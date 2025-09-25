Xiaomi 17 potěší kompaktními rozměry, dlouhou výdrží a obrovským výkonem

- Základní Xiaomi 17 potěší milovníky kompaktních telefonů
- V malém těle se skrývá ohromný výkon a obrovská baterie
- Telefon rovněž zaujme silnou fotovýbavou a nekompromisní bezdrátovou konektivitou
Společnost Xioami se dnes pořádně „rozšoupla“, čerstvě představenou rodinu vlajkových smartphonů Xiaomi 17 tvoří rovnou tři různé modely. Vrcholné varianty Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max jsme si představili ve zvláštním článku, nyní se podíváme na základní Xiaomi 17. Tento model sice nedisponuje sekundárním displejem na zádech, jedná se ale o výkonnou a odolnou bestii, která dlouho vydrží.
Xiaomi 17: kompaktní vlajková loď
Xiaomi 17 lze částečně vnímat jako Xiaomi 17 Pro, který výrobce ochudil o sekundární displej, za to jej však vybavil větším akumulátorem. Telefon je příjemně kompaktní – jeho rozměry činí 151,1 × 71,8 × 8,06 mm, hmotnost je 191 gramů. Konstrukce telefonu splňuje krytí IP68, displej je chráněn odolným sklem Xiaomi Dragon Crystal Glass, které má být 10× odolnější vůči pádům než předchozí generace.
Displej má v úhlopříčce 6,3″ a obklopuje jej ultratenký symetrický rámeček s tloušťkou 1,18 mm. Obrazovka je typu LTPO OLED, má rozlišení 1,5K a pyšní se dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 50Mpx selfie kamerku s clonou f/2.2. Ve čtvercovém modulu na zádech se nachází trojice fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní (1/1,31″ snímač Light Fusion 950) s optickou stabilizací a světelností f/1.67
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 102° a světelností f/2.4
- 50Mpx teleobjektiv s 2,6× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.0
Telefon umí pořizovat video v 8K rozlišení, o ladění fotoaparátů se tradičně postarala fotografická značka Leica.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 pod kapotou
Základní Xiaomi 17 pohání stejný čipset jako jeho vybavenější bratříčky, tedy čerstvě představený 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi vyzdvihuje systém chlazení s trojrozměrným prstencovým systémem, který má být až třikrát účinnější než běžné systémy s výparníkovou komorou.
Telefon bude nabízen v několika paměťových variantách, v té maximální můžete získat až 16 GB RAM a 1TB úložiště. Xiaomi 17 se pyšní i příkladnou bezdrátovou konektivitou, podporuje sítě 5G (podpora dual-SIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a NFC, potěší i přítomnost infraportu.
V oblasti akumulátoru se Xiaomi podařil malý velký zázrak – navzdory kompaktním rozměrům je v telefonu usazena velká baterie s kapacitou 7 000 mAh. Může za to vyšší obsah křemíku (16 %), díky čemuž se podařilo ještě více navýšit energetickou hustotu článku. Baterie má navíc nabídnout vysokou odolnost při nízkých teplotách a má garantovanou pětiletou životnost. Telefon je možné dobíjet jak kabelem (až 100 wattů), tak i bezdrátově (až 50 wattů).
Cena a dostupnost
Xiaomi 17 půjde do prodeje v černé, bílé, růžové a modré barvě. Ceny pro čínský trh jsou následující:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK (s DPH)
|Xiaomi 17
|12/256 GB
|4 499 CNY
|15 900 Kč
|Xiaomi 17
|12/512 GB
|4 799 CNY
|16 900 Kč
|Xiaomi 17
|16/512 GB
|4 999 CNY
|17 600 Kč
Telefon lze již nyní objednat v Číně, v Evropě s jeho dostupností počítáme někdy v příštím roce.