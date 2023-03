Kapacitní tlačítka iPhonu 15 Pro budou fungovat za všech okolností, Apple přišel s geniálním řešením

Dotyková tlačítka mají být v iPhonech 15 Pro standardem

Ovládat půjdou i s nasazeným pouzdrem či v rukavicích

Apple do systému přidá možnost nastavit si jejich citlivost

O tom, že Apple pravděpodobně nahradí mechanická tlačítka dotykovými alternativami, jsme vás informovali v našem dřívějším článku. Ačkoli tato změna jistě přinese pro firmu z Cupertina řadu výhod, nejeden uživatel se jistě pozastavil nad tím, jak budou tlačítka fungovat s nasazeným pouzdrem či v případě, kdy telefon budete chtít ovládat v rukavicích. Na tuto otázku odpověděl leaker s přezdívkou hitherto na fórech serveru MacRumors.

Ten se již dříve rozpovídal o novém energeticky nenáročném čipu, který se má starat o funkčnost tlačítek i v případě, kdy budou iPhony 15 Pro vypnuté či vybité. Nyní odpověděl také na obavy, že chystané iPhony nepůjde ovládat v rukavicích či s nasazeným pouzdrem. Podle něj na tyto situace Apple myslel a v rámci iOS 17 představí v nastavení možnost upravit si citlivost tlačítek tak, aby mohly reagovat v různých situacích. Tímto by se měli uživatelé vyhnout potenciálním problémům.

Kapacitní tlačítka by Apple měl nejprve nasadit pouze do vyšší řady Pro, přičemž základní modely budou využívat fyzická tlačítka jako doposud. Kromě změny technologie by Pro modely měly dostat také nové akční programovatelné tlačítko, které nahradí přepínač zvukového profilu, jenž je pro iPhone charakteristický. Jak si s možnými nástrahami Apple poradí v praxi, se dozvíme pravděpodobně již v září letošního roku, kdy gigant z Cupertina tradičně nové telefony představuje.