Konec Pebble, přivítejte Core. Nové chytré hodinky lákají na funkce, jaké nikdo jiný nemá

Zakladatel společnosti Pebble, Kanaďan Eric Migicovsky, se vrací na scénu. Nyní už oficiálně, bez tajností. Dnes představil dva modely nových hodinek, se kterými se pokusí naplnit poptávku po chytrých hodinkách, které tu dle jeho slov „od dob Pebble nejsou“, tedy až do teď. Takhle vypadají nové hodinky Core 2 Duo a Core Time 2, které v průběhu letošního roku vstoupí na trh.

Migicovsky to vysvětluje na svém blogu. Jeho nová společnost se jmenuje Core Devices a chce vlastně navázat tam, kde Pebble kdysi v roce 2016 skončila. Prvním novým projektem po návratu jsou chytré hodinky Core 2 Duo. Ty nabízí bílé nebo černé polykarbonátové tělo a silikonový řemínek. Nechybí ani voděodolnost dle certifikace IPx8. Jde vlastně o přesnou předělávku modelu Pebble 2 z roku 2016.

It's our pleasure to introduce two new watches that closely follow the original Pebble DNA. Both are available for pre-order starting today.

– Core 2 Duo: black/white display, $149, ships in July

– Core Time 2: 64 colour display, $225, ships in Dec pic.twitter.com/AiRPhH4jAe

— Pebble (@Pebble) March 18, 2025