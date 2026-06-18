Bitva o infotainment: jak Apple a Google mění pravidla hry v autech

- Přes infotainment se řidič hlásí k účtu, používá služby a posílá data výrobci
- CarPlay Ultra se zobrazuje i v přístrojovém štítu, Google built-in běží přímo v infotainmentu
- Automobilky chtějí hotové platformy, ale nechtějí přenechat zákazníka Applu nebo Googlu
- Při výběru auta už nestačí ptát se jen na podporu CarPlay nebo Android Auto
U moderních aut už nestačí sledovat, jestli mají hezké mapy a podporu Apple CarPlay nebo Android Auto. Přes stejnou obrazovku se dnes řidič přihlašuje k účtu, používá placené služby, ovládá auto na dálku a předává výrobci data o používání vozu.
Ještě nedávno byla hlavní otázka pro většinu lidí jednoduchá: má auto CarPlay nebo Android Auto? Výborně, vestavěný infotainment může být klidně průměrný, telefon to zachrání. Dnes přes palubní systém používáme také konektivitu, vzdálené funkce, lepší mapy, asistenty, zábavu při nabíjení a časem možná i funkce, které auto fyzicky má, ale výrobce je nabídne až po zaplacení.
Apple chce víc než běžné CarPlay
Klasické CarPlay už nemůže být pro používání jednodušší. Řidič připojí iPhone a na displeji se objeví známé prostředí, známé mapy a známá hudba. I starší nebo nepovedený infotainment díky tomu působí moderněji.
CarPlay Ultra jde podstatně dál. Apple jej v květnu 2025 spustil u vozů Aston Martin v USA a Kanadě a mezi podporovanými značkami zmiňuje také Hyundai, Kiu a Genesis. Rozhraní už nezůstává na středovém displeji. Umí zobrazovat informace na všech obrazovkách před řidičem, včetně přístrojového štítu, rychloměru, otáčkoměru, stavu paliva, tlaku v pneumatikách nebo údajů z asistenčních systémů. Přes dotyk, fyzická tlačítka nebo Siri lze ovládat i rádio a klimatizaci.
Pro majitele iPhonu to zní skoro ideálně. Nastoupíte a auto se začne chovat podobně jako telefon, který dobře znáte. Pro automobilku je to citlivější. Přístrojový štít byl vždycky její území. Ukazuje rychlost, varování, jízdní režimy a do velké míry i charakter značky. Jakmile se do něj dostane Apple, telefon už není jen doplněk na středovém displeji.
Apple zdůrazňuje, že vzhled CarPlay Ultra vzniká ve spolupráci s automobilkou a může respektovat styl konkrétní značky. Výrobce auta tím ale nepřestává řešit nepříjemnou otázku: kdo bude mít v kabině poslední slovo? Automobilka, která auto vyvinula, prodala a servisuje, nebo technologická firma, jejíž účet používá řidič každý den?
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Google je v autě méně vidět, ale může mít větší vliv
Google na to jde méně okázale. Android Auto funguje podobně jako klasické CarPlay: telefon promítá aplikace na displej palubního systému. Vedle něj ale stojí Android Automotive OS, který běží přímo ve voze, a nad ním balík Google built-in. Ten do auta přináší Mapy Google, Google Play, hlasové ovládání a stále víc funkcí kolem Gemini.
Google v květnu 2026 uvedl, že Android Auto je ve více než 250 milionech kompatibilních aut. Auta s Google built-in se podle firmy objevují ve více než 100 modelech od 16 značek. Letošní novinky mají přinést přepracované rozhraní Android Auto, widgety, video při stání, Dolby Atmos u podporovaných vozů a hlubší zapojení Gemini do aut s vestavěnými službami Googlu.
Gemini ukazuje, proč je vestavěný systém pro Google důležitý. V telefonu se můžete asistenta zeptat na počasí nebo zprávu. V autě s Google built-in má podle Googlu odpovědět i na dotazy svázané s konkrétním vozem, třeba vysvětlit kontrolku na palubní desce nebo poradit, zda se do kufru vejde konkrétní předmět. Aplikace z mobilu by na takovou věc nestačila. Služba potřebuje přístup k hardwaru auta, datům auta a účtu řidiče.
