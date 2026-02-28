Xiaomi Electric Scooter 6: nová generace elektrokoloběžek míří na český trh, známe ceny

- Xiaomi představuje novou modelovou řadu elektrických koloběžek
- Jmenuje se Electric Scooter 6 a čítá rovnou pět samostatných modelů
- Každý z nich je konstruován tak, aby vyhověl různým potřebám a stylům uživatelů
Xiaomi se může pochlubit jednou z nejširších nabídek napříč celým technologickým světem a ve svém portfoliu má i elektrické koloběžky. V nich platí za velmi silného hráče, a nyní tento populární čínský výrobce představuje novou, již šestou generaci své řady Electric Scooter. Ta čítá hned pět samostatných verzí a na své si tedy přijde opravdu každý.
Řada Electric Scooter 6 čítá 5 modelů
V rámci této nové série elektrických koloběžek jsme se dočkali pěti samostatných verzí v podobě modelů Scooter 6 Lite, Scooter 6, Scooter 6 Pro, Scooter 6 Max a Scooter 6 Ultra, což je vrcholná varianta. Svůj model, ať už ve vztahu k ceně, výbavě či schopnostem, si tedy najde každý a tato řada zahrnuje jak přenosná řešení, tak opravdu výkonné modely.
Všechny byly navrženy s důrazem na každodenní praktičnost, plynulou a komfortní jízdu a samozřejmě i spolehlivost a bezpečnost. Zkrátka moderní dopravní prostředky poplatné dnešní moderní době. Díky kombinaci všech těchto vlastností nabídnou svým majitelům příjemnou mobilitu v husté městské zástavbě.
Překonejte město pohodlně a rychle
Přehled parametrů a vlastností všech těchto elektrických koloběžek si můžete prohlédnout v níže přiložené tabulce a my se podrobněji zaměříme na model Ultra, tedy vrcholné provedení. Tento vlajkový model nabízí maximální výkon 1 200 W a režim Boost, což slibuje svižnou akceleraci a více než dostatek výkonu i pří jízdě do kopce.
Díky 12palcovým kolům v kombinaci s dvojitým kyvným zavěšením je koloběžka velmi komfortní a stabilní za všech okolností. Maximální dojezd tohoto modelu je až 75 km a díky rychlému nabíjení lze dobít koloběžku na zdolání dalších 30 km za pouhou hodinku. Palubní deska obsahuje 3palcový TFT displej, jehož prostřednictvím se dozvíte všechny důležité informace.
|Model
|Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra
|Xiaomi Electric Scooter 6 Max
|Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
|Xiaomi Electric Scooter 6
|Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
|Výkon motoru
|500W / 1200W
|450W / 1100W
|400W / 1000W
|400W / 800W
|300W / 500W
|Maximální stoupání
|25 %
|24 %
|22 %
|18 %
|15 %
|Brzdy
|Přední kotoučová, zadní kotoučová + el. brzda
|Přední kotoučová, zadní kotoučová + el. brzda
|Přední kotoučová, zadní el. brzda
|Přední bubnová, zadní el. brzda
|Přední bubnová, zadní el. brzda
|Pneumatiky
|12″ AT
|12″ bezdušové
|12″ AT
|12″ bezdušové
|10″
|Odpružení
|Přední + zadní dvojité kyvné rameno
|Přední + zadní dvojité pružinové
|Přední dvojitá pružina, zadní jednoduchá
|Přední dvojitá pružina, zadní jednoduchá
|Přední dvojitá pružina
|Displej
|3″ TFT
|3″ TFT
|Digitální
|Digitální
|Digitální
|Ovládání plynu
|Kombinovaná páčka (2v1)
|Kombinovaná páčka (2v1)
|Palcová páčka
|Palcová páčka
|Palcová páčka
|Maximální nosnost
|140 kg
|130 kg
|120 kg
|120 kg
|100 kg
|Dojezd (15 km/h)
|75 km
|70 km
|70 km
|45 km
|25 km
|Rychlé nabíjení
|Ano
|Ano
|Ne
|Ne
|Ne
|Bluetooth vyhledávání
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Apple Find My
|Ano
|Ano
|Ne
|Ne
|Ne
|BMS
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|TCS
|Ano
|Ano
|Ano
|Ne
|Ne
Výbava opravdu na úrovni
Koloběžka je osazena kotoučovými brzdami na předním i zadním kole, takže dostatečný brzdný účinek bude zaručen a další výbava zahrnuje elektronickou brzdu E-Brake, systém E-ABS a kontrolu trakce TCS. Koloběžka je odolná vůči vodě, dle standardu IPX6 a přes aplikaci Xiaomi Home je možné propojit ji s telefonem.
Za zmínku pak určitě stojí podpora platformy Apple Find My (Najít), což výrazně zvyšuje bezpečnost a potěšující je také vysoký komfort používání. To je dáno rozšířenou nášlapnou plochou, kombinovanou páčkou plynu typu thumb & twist a také fyzickým čtyřsměrovým ovládacím tlačítkem.
Cena a dostupnost
Řada elektrických koloběžek Xiaomi Electric Scooter 6 je již v prodeji. Ceny začínají na 8 199 Kč za model Lite a pokračují až na 19 899 Kč, což je cena za vrcholné provedení Ultra. Kompletní ceník si můžete prohlédnout níže.
- Xiaomi Electric Scooter 6 Lite – 8 199 Kč
- Xiaomi Electric Scooter 6 – 9 999 Kč
- Xiaomi Electric Scooter 6 Pro – 13 699 Kč
- Xiaomi Electric Scooter 6 Max – 15 999 Kč
- Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra – 19 899 Kč