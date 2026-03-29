Xiaomi 17 můžete mít už za 20 990 Kč! Vybrali jsme TOP 5 nejlepších funkcí

Michal Javůrek
Michal Javůrek 29. 3. 20:00
Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 je dalším vlajkovým modelem z říše kompaktů
  • Prodává se od 20 990 Kč a nabízí skutečně špičkovou výbavu
  • Kvůli jakým funkcím byste se o Xiaomi 17 měli zajímat?

Xiaomi 17 pokračuje v trendu, který nastolila už loňská generace, tedy koncepce nabušené vlajkové lodě s kompaktním tělem. Proč byste se ale o tento kousek měli zajímat, když je na trhu i vybavenější Xiaomi 17 Ultra? Odpověď je jednoduchá: Xiaomi 17 kombinuje kompaktní rozměry, špičkový výkon, výborný displej, výdrž na baterii a celou řadu akcentovaných funkcí, které z něj dělají jednu z nejzajímavějších „malých vlajek“ na trhu. Pojďme se podívat, čím rozhodně zaujme.

Kapitoly článku
Kompaktní design s IP68
Špičkový AMOLED
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Výdrž a rychlé nabíjení
Vylepšená selfie kamerka
Cena a dostupnost

Kompaktní design s IP68

Xiaomi 17 se drží v rozměrech 151,1 × 71,8 × 8,1 milimetru s hmotností kolem 191 gramů, což ho výrazně odlišuje od velkých telefonů na dnešní vlajkové scéně. Přesto nejde o vyloženě slabší kousek, jak demonstruje slibná výbava, ale třeba i kvalita zpracování. Kov a sklo na zádech plus rovný displej vytváří dojem opravdu prémiového zařízení, které se příjemně drží a neprotrhne vám kapsu.

Za zmínku stojí i to, že výrobce nepodcenil odolnost. Záda i displej kryje vlastní odolné sklíčko Dragon Crystal Glass, rovnou z výroby je zde aplikována měkká fólie, která pochytá většinu prvotních škrábanců. Náročnějším zákazníkům doporučujeme fólii nahradit tvrdším sklíčkem. K tomu všemu nechybí ani certifikace IP68, která zajišťuje kompletní prachuvzdornost a odolnost telefonu při ponoření až do 1,5metrové hloubky maximálně na 30 minut.

Špičkový AMOLED

Xiaomi sympaticky dlouhodobě nepodceňuje kvalitu displeje a ukazuje to i nejnovější model Xiaomi 17. Ten přichází s 6,36″ AMOLED panelem s rozlišením 1 200 × 2 656 pixelů, jemností zhruba 460 pixelů na palec a podporou 120Hz obnovovací frekvence. V kombinaci s technologií LTPO (která umí dynamicky přepínat mezi 1–120 Hz) telefon chytře šetří baterii v klidových scénářích a přitom poskytuje extrémně plynulý zážitek při hraní, přechodech mezi aplikacemi či při prohlížení webu.

Jak zaznělo i v naší recenzi, displej je na vysoké úrovni a menší velikost oproti konkurenci jej nijak nedegraduje. Obrazovka má opět skvostné vykreslení barev, kdy černá je opravdu černá, barevně nabité HyperOS vypadá skvěle a vše se hýbe s maximální plynulostí v závislosti na obsahu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Srdcem Xiaomi 17 je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 s 8jádrovým procesorem s 3nm architekturou, který je aktuálně považován za jeden z nejrychlejších mobilních SoC na trhu. V kombinaci se 12 GB RAM a svižným úložištěm 256 nebo 512 GB (leč bez microSD slotu) získáváte telefon, který zvládne i náročné hry, multitasking a delší výdrž v maximálním výkonu.

