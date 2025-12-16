iOS 26.3 bourá stará omezení. iPhone dokáže posílat notifikace na hodinky třetích stran

- Apple vypustil první beta verzi iOS 26.3 pro vývojáře, v redakci už ji testujeme
- Ta přináší například možnost zrcadlit více notifikací z iPhonu na hodinky třetích stran
- Jde o další dříve nemyslitelnou změnu, kterou si u Applu vynutila Evropská komise
Apple právě odstartoval testování další verze svého mobilního systému, konkrétně verze iOS 26.3, která je nyní dostupná výhradně jako první developer beta verze pro vývojáře. Nová aktualizace sice není tak obsáhlá jako předchozí velké bety, ale přináší hned několik zajímavých funkcí, které budou mít praktický dopad na běžné používání iPhonu už začátkem příštího roku.
Rychlejší přechod z iPhonu na Android
Jednou z nejzajímavějších novinek je zcela nový nástroj pro přechod z iPhonu na Android. Apple tuto funkci představuje jako komfortní způsob, jak přesunout data mezi dvěma odlišnými platformami. Stačí přiblížit iPhone k Androidu a spustit proces přenosu, který zvládne přenést například fotky, zprávy, poznámky, kontakty, hesla nebo aplikace (respektive jejich seznam), bez nutnosti instalovat další aplikaci. Tenhle krok míří přímo na konkurenci a usnadní lidem přechod mezi systémy.
Lepší notifikace na hodinkách
Další novinkou v iOS 26.3 je dlouho diskutovaná funkce Notification Forwarding, tedy možnost přesměrování notifikací z iPhonu na zařízení třetích stran jako jsou chytré hodinky jiných výrobců. Do teď mohli iPhone uživatelé upozornění zrcadlit jen přes standardní kanály v rámci ekosystému – v praxi tedy nefungovaly například odpovědi na zprávy u hodinek třetích stran.
Jenže nové nastavení umožní vybrat si externí zařízení, které bude notifikace zobrazovat. Uživatelé si navíc budou moci zvolit, zda se budou upozornění odesílat ze všech aplikací, nebo jen z vybraných. Je ale důležité zmínit, že tato možnost zatím funguje pouze v Evropské unii, kde Apple implementuje úpravu kvůli regulatornímu tlaku (např. Digital Markets Act), který vyžaduje větší otevřenost platformy vůči třetím stranám.
Pokud je funkce aktivní pro jiné zařízení, standardní spojení s Apple Watch se na čas vypne. To znamená, že podobně jako když budete chtít používat dvoje Apple Watch, situace bude notně komplikovaná. Takže pokud coby uživatel používáte chytré hodinky Apple a třeba Garmin, budete moci vybrat, jaká oznámení přijdou na jaké hodinky.
iOS 26.3 Beta 1 adds ‘Notification Forwarding’ option for third-party wearable devices. When this option is enabled, the Apple Watch will no longer receive or show notifications. pic.twitter.com/fswVGa0Hl8
— Beta Profiles (@BetaProfiles) December 15, 2025
Další novinky v iOS 26.3
Kromě těchto dvou hlavních bodů obsahuje iOS 26.3 i drobnější změny, jako je nová sekce s počasím mezi tapetami na zamčené obrazovce, která nabízí předpověď počasí s různými styly ciferníku. Celkově iOS 26.3 představuje další krok, jak Apple reaguje nejen na technické trendy, ale i na regulační požadavky a požadavky uživatelů, kteří chtějí větší flexibilitu při používání zařízení mimo ekosystém Applu. Oficiální vydání se očekává koncem ledna 2026, do té doby bude k mání i veřejná beta verze.