Pixel Watch: elegantní kulaté hodinky prošpikované službami Googlu a Fitbitu

Zamrzí menší displej, starší procesor a slabá výdrž

Cena startuje v přepočtu na 10 600 korunách

Češi budou muset spoléhat na německé prodejce či dovoz

Google dnes na svojí tiskové konferenci nepředstavil pouze smartphony Pixel 7 a 7 Pro, ale také Pixel Watch. I ty jsme měli tu čest vidět již na květnové vývojářské konferenci I/O, avšak teprve nyní známe jejich výbavu, funkce a cenu.

Kruhová elegance

Při návrhu vzhledu se Google rozhodl jít cestou absolutního minimalismu – na produktu nenajdete žádné designové výstřelky. Základem je jednoduché kulaté pouzdro, na které plynule navazuje výrazně vypouklé sklíčko displeje. Díky tomu by hodinky neměly drhnout o rukáv, naopak by pod něj měly elegantně zaparkovat, a to navzdory větší tloušťce, která činí 1,2 cm.

Hodinky bez připojeného řemínku váží 46 gramů. Pouzdro je vyrobeno z recyklované nerezové oceli a nabízeno bude ve třech barvách: černé, stříbrné a růžovo-zlaté. Na jeho pravém boku se nachází otočná korunka a jedno fyzické tlačítko, na levém boku pak najdeme reproduktor a mikrofon. Google hodinky dodává s pryžovým páskem ve dvou velikostech, k mání budou i tkané, kožené nebo kovové – většina z nich ale dorazí až na začátku příštího roku. Uchycení řemínků je řešeno proprietárním systémem, takže v případě potřeby budete muset nakupovat zase u Googlu.

Pixel Watch budou nabízeny pouze v jedné velikosti s diametrem 41 mm. Je tedy poměrně překvapivé, že do něj výrobce vsadil pouze 1,2″ displej. Jedná se o AMOLED s jemností 320 ppi, kterému se díky veskrze tmavému prostředí daří kamuflovat poměrně široký okolní rámeček, ale u světlého obsahu obrazovky bude znát.

Displej podporuje režim Always-On, s čitelností na ostrém venkovním slunci by neměl být díky jasu až 1 000 nitů žádný problém. S odolností proti poškrábání to bude pravděpodobně horší, protože namísto safíru Google servíruje pouze tvrzené sklo Gorilla Glass 5. Jelikož jej nechrání žádná vystouplá luneta, jakýkoliv kontakt s okolním světem ho může přeměnit na „pavučinu“.

Vousatý čipset a slabší výdrž

Pixel Watch pohání čipset Samsung Exynos 9110 s koprocesorem Cortex-M33, což rozhodně není žádná hitparáda – stejný běžel ve čtyři roky starých Galaxy Watch. Pravděpodobně se jedná o daň za dlouhý vývoj, který za sebou Pixel Watch mají. Reputaci napravuje alespoň 2GB RAM a k zahození není ani 32GB úložiště.

Se starším čipsetem se pojí i nepříliš přesvědčivá výdrž – i kvůli menší 294mAh baterii zvládne novinka maximálně 24 hodin při běžném používání. Přiložená bezdrátová nabíječka pak dokáže doplnit 50 procent energie za půl hodiny.

A co všechno vlastně Pixel Watch umí? Je toho překvapivě hodně. Běží na nich systém Wear OS 3.5, do kterého Google integroval ekosystém jím vlastněné značky Fitbit. Ten se stará nejen o hlídání sportovních aktivit, ale také o uživatelovo zdraví. Hodinky umí měřit tepovou frekvenci (s novými algoritmy založenými na strojovém učení), „natočit“ EKG, kontrolovat spánek a poskytovat užitečné tipy, jak vylepšit zdravotní kondici nositele.

Sportovce potěší přítomnost interní GPS, voděodolnost do 5 ATM a schopnost zaznamenávat všemožné aktivity. V základu najdete 40 různých cvičebních režimů, s předplatným Fitbit Premium pak získáte paletu dalších funkcí, například přístup až k 800 tréninků. S nákupem hodinek získáte automaticky 6 měsíců této služby zdarma. A pokud by vám ekosystém Fitbit nevyhovoval, můžete si do hodinek nainstalovat aplikace třetích stran, např. Strava nebo Adidas Running.

Navigace, placení nebo ovládání chytré domácnosti

Pixel Watch slouží i jako prodloužená ruka smartphonu. Samozřejmostí je přísun notifikací nebo vyřizování hovorů. Díky integrovanému ekosystému Googlu však dostanete spoustu dalších užitečných funkcí – Google Peněženku s podporou bezkontaktních plateb, Google Mapy poskytující navigační pokyny, Google Asistenta, Gmail, Kalendář a také Google Home pro ovládání chytrých zařízení v domácnosti.

Nechybí ani aplikace YouTube Music, přičemž koupí zařízení získáte prémiový účet na 3 měsíce zdarma. Pokud vám hudební knihovna od Google nevoní, můžete si přímo do hodinek stáhnout například aplikaci Spotify. Hodinky mohou rovněž sloužit jako vzdálená spoušť fotoaparátu, příští rok by měla navíc přibýt funkce detekce pádu.

Streamování hudby, vyřizování hovorů nebo přijímání notifikací navíc můžete zvládnout i bez spárovaného smartphonu, neboť Pixel Watch existují i v LTE variantě.

Cena a dostupnost

Pixel Watch lze ve vybraných zahraničních zemích (například v Německu) předobjednat již dnes, dostupnost je stanovena na 13. října. Cena za základní model v USA činí 349 USD (asi 10 600 korun s DPH), za LTE verzi pak zaplatíte 399 USD (asi 12 100 korun s DPH). Novinka nebude na českém trhu oficiálně dostupná.