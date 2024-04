Xiaomi pracuje na chytrém prstenu. Nabitý vydrží extrémních 180 dní

Black Shark, dceřiná společnost Xiaomi, překvapila svým novým produktem

Nejedná se o herní telefon, ale o chytrý prsten ve stylu Oura Ring

Až na kusé informace o hardwarové výbavě toho moc nevíme

Dceřiná společnost Xiaomi s názvem Black Shark je známá především pro své chytré telefony se zaměřením na hráče. Jen u toho ovšem zůstat nechce, alespoň podle několika prezentačních snímků, které firma sdílela na čínské sociální síti Weibo. Ty naznačují probíhající vývoj poměrně překvapivého příslušenství – chytrého prstenu. Ne že by tedy chytré prsteny byly technologickou novinkou dosud nevídanou, avšak od specializované herní společnosti bychom takové představení spíše nečekali.

Chytrý prsten od herní společnosti?

Prsten Black Shark Ring je na propagačních snímcích vyveden ve stříbrné a černo-červené barvě a má tloušťku 2,2 milimetrů. Co se týče designu, středem prstenu prochází tenká černá linka, která se v jednom místě rozšiřuje. Společnost Black Shark uvádí, že prsten má funkci Smart Touch, což by mohlo vysvětlovat ony černé linky na vnější straně prstenu. Podle Black Shark bude prsten disponovat komplexním sledování zdravotního stavu, přičemž chybět by nemělo sledování srdečního tepu, okysličení krve či tělesné teploty.

Pokud jde o výdrž prstenu na jedno nabití je firma Black Shark poměrně skoupá, avšak uvádí, že nabíjecí pouzdro prstenu umožňuje pohodlné nabíjení a má výdrž baterie až 180 dní, což je ve srovnání se současnou konkurencí naprosto extrémní hodnota. Až na tyto informace toho o chytrém prstenu Black Shark příliš mnoho nevíme, včetně případné ceny či dostupnosti. Ve druhém případě si ovšem troufneme tvrdit, že se nejspíše podívá pouze do domovské Číny a na globálním trhu se s ním nejspíše nesetkáme. Rozhodně ne ihned po oficiálním představení.

Pokud jde o cenu, v tomto případě čínští výrobci rádi dokazují, že zvládnou srazit cenu oproti konkurenci razantně dolů, tudíž bychom se nedivili, kdy by nakonec výsledná cena byla řádově nižší, než za kolik své produkty nabízí Oura či v blízké budoucnosti bude také jihokorejský Samsung se svým prstenem Galaxy Ring. Na více informací si nicméně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.