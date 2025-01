Legendární značka chytrých hodinek se vrací! Chce nabídnout lepší produkt než Apple

Americká značka chytrých hodinek Pebble hlásí návrat

Google uvolnil systém PebbleOS coby open source

Zakladatel Eric Migicovsky tak oznámil práci na nových hodinkách

Dávno v roce 2012 přišla na trh malá značka Pebble, která představila alternativní směr v relativně novém segmentu chytrých hodinek. Entuziasmus jí bohužel vydržel jen pár let, než došlo na finanční komplikace a firma byla prodána Fitbitu, který následně koupil Google. Nicméně ač by to málokdo čekal, Pebble se letos vrátí s novým produktem. Oznámil to zakladatel Eric Migicovsky v příspěvku na svém blogu.

Hodinky Pebble se vrací

Pebble se skutečně vrací. Migicovsky spustil webovou stránku rePebble, na které se můžete přihlásit k odběru nových informací. Firma plánuje přinést na trh nové hodinky ve stylu původních modelů Pebble, které budou nabízet základní prvky typické pro hodinky této malé značky:

Vždy zapnutý e-paper displej – Odrazivý místo svítivého. Čitelný na slunci. Přehledný. Neruší okolí jako jasné hodinky.

Dlouhá výdrž baterie – O starost méně. Nabíjet hodinky při cestování a nosit s sebou další kabely je nepohodlné.

Jednoduché a krásné uživatelské prostředí se sadou funkcí, které používáme pravidelně – Zobrazení času, notifikace, ovládání hudby, budíky, počasí, kalendář, sledování spánku a kroků.

Tlačítka – Umožňují přehrávat, pozastavit nebo přeskočit skladby na telefonu bez potřeby dívat se na displej.

Kustomizace – Prý si na Apple Watch ani nemůžete vytvořit vlastní ciferníky? To je šílené. V obchodě Pebble bylo více než 16 tisíc ciferníků.

Za návrat vděčí tým kolem Erica Migicovskyho vývojářům z Googlu, kteří na jejich žádost zpřístupnili původní kód operačního systému PebbleOS coby open source. Díky tomu mohou aplikacemi do systému přispívat i uživatelé z komunity, ne jen samotní vývojáři z týmu Pebble.

Migicovsky: Nikdo nás neporazil

Zakladatel v příspěvku na svém blogu tvrdí, že ani po letech, kdy ležela značka Pebble v limbu, se nikdo nepokusil nabídnout podobně řešené chytré hodinky s důrazem na e-paper displej, dlouhou výdrž a otevřený systém plný aplikací.

„Tentokrát chceme jít nejjednodušší cestou. Minule jsme se poučili! Buduji malou, úzce zaměřenou společnost na výrobu těchto hodinek. Nepředpokládám, že budu shánět peníze od investorů nebo najímat velký tým. Důraz je kladen na udržitelnost. Chci dál vyrábět skvělé gadgety a udržet Pebble v chodu dlouho do budoucna,“ napsal Migicovsky na svůj blog.

Svého času platila značka Pebble za skutečně přelomového výrobce, který dokázal z minima vytěžit maximum. První hodinky Pebble si připsali rekordní úspěch na portálu Kickstarter, na jejich vývoj se tehdy vybralo 10,3 milionu dolarů, díky čemuž šlo o tehdy nejúspěšnější crowdfundingovou kampaň vůbec.

Dva roky po prvních hodinkách dorazila prémiovější kovová verze Pebble Steel, do svého krachu pak firma stihla přinést na trh ještě luxusnější verzi hodinek Pebble Time Steel. I tento gadget pokořil rekord Kickstarteru, vybralo se tehdy 20,4 milionu dolarů. V září 2015 přišel tým s často poptávanými kruhovými hodinkami Pebble Time Round. To byl však poslední výrobek na dlouhou dobu, který se dostal na pulty obchodů.

V tuto chvíli Eric Migicovsky pravděpodobně shání tým designérů a vývojářů, kteří by mu pomohli, vyloučit nelze ani pokus znovu uspět na některém z crowdfundingových serverů. Žádný časový plán firma také nezveřejnila, je však pravděpodobné, že navazující chytré hodinky bude chtít představit co nejdříve, pravděpodobně do konce letošního roku.