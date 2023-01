Začíná CES 2023! Na jaké novinky se můžeme těšit?

Největší veletrh spotřební elektroniky se odehraje mezi 5. a 8. lednem

První konference ale začínají už v předstihu, přímo v Las Vegas je náš šéfredaktor Jirka Hrma

Očekáváme premiéru Lenovo ThinkPhone, špičkových notebooků od Asusu a spousty dalších

Nový rok jako již tradičně odstartuje veletrh spotřební elektroniky CES, který se odehrává v americkém městě Las Vegas. Největší akce svého druhu je pro výrobce skvělou příležitostí představit novinky, přičemž na ploše výstavního centra se tu a tam objeví i nějaké nečekané překvapení. Jak je naším dobrým zvykem, i tentokrát máme přímo na místě našeho šéfredaktora, díky čemuž vám můžeme servírovat aktuální novinky přímo z první ruky. Na co se můžeme letos těšit?

Chytré telefony

Nás na SMARTmanii pochopitelně nejvíce zajímají chytré telefony. Nejvíce sledovaný je jihokorejský gigant Samsung, který v loňském roce představil Galaxy S21 FE, tudíž je možné, že se dočkáme jeho nástupce. Spekuluje se také o novince od Motoroly, která by ve spolupráci s Lenovem měla odhalit model s názvem ThinkPhone. Jestli nás ještě nějaký výrobce překvapí, zůstává otázkou – tradičním vystavovatelem je například i japonské Sony, ale u něj představení nového telefonu neočekáváme.

Nositelná elektronika

V případě nositelností se vše důležité odehrálo ještě před loňskými Vánoci, tudíž nic zásadního by se v Las Vegas objevit nemělo. Na druhou stranu své stánky na výstavišti jistě budou mít Google, Fitbit či Garmin, takže se alespoň budeme moci detailněji seznámit s nedávno představenými Pixel Watch, Fitbit Sense 2 nebo prémiovými hodinkami Garmin MARQ Adventurer 2. generace.

Notebooky

Notebooků bude jistě na výstavišti spousta, přičemž největší pozornost vzbudí pravděpodobně tchajwanský Asus. Ten nejspíše do nevadské pouště přiveze notebooky s 3D OLED panely, ale těšit se můžeme také na notebooky TUF či Mini PC. V předstihu se již odehrála konference ROG, na které se ukázaly herní laptopy.

Zajímat nás budou také novinky od výrobců procesorů a grafických karet. AMD nejspíše přiveze svůj Ryzen 7000X3D a v případě Intelu rovněž očekáváme představení 13. generace procesorů Core s pravděpodobným názvem Raptor Lake. Na stánku Nvidie se nejspíše budeme moci potkat s grafikou RTX 4060 a spekuluje se také o možném představení 4070 Ti.

Elektromobily

Velkou pozornost budou bezesporu budit elektromobily, které dostanou o 25 % více prostoru než v loňském roce. S novými technologiemi v chystaných elektromobilech by se mohly pochlubit především firmy jako Google, Qualcomm, Panasonic či Microsoft. Na výstavišti by se ale měla prezentovat i samotná auta.

CES® 2023 Press Conference|Sony Official

Očekáváme například, že Stellantis předvede svůj koncept jménem Ram 1500 Revolution, avšak nejvíce se těšíme na to, co přinese spolupráce Hondy a Sony – v jejich případě se spekuluje o společné výrobě elektromobilu už delší dobu. Jsme zvědaví, co společná firma Honda Sony Mobility v Las Vegas předvede.

Virtuální realita

Nad virtuální realitou visí otazník, nicméně svého koně by do Vegas mohlo přivést Sony, které nedávno odhalilo PlayStation VR 2. Své želízko v ohni by mohla prezentovat také Meta, která se koncem loňského roku pochlubila headsetem Quest Pro, přičemž není vyloučeno, že se dozvíme i nějaké informace ohledně Meta Quest 3. Překvapit může také tchajwanské HTC se svou virtuální realitou Vive.

A co dále?

O překvapení nebude v Las Vegas rozhodně nouze. Na největším veletrhu spotřební elektroniky na světě se jistě objeví spousta zajímavých gadgetů a příslušenství. Kupříkladu v případě LG se spekuluje o 240Hz UltraGear monitorech, své řady by mohly rozšířit 8K televizory a poprask tradičně vzbuzují i chytré erotické hračky. O těch nejzajímavějších novinkách se dočtete u nás na SMARTmanii, případně se na ně můžete podívat i ve Stories na našem Instagramu či Facebooku. Na CES odcestoval i náš šéfredaktor Jirka Hrma.