Google tím výrobcům nabízí hotové řešení pro část vývoje, která jim dlouho dělala potíže. Nemusí samy stavět mapy, obchod s aplikacemi ani hlasového asistenta, který nebude řidiče dohánět k šílenství. Do auta tím ale pouštějí Google účet, Google Mapy, Google Play a pravidla platformy, kterou samy nevlastní. Německý Bundeskartellamt proto v roce 2025 řešil podmínky kolem Google Automotive Services a Google Maps Platform, aby automobilky mohly snáz kombinovat služby Googlu s konkurencí.
Automobilky chtějí pomoc, ale nechtějí ztratit kontrolu
Proto si automobilky palubní systém hlídají. Vlastní software je drahý, vývoj trvá dlouho a zákazník rychle pozná, že aplikace v telefonu funguje lépe než menu ve voze za milion korun. Pokud by ale výrobce přenechal celé palubní prostředí Applu nebo Googlu, přišel by o část kontaktu se zákazníkem po prodeji auta.
Podobný posun známe z televizí. Výrobce prodá obrazovku, ale o aplikace, doporučení a prostředí se často stará platforma. U auta je to citlivější. Palubní systém řeší bezpečnost, servis, aktualizace, nabíjení, jízdní asistenty, firemní správu i vzdálené ovládání. A hlavně: auto má jezdit deset let, ne dvě sezony jako levná elektronika.
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Každá značka si hledá vlastní hranici. Některé podporují CarPlay i Android Auto a k tomu staví vlastní systémy s Google built-in. Jiné, jako Tesla nebo Rivian, dlouhodobě sázejí na vlastní prostředí a projekci telefonu nepouštějí dovnitř vůbec. Argument bývá podobný: auto má fungovat jako jeden celek, ne jako displej pro cizí aplikaci. Pro řidiče to znamená, že výrobce si nechává účet, data a možnost prodávat služby po nákupu.
Předplatné a data vysvětlují, proč na displeji tolik záleží
Předplatné v autě samo o sobě není podraz. Mobilní data, živý provoz, vzdálené ovládání, streamování nebo cloudové profily něco stojí. Hořká pachuť přijde ve chvíli, kdy zákazník po roce zjistí, že příjemně vybavené auto bylo příjemné hlavně díky zkušebnímu období. Po jeho konci se část ikon promění v pozvánku k platbě.
Automobilky se poučily ze světa softwaru. Jednorázový prodej auta zaplatí výrobu, opakovaný příjem láká investory. Navigaci, konektivitu, dopravní data, pokročilé asistenty, zábavu při nabíjení nebo vzdálené funkce lze prodávat znovu a znovu. Hlavní displej je nejviditelnější místo, kde může výrobce takovou nabídku ukázat.
Vedle předplatného má cenu i datová stopa řidiče. Auto zaznamenává, kam jezdíte, kde parkujete, kde nabíjíte, jak často prudce brzdíte, jaké služby používáte a které telefony jste s ním spárovali. Apple se opírá o pověst firmy, která soukromí používá jako prodejní argument. Google má mapy, účet a služby. Automobilky mají přístup k samotnému vozu. Každá strana má dobrý důvod, proč nechce palubní displej přenechat ostatním.
Při koupi auta už nestačí jedna položka ve výbavě
Pro řidiče z toho plyne jednoduchá věc: otázka „má to CarPlay?“ už nestačí. Pořád je důležitá, protože špatný infotainment dokáže otrávit každý den. Stejně důležité je, co se stane bez účtu výrobce, po skončení bezplatné konektivity, při prodeji auta druhému majiteli nebo za pět let, kdy telefon v kapse poběží na úplně jiné verzi iOS či Androidu.
Při výběru auta proto dává smysl dívat se i na to, jak bude jeho systém fungovat za několik let. Jestli budou dostupné aktualizace, co zůstane zdarma po skončení zkušební konektivity a jak snadno půjde auto používat bez dalšího účtu nebo předplatného. Telefon v autě pořád hodně zachrání, ale u nových aut už nevyřeší všechno.