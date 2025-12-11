Skandál v App Store? Objevily se v něm ruské bankovní aplikace i nástroje drogových bossů

- Nezávislá organizace TTP objevila v obchodě App Store spoustu podezřelých položek
- Šlo například o ruské bankovní aplikace nebo nástroje litevských drogových bossů
- Apple už je z App Store odstranil, podle něj podmínky obchodu nijak neporušovaly
Že je obchod App Store bezpečným místem? Pravda je to jenom napůl, jak nedávno odhalila zpráva neziskové organizace Tech Transparency Project (TTP). Podle té totiž App Store obsahoval desítky aplikací, které patří společnostem nebo organizacím, vůči nimž platí americké sankce. A ano, tušíte správně, že stopy vedou (mimo jiné) do Ruska.
Ruské aplikace v App Store
Podle zjištění TTP se v Apple App Store nacházelo až 52 aplikací, které byly spojeny s firmami nebo skupinami na sankčním seznamu USA. Tyto aplikace byly jasně označeny, často ani nepoužívaly žádné „maskovací“ techniky k zakrytí skutečného vlastníka. Mezi podezřelými tituly byly aplikace spojené s:
- ruskými bankami, které jsou sankcionovány kvůli válce na Ukrajině,
- čínsko-paramilitární skupinou s vazbami na porušování lidských práv,
- i firmou vlastněnou obviněným litevským drogovým bossům.
NEW: Apple’s App Store hosts dozens of apps for U.S.-sanctioned entities, including Russian banks propping up Moscow’s invasion of Ukraine, and a Chinese paramilitary group linked to human rights abuses. TTP also found a smaller number in the Google Play Store (18 vs Apple’s 52). pic.twitter.com/5lV7D0A6ap
— Tech Transparency Project (@TTP_updates) December 10, 2025
Podle amerického práva nesmí žádná společnost registrovaná v USA mít obchodní vztah se sankcionovanými subjekty. Nabízení aplikací v jejich oficiálním obchodě je považováno za takový vztah. Kde je problém? Apple sám dlouhodobě prezentuje App Store jako „bezpečné a důvěryhodné místo“ pro uživatele. To je zároveň jeden z argumentů, které firma používá i v právních sporech ohledně kontroly nad ekosystémem iOS.
„Od svého spuštění v roce 2008 je App Store bezpečným a důvěryhodným místem pro uživatele a živým tržištěm pro vývojáře, kteří chtějí rozvíjet své podnikání po celém světě. Podle výroční analýzy podvodů v App Store společnosti Apple chránil App Store v posledních pěti letech uživatele tím, že zabránil podvodným transakcím v hodnotě přes 9 miliard dolarů, z toho jen v roce 2024 v hodnotě přes 2 miliardy dolarů,“ tvrdí Apple o bezpečnosti App Store.
Organizace TTP ale nyní přišla s tím, že Apple nesplnil svůj slib z roku 2019, kdy se zavázal zlepšit systém detekce a blokování aplikací, které porušují sankční pravidla – a to i v důsledku jiné sankční kauzy, která tenkrát vedla až k pokutě. Po zveřejnění těchto zjištění Apple některé z těchto aplikací odstranil, ale podle TTP jich stále zůstávají desítky dostupné.
Oficiální vyjádření zástupců Apple chybí, nicméně podle listu The Washington Post Apple jednoznačně odmítá, že by některé z aplikací porušovaly americký sankční program. TTP odhalila podobně problematické aplikace i v Google Play.