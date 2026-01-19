TOPlist

Záplava reklam na iPhone? Tahle novinka v App Store se vám líbit nebude

Jakub Fišer
Jakub Fišer 19. 1. 15:00
  • Sponzorované výsledky v App Store budou brzy graficky sjednocené se zbytkem
  • V beta testu iOS 26.3 zmizel světle modrý podklad, zůstal už jen malý odznáček „Reklama“
  • Applu to přinese více zisku a proklikovosti, uživatele to jen zbytečně mate

Apple podle zjištění serveru 9to5Mac testuje na iOS 26.3 nový vzhled výsledků vyhledávání v obchodě App Store, ve kterém už sponzorované položky nemají modré pozadí. Jediným odlišením reklam tak zůstává nenápadný štítek „Reklama“ u ikonky aplikace, což může vést k většímu počtu omylů ze strany uživatelů – a zároveň k vyšším příjmům Applu z inzerce.

V aktuální testovací verzi iOS 26.3 Apple odstraňuje výrazný modrý podklad, který dosud obklopoval sponzorované výsledky vyhledávání v App Store a jasně je odlišoval od organických výsledků. Nově se reklamní aplikace vizuálně slévají se zbytkem seznamu a už na první pohled vypadají stejně jako běžné výsledky.​

Reklamy v App Store: vlevo starý režim, napravo nově testované rozhraní
Jediným rozdílem je tak malý štítek „Ad“ (v češtině „Reklama“) zobrazený vedle ikonky aplikace, takže uživatelé musí být výrazně pozornější, pokud chtějí vědomě vynechat placené pozice. Podle 9to5Mac se změna objevuje jen u části uživatelů na iOS 26.3, což naznačuje, že jde o omezený test a Apple zatím nekomentoval, zda design rozšíří globálně.​ Do veřejné beta verze iOS 26.3, kterou používáme i v redakci, zatím tato novinka nedorazila.

Více reklam, méně přehlednosti?

Úprava přichází krátce poté, co Apple v prosinci oznámil, že ve výsledcích vyhledávání začne zobrazovat více než jeden sponzorovaný záznam pro daný dotaz. Pokud se tato strategie spojí s odstraněním barevného odlišení, mohou se uživatelé setkávat s delšími bloky reklam, které se prakticky neliší od organických výsledků.​

Z obchodního pohledu jde o logický krok – méně zřetelné označení reklamy typicky zvyšuje míru prokliku a tím i tržby z reklamního byznysu. Z hlediska UX ale změna ztěžuje rychlou orientaci a může vést k tomu, že část uživatelů si ani neuvědomí, že kliká na placenou pozici, nikoli na „nejrelevantnější“ výsledek.​



Pokud Apple nový design nasadí plošně, bude při instalaci aplikací potřeba víc pozornosti. Nestačí už spoléhat na barevné odlišení, ale je nutné aktivně hledat maličký reklamní štítek. Pro méně zkušené uživatele se tak rozdíl mezi reklamou a organickým výsledkem může prakticky vytratit, což může vést k instalaci méně vhodných či prostě jen „lépe zaplacených“ aplikací.​

