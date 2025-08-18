Xiaomi spouští akci Zpátky do školy: ušetřit můžete při nákupu telefonů i příslušenství

- Xiaomi dnes v České republice spustilo tradiční slevovou akci Zpátky do školy
- Vybrané produkty můžete až do 21. září pořídit s velmi zajímavou slevou
- Za zmínku stojí například tablet pro školáky Redmi Pad 2 s 11″ displejem, který stojí jen 3 999 Kč
S blížícím se začátkem školního roku Xiaomi spustilo oblíbenou slevovou akci Zpátky do školy (Back to School), v rámci které máte možnost výrazně ušetřit. Zlevněný je například smartphone Xiaomi 15 vybavený fotoaparáty Leica, novinka v podobě levného Redmi 15C s 6000mAh baterií či oblíbený Redmi Note 14 Pro s 200Mpx fotoaparátem. Zvýhodněny jsou ale i desítky dalších telefonů, tabletů a chytrých produktů z ekosystému Xiaomi, od robotických vysavačů až po televize.
Mobily a tablety za výhodné ceny
Slevová akce Xiaomi trvá od 18. srpna do 21. září. Výhodněji můžete nakoupit třeba novinku pro školáky v podobě smartphonu Redmi 15C se systémem Android 15 (nadstavba HyperOS 2), který disponuje 6,9palcovým displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrovým procesorem MediaTek Helio G81 Ultra a 6000mAh baterii s podporou 33W nabíjení skrze USB-C. Pro focení je připraven 50Mpx snímač. Redmi 15C aktuálně pořídíte za akční cenu 2 690 Kč.
Pro náročnější zájemce může být zajímavou volbou Redmi 15 ve variantách s podporou LTE či 5G. Oba modely nabízejí 6,9″ Full HD+ displej se 144Hz obnovovací frekvencí, 7000mAh baterii a 33W nabíjení. Redmi 15 v LTE verzi je nyní k dispozici za 3 490 Kč (původní cena činí 3 999 Kč) a Redmi 15 s podporou 5G je z 4 990 Kč zlevněn na 4 490 Kč.
Se zajímavou slevou 1 200 Kč nyní pořídíte Redmi Note 14 Pro 5G, které je vybavený 200Mpx hlavním fotoaparátem s OIS, 120Hz displejem, odolným sklem Gorilla Glass Victus 2 a 5500mAh akumulátorem. Tento smartphone je nyní v akci za příjemných 5 090 Kč.
Ti, kdo hledají kvalitní fotomobil, mohou sáhnout po Xiaomi 15 s trojitým fotoaparátem s optikou Leica Summilux, povedeným AMOLED displejem, výkonným procesorem Snapdragon 8 Elite a odolností IP68. Xiaomi 15 ve variantě s 12 GB RAM a 256GB úložištěm nyní koupíte za 17 590 Kč.
A pro všechny, kdo chtějí větší displej využitelný pro studium i zábavu, může přijít vhod tablet Redmi Pad 2. Ten nabízí jedenáctipalcový displej s 2,5K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos. Redmi Pad 2 lze zakoupit za 3 990 Kč.
Chytrá domácnost a další příslušenství
Kromě telefonů a tabletu se slevová akce zaměřuje také na nejrůznější příslušenství. Za velmi zajímavou cenu pořídíte robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum E10, který má ve své třídě poměrně silný sací výkon 4000 Pa, chytré plánování trasy a ovládání přes aplikaci. A cena? Méně než tři tisíce korun.
Ve slevě je také vyšší model vysavače Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, který nabízí sací výkon 8000 Pa a laserovou navigaci. Vysaje, vytře, a navíc se díky dokovací stanici sám i vyčistí. Ten je z původních 15 190 Kč zlevněn na 12 990 Kč.
Snížení cen se dotklo i televizí. Konkrétně modelu Xiaomi TV A Pro 55 (2025) s quantum dot displejem, 4K ultra HD rozlišením a zvukem Dolby Audio + DTS:X, který koupíte za cenu 9 999 Kč.
Hráči mají možnost ušetřit na monitoru Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i, který podporuje HDR1000, má 180Hz obnovovací frekvencí a odezvu 1 ms. Ten nyní stojí 3 999 Kč.
Všechny zde zmíněné a mnoho dalších zlevněných produktů naleznete na oficiálním e-shopu společnosti Xiaomi a u vybraných prodejců. Akce platí od 18. srpna do 21. září letošního roku, nebo do vyprodání zásob.