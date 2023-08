Xiaomi si hraje s netradičním foťákem. V budoucnu může ozvláštnit smartphony

Nové patenty Xiaomi odhalují výsuvnou selfie kameru

Celý mechanismus má být mnohem menší a lehčí

Může jít o alternativu k selfie kamerám ukrytým pod displejem

Na internetu se objevil render s možnou podobou chystaného telefonu Xiaomi s vysunovací selfie kamerou. Tento zajímavý designový aspekt není v telefonech úplnou novinkou. Pár roků dozadu jsme mohli vidět hned několik různých telefonů, které podobný mechanismus využívaly. Nakonec ale u většiny výrobců zvítězily průstřely různých velikostí, do kterých se selfie kamera schovává. Čínské Xiaomi se však k vysunování chce vrátit. To naznačují i nedávné patenty.

Xiaomi chystá menší a lehčí výsuvnou selfie kameru

Vysunovací kamera byla světu představena v roce 2018 u modelu Vivo NEX. Díky ní se telefon mohl chlubit perfektní přední stranou bez rámečků a průstřelů. Poté přišlo na trh ještě několik dalších modelů většinou od čínských společností.

Trend vysunovacích kamer se však neuchytil. Navíc si lidé velmi rychle zvykli na průstřely, které jsou z pohledu výrobců telefonů mnohem jednodušší a levnější na implementaci. V minulém roce už se dokonce objevil v iPhonech 14 Pro, takže v podstatě všechny hlavní značky ve svých telefonech využívají průstřely. Vše pak směřuje k ukrytí portrétové kamery pod displej, i když návrat vysunování je jedním z možných řešení.

V první řadě má být celý mechanismus od Xiaomi mnohem menší a lehčí, než jsme před lety mohli vidět. Zajímavá je informace o výsuvné části, která má sloužit nejen k ochraně samotného modulu, ale zároveň díky reflexním součástkám pomáhat s výslednou kvalitou selfie kamer.

Právě na kvalitě snímků to musí Xiaomi celé postavit, protože je tu již zmíněná zcela odlišná technologie v podobě selfie kamery pod displejem. Už v poslední generaci nabízí téměř perfektní celistvý displej, a pokud se pořádně nesoustředíte, tak skrytou selfie kameru neuvidíte. Problém je ale s velmi špatnou kvalitou fotografií a zatím nic nenaznačuje, že by se to v brzké době mělo změnit. To pak může nahrávat Xiaomi s návratem vysunovací selfie kamery pro ty uživatele, kteří chtějí přední stranu bez rušivých elementů, ale zároveň se nechtějí omezovat v kvalitě selfie fotek.