Xiaomi Electric Scooter 6: nová generace elektrokoloběžek míří na český trh, známe ceny

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 28. 2. 15:35
  • Xiaomi představuje novou modelovou řadu elektrických koloběžek
  • Jmenuje se Electric Scooter 6 a čítá rovnou pět samostatných modelů
  • Každý z nich je konstruován tak, aby vyhověl různým potřebám a stylům uživatelů

Xiaomi se může pochlubit jednou z nejširších nabídek napříč celým technologickým světem a ve svém portfoliu má i elektrické koloběžky. V nich platí za velmi silného hráče, a nyní tento populární čínský výrobce představuje novou, již šestou generaci své řady Electric Scooter. Ta čítá hned pět samostatných verzí a na své si tedy přijde opravdu každý.

Řada Electric Scooter 6 čítá 5 modelů
Překonejte město pohodlně a rychle
Výbava opravdu na úrovni
Cena a dostupnost


Řada Electric Scooter 6 čítá 5 modelů

V rámci této nové série elektrických koloběžek jsme se dočkali pěti samostatných verzí v podobě modelů Scooter 6 Lite, Scooter 6, Scooter 6 Pro, Scooter 6 Max a Scooter 6 Ultra, což je vrcholná varianta. Svůj model, ať už ve vztahu k ceně, výbavě či schopnostem, si tedy najde každý a tato řada zahrnuje jak přenosná řešení, tak opravdu výkonné modely.

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite

Všechny byly navrženy s důrazem na každodenní praktičnost, plynulou a komfortní jízdu a samozřejmě i spolehlivost a bezpečnost. Zkrátka moderní dopravní prostředky poplatné dnešní moderní době. Díky kombinaci všech těchto vlastností nabídnou svým majitelům příjemnou mobilitu v husté městské zástavbě.

Překonejte město pohodlně a rychle

Přehled parametrů a vlastností všech těchto elektrických koloběžek si můžete prohlédnout v níže přiložené tabulce a my se podrobněji zaměříme na model Ultra, tedy vrcholné provedení. Tento vlajkový model nabízí maximální výkon 1 200 W a režim Boost, což slibuje svižnou akceleraci a více než dostatek výkonu i pří jízdě do kopce.

Xiaomi Electric Scooter 6
Xiaomi Electric Scooter 6

Díky 12palcovým kolům v kombinaci s dvojitým kyvným zavěšením je koloběžka velmi komfortní a stabilní za všech okolností. Maximální dojezd tohoto modelu je až 75 km a díky rychlému nabíjení lze dobít koloběžku na zdolání dalších 30 km za pouhou hodinku. Palubní deska obsahuje 3palcový TFT displej, jehož prostřednictvím se dozvíte všechny důležité informace.

Model Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra Xiaomi Electric Scooter 6 Max Xiaomi Electric Scooter 6 Pro Xiaomi Electric Scooter 6 Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
Výkon motoru 500W / 1200W 450W / 1100W 400W / 1000W 400W / 800W 300W / 500W
Maximální stoupání 25 % 24 % 22 % 18 % 15 %
Brzdy Přední kotoučová, zadní kotoučová + el. brzda Přední kotoučová, zadní kotoučová + el. brzda Přední kotoučová, zadní el. brzda Přední bubnová, zadní el. brzda Přední bubnová, zadní el. brzda
Pneumatiky 12″ AT 12″ bezdušové 12″ AT 12″ bezdušové 10″
Odpružení Přední + zadní dvojité kyvné rameno Přední + zadní dvojité pružinové Přední dvojitá pružina, zadní jednoduchá Přední dvojitá pružina, zadní jednoduchá Přední dvojitá pružina
Displej 3″ TFT 3″ TFT Digitální Digitální Digitální
Ovládání plynu Kombinovaná páčka (2v1) Kombinovaná páčka (2v1) Palcová páčka Palcová páčka Palcová páčka
Maximální nosnost 140 kg 130 kg 120 kg 120 kg 100 kg
Dojezd (15 km/h) 75 km 70 km 70 km 45 km 25 km
Rychlé nabíjení Ano Ano Ne Ne Ne
Bluetooth vyhledávání Ano Ano Ano Ano Ano
Apple Find My Ano Ano Ne Ne Ne
BMS Ano Ano Ano Ano Ano
TCS Ano Ano Ano Ne Ne

Výbava opravdu na úrovni

Koloběžka je osazena kotoučovými brzdami na předním i zadním kole, takže dostatečný brzdný účinek bude zaručen a další výbava zahrnuje elektronickou brzdu E-Brake, systém E-ABS a kontrolu trakce TCS. Koloběžka je odolná vůči vodě, dle standardu IPX6 a přes aplikaci Xiaomi Home je možné propojit ji s telefonem.

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
Xiaomi Electric Scooter 6 Pro

Za zmínku pak určitě stojí podpora platformy Apple Find My (Najít), což výrazně zvyšuje bezpečnost a potěšující je také vysoký komfort používání. To je dáno rozšířenou nášlapnou plochou, kombinovanou páčkou plynu typu thumb & twist a také fyzickým čtyřsměrovým ovládacím tlačítkem.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Cena a dostupnost

Řada elektrických koloběžek Xiaomi Electric Scooter 6 je již v prodeji. Ceny začínají na 8 199 Kč za model Lite a pokračují až na 19 899 Kč, což je cena za vrcholné provedení Ultra. Kompletní ceník si můžete prohlédnout níže.

  • Xiaomi Electric Scooter 6 Lite – 8 199 Kč
  • Xiaomi Electric Scooter 6 – 9 999 Kč
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Pro – 13 699 Kč
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Max – 15 999 Kč
  • Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra – 19 899 Kč
Zdroj: tisková zpráva