Hardwarové parametry Xiaomi 17

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 151,1 × 71,8 × 8,1 mm, hmotnost: 191 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,3", OLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2656 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6330 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.67, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2,6× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 17mm, 102˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.2, 21mm, PDAF, HDR10+, 4K video

Cena: 22 990 Kč

Výrobce navíc používá vylepšený systém chlazení 3D IceLoop s rozšířenou plochou odvodu tepla, což znamená, že výkon se při dlouhém hraní nebo při natáčení videa tolik nezahřívá. Důležité je upozornit, že nejnovější Snapdragon 8 Gen 5 na přehřívání celkem trpí, proto je pozitivní, že Xiaomi nasadilo vlastní, pokročilou technologii chlazení.

Výdrž a rychlé nabíjení

Xiaomi 17 přichází s velkou baterií, která je dle oficiálních specifikací vyšší než u mnoha konkurentů v této třídě. Hovoříme o akumulátoru s kapacitou 6 330 mAh, který dokáže zajistit výdrž na 2 náročnější pracovní dny, případně na celý víkend při mírném „digitálním detoxu“, například na chalupě za městem. Určitě by mělo zaznít, že jde o novější typ baterie založené na křemíko-uhlíkové anodě, která je výrazně efektivnější, přitom odolnější než dosavadní lithium-iontové či lithium-polymerové.

Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 %
Čas 8 minut 17 minut 35 minut 49 minut

Navíc máte k dispozici 100W rychlé drátové nabíjení a 50W bezdrátové HyperCharge, takže za chvíli na nabíječce můžete dostat zpět výraznou část kapacity. Rozhodně nejde o žádný trhák, na trhu jsou i telefony s rychlejším dobíjením, na druhou stranu je to velmi solidní dobíjecí výkon, se kterým se jen za 17 minut dostanete na 50 % výdrže, celou baterii pak dobijete v ideálních podmínkách za méně než 50 minut.

Vylepšená selfie kamerka

Hlavní sestava fotoaparátů se od loňska příliš nezměnila. Znamená to, že dostanete k dispozici stále velmi povedenou trojici 50,3Mpx foťáků:

  • Hlavní – OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.62, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF)
  • Teleobjektiv – Isocell JN5, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS
  • Širokoúhlý – neznámý čip, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 17 milimetrů, úhel záběru 102°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF

Samostatnou zmínku si ale zaslouží také selfie kamerka, která je nově také 50,3Mpx (oproti 32 Mpx vloni) a disponuje širším úhlem záběru 90°, takže se výborně hodí pro skupinová selfíčka.

Cena a dostupnost

Při startu prodeje byl základní model s 12 GB RAM a 256GB úložištěm dostupný za necelých 23 tisíc korun. V současnosti je však k dispozici sleva, se kterou telefon získáte za 20 990 Kč – například u Mobil Pohotovosti, kde stačí při nákupu zadat speciální kupon „xm17“ (bez uvozovek).



Nepřehlédněte

Xiaomi 17 recenze: nejlepší malý telefon roku?

Zároveň máte k dispozici výkupní bonus 1 500 korun, ať už přinesete jakékoliv staré zařízení na protiúčet. K tomu dostanete prodlouženou záruku na 3 roky a když po nákupu telefon ohodnotíte a napíšete stručnou recenzi, získáte zároveň dárek v podobě kávovaru Xiaomi Espresso Machine v hodnotě necelých 2,5 tisíc korun.

Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Motorola Razr 60 Ultra
Takhle vypadá Motorola Razr 70 Ultra: co všechno o chystaném top véčku víme?
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 19:00
0
Nejtenčí iPhone Air
Levnější nikdy nebyl. iPhone Air zlevnil téměř o třetinu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
9
Logo AI Gemini od Googlu
Gemini má obří konkurenční výhodu: nově umožňuje import dat z jiných AI nástrojů
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
1
Oppo Find X9 Ultra
Telekonvertor přímo v těle telefonu? Oppo Find X9 Ultra láká na revoluční technologii
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 8:00
4

Kapitoly článku