TOPlist

iOS 26.3 bourá stará omezení. iPhone dokáže posílat notifikace na hodinky třetích stran

Jakub Fišer
Jakub Fišer 16. 12. 14:00
0
Chytré hodinky Apple Watch Series 8 na ruce uživatele
  • Apple vypustil první beta verzi iOS 26.3 pro vývojáře, v redakci už ji testujeme
  • Ta přináší například možnost zrcadlit více notifikací z iPhonu na hodinky třetích stran
  • Jde o další dříve nemyslitelnou změnu, kterou si u Applu vynutila Evropská komise

Apple právě odstartoval testování další verze svého mobilního systému, konkrétně verze iOS 26.3, která je nyní dostupná výhradně jako první developer beta verze pro vývojáře. Nová aktualizace sice není tak obsáhlá jako předchozí velké bety, ale přináší hned několik zajímavých funkcí, které budou mít praktický dopad na běžné používání iPhonu už začátkem příštího roku.

Rychlejší přechod z iPhonu na Android

Jednou z nejzajímavějších novinek je zcela nový nástroj pro přechod z iPhonu na Android. Apple tuto funkci představuje jako komfortní způsob, jak přesunout data mezi dvěma odlišnými platformami. Stačí přiblížit iPhone k Androidu a spustit proces přenosu, který zvládne přenést například fotky, zprávy, poznámky, kontakty, hesla nebo aplikace (respektive jejich seznam), bez nutnosti instalovat další aplikaci. Tenhle krok míří přímo na konkurenci a usnadní lidem přechod mezi systémy.

Lepší notifikace na hodinkách

Další novinkou v iOS 26.3 je dlouho diskutovaná funkce Notification Forwarding, tedy možnost přesměrování notifikací z iPhonu na zařízení třetích stran jako jsou chytré hodinky jiných výrobců. Do teď mohli iPhone uživatelé upozornění zrcadlit jen přes standardní kanály v rámci ekosystému – v praxi tedy nefungovaly například odpovědi na zprávy u hodinek třetích stran.



Chytré hodinky s vlajkou EU



Nepřehlédněte

Už žádná omezení? EU chce, aby chytré hodinky lépe fungovaly s iPhonem

Jenže nové nastavení umožní vybrat si externí zařízení, které bude notifikace zobrazovat. Uživatelé si navíc budou moci zvolit, zda se budou upozornění odesílat ze všech aplikací, nebo jen z vybraných. Je ale důležité zmínit, že tato možnost zatím funguje pouze v Evropské unii, kde Apple implementuje úpravu kvůli regulatornímu tlaku (např. Digital Markets Act), který vyžaduje větší otevřenost platformy vůči třetím stranám.

Pokud je funkce aktivní pro jiné zařízení, standardní spojení s Apple Watch se na čas vypne. To znamená, že podobně jako když budete chtít používat dvoje Apple Watch, situace bude notně komplikovaná. Takže pokud coby uživatel používáte chytré hodinky Apple a třeba Garmin, budete moci vybrat, jaká oznámení přijdou na jaké hodinky.

Další novinky v iOS 26.3

Kromě těchto dvou hlavních bodů obsahuje iOS 26.3 i drobnější změny, jako je nová sekce s počasím mezi tapetami na zamčené obrazovce, která nabízí předpověď počasí s různými styly ciferníku. Celkově iOS 26.3 představuje další krok, jak Apple reaguje nejen na technické trendy, ale i na regulační požadavky a požadavky uživatelů, kteří chtějí větší flexibilitu při používání zařízení mimo ekosystém Applu. Oficiální vydání se očekává koncem ledna 2026, do té doby bude k mání i veřejná beta verze.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Telefon jako powerbanka? Xiaomi chystá „žiletku“ s 10 000 mAh, velké plány má i Honor (ilustrační obrázek)
Telefon jako powerbanka? Xiaomi chystá „žiletku“ s 10 000 mAh, velké plány má i Honor
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 15:00
0
Honor 400 Lite není žádné ořezávátko. Vybrali jsme TOP 5 funkcí, které byste měli znát
Honor 400 Lite není žádné ořezávátko. Vybrali jsme TOP 5 funkcí, které byste měli znát
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 13:00
1
Elon Musk a umělá inteligence Grok
Muskova AI halucinuje ohledně útoku v Austrálii. Jeden z hrdinů prý jen „lezl po stromech“
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
1
Roborock Qrevo Curv 2 Pro v prodeji
Vánoční dárky na poslední chvíli? Roborock nabízí slevy, díky kterým ušetříte tisíce
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 11:30
0

Kapitoly článku