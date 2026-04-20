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CarPlay Ultra se již brzy dočká rozšíření, těšit se mohou fanoušci korejských automobilů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 20. 4. 19:00
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Hyundai Ioniq 5 N 6
  • Infotainment CarPlay Ultra by se již brzy měl objevit v dostupnějších vozidlech
  • Doposud jej implementoval pouze Aston Martin
  • Ve druhé polovině roku mají na trh dorazit modely od Hyundai, Kia a Genesis

Apple v loňském roce uvedl na trh CarPlay Ultra, dlouho očekávanou verzi nové generace svého softwarového systému CarPlay pro automobily, který mohou výrobci využít namísto vlastního infotainmentu. Téměř o rok později je CarPlay Ultra stále k dispozici pouze v nejnovějších luxusních vozech značky Aston Martin, ale to by se mělo brzy změnit. Ačkoli se gigant z Cupertina dušoval, že má nasmlouvanou řadu automobilek, mnoho z nich postupem času z implementace infotainmentu Applu vycouvala, především pokud jde o německé značky. Některé se ale nechali slyšet, že své závazky hodlají dodržet.

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Jihokorejské automobilky závazek dodrží

V květnu minulého roku svou účast na projektu potvrdily jihokorejské automobilky, konkrétně Hyundai, Kia a Genesis. Mark Gurman z agentury Bloomberg uvedl, že se dozvěděl, že systém CarPlay Ultra se objeví alespoň v jednom z hlavních nových modelů vozů značek Hyundai nebo Kia „v druhé polovině tohoto roku“, takže doufejme, že k tomuto rozšíření dojde již za pár měsíců. Prozatím nemáme oficiálně potvrzeno, které modely dostanou kompletní infotainment CarPlay Ultra, nicméně se dá předpokládat, že půjde o vybavenější modely. Otázkou také zůstává, zda se podívají i do Česka, nebo je budou automobilky nabízet jen na vybraných trzích.

CarPlay Ultra nabízí hlubší integraci s palubním panelem a systémy vozidla, vestavěné aplikace pro ovládání rádia a klimatizace, podporu obrazu ze zadní kamery a další funkce. Připojený iPhone poskytuje data související s aplikacemi, zatímco vozidlo dodává informace, jako je aktuální rychlost, stav paliva, tlak v pneumatikách, teplota motoru a další. Rozhraní je přizpůsobeno každému modelu vozidla a identitě výrobce a řidiči si mohou vybrat z různých přednastavených designových možností.



Testování Apple CarPlay Ultra ve voze Aston Martin Vantage Roadster



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I když se na papíře může zdát, že Apple se systémem CarPlay Ultra vytrhává trn z paty nejedné automobilce, celá situace je o poznání složitější. Výrobci automobilů sice stále ještě nejsou pevní v kramflecích, pokud jde o moderní pojetí infotainmentu, na druhou stranu se implementací CarPlay Ultra vzdávají části kontroly nad uživatelským zážitkem, což je pro řadu z nich nepřekonatelná překážka. Třeba ale první pionýři, jako Aston Martin či Hyundai, ukáží, že obavy jsou liché.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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