Už žádná omezení? EU chce, aby chytré hodinky lépe fungovaly s iPhonem

U recenzí příslušenství – hlavně pak hodinek a sluchátek – se často setkáváme s tím, že zařízení sice můžete připojit k iPhonu, ale postrádá některé klíčové funkce v porovnání s tím, když jej používáte s androidovým telefonem. To se ale do budoucna pravděpodobně změní. Evropská komise (EK) nastavila společnosti Apple nové mantinely v tom, jak má či nemá omezovat příslušenství třetích stran.

V úterý Evropská komise rozhodla o tom, že americký výrobce Apple musí nasadit nová opatření týkající se tzv. interoperability jeho produktů, tedy jakési kompatibility a součinnosti produktů Apple se zařízeními třetích stran. Ve zprávě z usnesení pak Komise přímo zmiňuje, že Apple má poskytnout výrobcům třetích stran přístup k některým funkcím iPhonu. To Apple dlouhodobě nedělá a dle Komise tak jedná v rozporu s aktem o digitálních trzích (DMA).

The EU’s digital policies are about innovation and consumer choice.

Today, we’re taking action to ensure that Apple facilitates the development of innovative products on its platforms.

European Commission (@EU_Commission) March 19, 2025