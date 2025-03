Kupte si Android! Zakladatel Pebble vysvětluje, proč jeho nové hodinky nejsou ideální pro iPhone

Zakladatel značky Pebble – a nyní i jejího nástupce Core Devices – včera představil dvojici nových hodinek, které dorazí na trh v letošním roce a budou kompatibilní s Androidem i iOS. V navazujícím příspěvku na blogu však varuje, že hodinky Core 2 Duo a Core Time 2 budou mít po připojení k iPhonu omezené funkce. Možná ještě víc, než tomu bylo před 10 lety u hodinek Pebble…

Jen mírná rekapitulace: dekádu zpět hodinky Pebble, i nové hodinky Core si vždy zakládali na tom, že jsou kompatibilní s širokou škálou zařízení. V tomto případě platí podpora pro Android i systém iOS. Jak ale zakladatel Pebble a Core Device upozorňuje na svém blogu, je velmi složité zajistit perfektní zážitek z hodinek třetí strany pro uživatele iPhonů.

„Chci podle toho nastavit očekávání. Vytvoříme dobrou aplikaci pro iOS, ale buďte připraveni – nebude možné, abychom podporovali všechny funkce, ke kterým mají [dle Applu] mít přístup jen Apple Watch. Není možné, aby chytré hodinky třetí strany posílaly textové zprávy nebo prováděly akce s oznámeními (jako je zamítnutí, ztlumení, odpověď) a mnoho a mnoho dalších věcí,“ prohlásil Eric Migicovsky.

Co to znamená v praxi? Migicovsky na svém blogu popsal několik funkcí, které minimálně v letošním roce hodinky Core nebudou po připojení k iPhonu umět:

It's our pleasure to introduce two new watches that closely follow the original Pebble DNA. Both are available for pre-order starting today.

– Core 2 Duo: black/white display, $149, ships in July

– Core Time 2: 64 colour display, $225, ships in Dec pic.twitter.com/AiRPhH4jAe

— Pebble (@Pebble) March 18, 2025