Zapomeňte na nudné SMS. Poradíme, jak poslat prskavky a konfety

- S aplikací iMessage máte unikátní možnost poslat svým blízkým vánoční přání s grafickým efektem
- Hodí se to při zvláštních příležitostech, jako jsou v těchto dnech vánoční svátky
Aplikace iMessage na zařízeních od Applu nabízí zajímavý způsob, jak posílat zprávy s výrazným grafickým doprovodem. Právě to se hodí při výjimečných příležitostech, mezi které bezpochyby patří vánoční svátky. Ty jsou tradičně spojené s kontaktováním rodiny a přátel – ať už formou krátkého hovoru, nebo alespoň textového přání.
Vánoční přání s efektem v iMessage
Uživatelé iPhonů, iPadů a dalších Apple zařízení dobře znají službu iMessage, která kromě běžného psaní zpráv umožňuje přidat i různé vizuální efekty. Díky nim může být vánoční přání o poznání osobitější a zapamatovatelnější než obyčejný text. Připravili jsme si pro vás tipy na to, jak svým blízkým ozvláštnit něco jako klasickou SMSku s vánočním přáním.
Výchozí komunikační aplikace iMessage obsahuje několik obrazovkových efektů, které lze ke zprávě snadno připojit. Tato funkce není žádnou novinkou – Apple ji představil už v roce 2019 s příchodem iOS 13. Podporují ji tedy všechny iPhony a iPady s touto verzí systému a novějšími aktualizacemi, stejně jako počítače Mac. Je ale potřeba počítat s tím, že efekty fungují výhradně mezi Apple zařízeními.
Přestože už od druhé poloviny letošního roku funguje v testovacím provozu komunikační protokol RCS, tedy online komunikace přes iMessage mezi uživateli iOS a Androidu (zatím pouze u T-Mobilu), tyto výrazné grafické prvky se vám nezobrazí.
Dárečky, prskavky, konfety
Smyslem efektů je dodat zprávě emoci – ať už má pobavit, překvapit, nebo jednoduše podtrhnout slavnostní atmosféru. V situacích, kdy chcete popřát krásné Vánoce nebo šťastný nový rok, dokážou tyto animace vyjádřit víc než samotný text nebo běžný emotikon.
Použití je velmi jednoduché. V aplikaci iMessage napište zprávu do textového pole, ale místo klasického klepnutí na tlačítko odeslání prst chvíli podržte na modré šipce. Následně se přepněte na záložku „Obrazovka“ a vyberte efekt, který se vám líbí nejvíce. Nezapomeňte, že adresát musí mít aktivní iMessage.
V aktuální verzi iOS 26.2 nabízí iMessage celkem osm obrazovkových efektů: ozvěnu, reflektor, balónky, konfety, velké srdce, laserovou show, ohňostroj a prskavky. Každý z nich se hodí pro jinou příležitost. Na vánoční přání doporučujeme využít efekt připomínající prskavky, zatímco pro oslavy příchodu nového roku jsou ideální konfety nebo ohňostroj.
Velmi univerzální je také efekt ozvěny, který znásobí odeslanou zprávu a zaplní jí celou obrazovku příjemce. V tomto případě často vypadá lépe jednoduchý emotikon než delší text, protože výsledný dojem je pak výraznější a vizuálně působivější.