové kombinace pro vypnutí nebo restartování iPhonu. U současných modelů s Face ID (tzn. kromě iPhonu SE) lze vypnutí vyvolat kombinací zapínacího tlačítka a libovolného tlačítka hlasitosti, iPhony 15 Pro a 15 Pro Max se mají vypínat právě novým akčním tlačítkem v kombinaci s vypínacím.

Action Button:

I have some (small) info regarding the action button on iPhone 15 Pro.

Firstly, the volume up + power button will no longer be used to power off the device, or “force-restart” it.

The sequence remains, but combination will be changed to action + power button.

— 941 (@analyst941) April 16, 2023