Xiaomi 17 můžete mít už za 20 990 Kč! Vybrali jsme TOP 5 nejlepších funkcí

- Xiaomi 17 je dalším vlajkovým modelem z říše kompaktů
- Prodává se od 20 990 Kč a nabízí skutečně špičkovou výbavu
- Kvůli jakým funkcím byste se o Xiaomi 17 měli zajímat?
Xiaomi 17 pokračuje v trendu, který nastolila už loňská generace, tedy koncepce nabušené vlajkové lodě s kompaktním tělem. Proč byste se ale o tento kousek měli zajímat, když je na trhu i vybavenější Xiaomi 17 Ultra? Odpověď je jednoduchá: Xiaomi 17 kombinuje kompaktní rozměry, špičkový výkon, výborný displej, výdrž na baterii a celou řadu akcentovaných funkcí, které z něj dělají jednu z nejzajímavějších „malých vlajek“ na trhu. Pojďme se podívat, čím rozhodně zaujme.
Kompaktní design s IP68
Xiaomi 17 se drží v rozměrech 151,1 × 71,8 × 8,1 milimetru s hmotností kolem 191 gramů, což ho výrazně odlišuje od velkých telefonů na dnešní vlajkové scéně. Přesto nejde o vyloženě slabší kousek, jak demonstruje slibná výbava, ale třeba i kvalita zpracování. Kov a sklo na zádech plus rovný displej vytváří dojem opravdu prémiového zařízení, které se příjemně drží a neprotrhne vám kapsu.
Za zmínku stojí i to, že výrobce nepodcenil odolnost. Záda i displej kryje vlastní odolné sklíčko Dragon Crystal Glass, rovnou z výroby je zde aplikována měkká fólie, která pochytá většinu prvotních škrábanců. Náročnějším zákazníkům doporučujeme fólii nahradit tvrdším sklíčkem. K tomu všemu nechybí ani certifikace IP68, která zajišťuje kompletní prachuvzdornost a odolnost telefonu při ponoření až do 1,5metrové hloubky maximálně na 30 minut.
Špičkový AMOLED
Xiaomi sympaticky dlouhodobě nepodceňuje kvalitu displeje a ukazuje to i nejnovější model Xiaomi 17. Ten přichází s 6,36″ AMOLED panelem s rozlišením 1 200 × 2 656 pixelů, jemností zhruba 460 pixelů na palec a podporou 120Hz obnovovací frekvence. V kombinaci s technologií LTPO (která umí dynamicky přepínat mezi 1–120 Hz) telefon chytře šetří baterii v klidových scénářích a přitom poskytuje extrémně plynulý zážitek při hraní, přechodech mezi aplikacemi či při prohlížení webu.
Jak zaznělo i v naší recenzi, displej je na vysoké úrovni a menší velikost oproti konkurenci jej nijak nedegraduje. Obrazovka má opět skvostné vykreslení barev, kdy černá je opravdu černá, barevně nabité HyperOS vypadá skvěle a vše se hýbe s maximální plynulostí v závislosti na obsahu.
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Srdcem Xiaomi 17 je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 s 8jádrovým procesorem s 3nm architekturou, který je aktuálně považován za jeden z nejrychlejších mobilních SoC na trhu. V kombinaci se 12 GB RAM a svižným úložištěm 256 nebo 512 GB (leč bez microSD slotu) získáváte telefon, který zvládne i náročné hry, multitasking a delší výdrž v maximálním výkonu.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 151,1 × 71,8 × 8,1 mm, hmotnost: 191 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6330 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Výrobce navíc používá vylepšený systém chlazení 3D IceLoop s rozšířenou plochou odvodu tepla, což znamená, že výkon se při dlouhém hraní nebo při natáčení videa tolik nezahřívá. Důležité je upozornit, že nejnovější Snapdragon 8 Gen 5 na přehřívání celkem trpí, proto je pozitivní, že Xiaomi nasadilo vlastní, pokročilou technologii chlazení.
Výdrž a rychlé nabíjení
Xiaomi 17 přichází s velkou baterií, která je dle oficiálních specifikací vyšší než u mnoha konkurentů v této třídě. Hovoříme o akumulátoru s kapacitou 6 330 mAh, který dokáže zajistit výdrž na 2 náročnější pracovní dny, případně na celý víkend při mírném „digitálním detoxu“, například na chalupě za městem. Určitě by mělo zaznít, že jde o novější typ baterie založené na křemíko-uhlíkové anodě, která je výrazně efektivnější, přitom odolnější než dosavadní lithium-iontové či lithium-polymerové.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|8 minut
|17 minut
|35 minut
|49 minut
Navíc máte k dispozici 100W rychlé drátové nabíjení a 50W bezdrátové HyperCharge, takže za chvíli na nabíječce můžete dostat zpět výraznou část kapacity. Rozhodně nejde o žádný trhák, na trhu jsou i telefony s rychlejším dobíjením, na druhou stranu je to velmi solidní dobíjecí výkon, se kterým se jen za 17 minut dostanete na 50 % výdrže, celou baterii pak dobijete v ideálních podmínkách za méně než 50 minut.
Vylepšená selfie kamerka
Hlavní sestava fotoaparátů se od loňska příliš nezměnila. Znamená to, že dostanete k dispozici stále velmi povedenou trojici 50,3Mpx foťáků:
- Hlavní – OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.62, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF)
- Teleobjektiv – Isocell JN5, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS
- Širokoúhlý – neznámý čip, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 17 milimetrů, úhel záběru 102°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF
Samostatnou zmínku si ale zaslouží také selfie kamerka, která je nově také 50,3Mpx (oproti 32 Mpx vloni) a disponuje širším úhlem záběru 90°, takže se výborně hodí pro skupinová selfíčka.
Cena a dostupnost
Při startu prodeje byl základní model s 12 GB RAM a 256GB úložištěm dostupný za necelých 23 tisíc korun. V současnosti je však k dispozici sleva, se kterou telefon získáte za 20 990 Kč.
Zároveň máte k dispozici výkupní bonus 1 500 korun, ať už přinesete jakékoliv staré zařízení na protiúčet. K tomu dostanete prodlouženou záruku na 3 roky.