Majitelé vozů Tesla se CarPlay dočkají. Důvěryhodný zdroj prozradil, co stojí za zpožděním

- CarPlay se v Teslách přeci jen dočkáme, nicméně automobilka otálí
- Na vině je několik překážek, které jsou na straně Applu
- Ten je sice už odstranil, avšak Tesla čeká, až se aktualizace dostatečně rozšíří
Konec loňského roku přinesl pro majitele elektromobilů Tesla a zároveň vlastníky iPhonů dobré zprávy – americká automobilka se totiž údajně rozhodla odstranit svá omezení vůči infotainmentům třetích stran, konkrétně směrem ke CarPlay od Applu. Ačkoli se podle všeho již v texaském Austinu rozhodli po více než dekádě rozhodli uživatelům zpřístupnit alternativní systém v Teslách, prozatím jsme se toho nedočkali. Podle nových informací agentury Bloomberg Tesla stále pracuje na integraci CarPlay do svých vozů. Automobilka však údajně narazila na „několik překážek“, o jejichž odstranění musela požádat samotného giganta z Cupertina.
CarPlay do Tesly dorazí, jen to nebude hned
V nejnovějším vydání svého newsletteru Power On zmiňuje Mark Gurman, že Tesla od myšlenky implementace CarPlay neustoupila. Gurman vysvětluje, že Tesla objevila několik problémů s kompatibilitou mezi Apple Maps a svou vlastní mapovou platformou používanou pro autonomní funkce. „Konkrétně se ukázalo, že podrobné navádění z mapové aplikace Tesly se během autonomního řízení nesynchronizovalo správně s Apple Maps,“ upřesňuje Gurman. „To mohlo způsobit zmatek u uživatelů, kteří teoreticky mohli mít obě aplikace otevřené vedle sebe.“
Tesla údajně požádala Apple, aby provedl technické změny s cílem zlepšit kompatibilitu mezi svým vlastním softwarem a Apple Maps. Apple podle všeho souhlasil a provedl úpravy v aktualizaci opravující chyby v systému iOS 26 a nejnovější verzi CarPlay. Ale je tu háček – ořechod na iOS 26 byl pomalejší než u předchozích verzí, což podle názoru Tesly znamená, že na konci loňského roku mělo aktualizované změny v aplikaci Mapy příliš málo uživatelů.
Jak poznamenává Gurman, Apple v pátek zveřejnil první čísla o počtu instalací iOS 26, z nichž vyplývá, že 74 % všech iPhonů vydaných v posledních čtyřech letech používá iOS 26. To však neznamená, že všichni tito uživatelé nutně aktualizovali na novější verzi iOS 26, která obsahuje opravu chyby v rámci CarPlay. V současné době není známo konkrétní datum spuštění podpory CarPlay pro Teslu, nicméně automobilka pravděpodobně čeká, až se tato čísla o přijetí trochu zvýší.