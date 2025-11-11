TOPlist

Xiaomi 15T Pro můžete mít už za 13 990 Kč! Vybrali jsme TOP 5 nejlepších funkcí

Michal Javůrek
Michal Javůrek 11. 11. 19:30
0
Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T Pro je bez debat jeden z nejlepších telefonů z ranku „skoro vlajkových lodí“
  • K dispozici je vynikající čipset Dimensity 9400+, slušná baterie i trojitý fotoaparát
  • V základní konfiguraci 12/256 GB navíc mobil získáte za necelých 14 tisíc korun

Nejnovější vlajková loď Xiaomi z řady T je smartphone, který propojuje špičkové technologie s cenovou dostupností. Nabízí velmi solidní výkon, výborný fotoaparát, displej na vlajkové úrovni a k tomu má jako jeden z prvních telefonů k dispozici i operační systém HyperOS 3.0. Co dalšího stojí za vypíchnutí?

Kapitoly článku
Výkonný MediaTek Dimensity 9400+
AMOLED displej s 144 Hz
Leica fotoaparát s 5× optickým zoomem
Baterie 5 500 mAh s 90W nabíjením
HyperOS 3 na palubě
Cena a dostupnost

Výkonný MediaTek Dimensity 9400+

Srdcem Xiaomi 15T Pro je procesor MediaTek Dimensity 9400+, který staví na nejmodernější 3nm technologii. Tento 8jádrový čip, složený z jednoho Cortex-X4 jádra běžícího až na 3,6 GHz a několika dalších jader, dodává telefonu výkon, který se rovná některým nejdražším vlajkovkám na trhu.​

Ať už chcete hrát nejnáročnější hry v plné grafice, nebo obsluhovat několik aplikací najednou, Dimensity 9400+ zaručuje bezproblémový a plynulý chod. Telefon disponuje také vylepšenou grafikou Immortalis-G925 MC12 a NPU 890, které zajišťují plynulost a lednový chlad při výpočetních úlohách. K tomu se přidává paměť LPDDR5X (vždy 12 GB + virtuální) a ultrarychlé úložiště UFS 4.1 s kapacitou 256 GB, 512 GB nebo rovnou 1 TB.



Recenze Xiaomi 15T Pro: boduje výkonem, fotoaparáty i cenou, HyperOS jej ale brzdí



Nepřehlédněte

Recenze Xiaomi 15T Pro: boduje výkonem, fotoaparáty a cenou

Hrubý výkon si dle názvu čipové sady nedokáže představit každý. Možná ale napoví výsledky v oblíbených benchmarcích: v Geekbench v6 jsme naměřili 2 610 bodů Single-Core a 7 757 bodů Multi-Core, v AnTuTu v10 nové Xiaomi nahrálo famózní výsledek přes 2 800 000 bodů.

AMOLED displej s 144 Hz

Displej Xiaomi 15T Pro je jedna z těch věcí, která vás při prvním pohledu uchvátí. Jedná se o obrovský 6,83″ AMOLED s rozlišením 2 772 × 1 280 pixelů, který velmi ostře, detailně a barvitě zobrazuje obsah. Jas až 3 200 nitů v HDR (dokonce 25% plochy displeje dosahuje tohoto maxima) znamená, že i na přímém slunci si text a fotky přečtete bez problémů.​

Displej je z výroby krytý ochrannou fólií
Displej je z výroby krytý ochrannou fólií

Obnovovací frekvence 144 Hz (která se adaptivně snižuje podle obsahu) potěší jak při průchodu systémem, tak při sledování videí nebo hraní her, které takto plynulou frekvenci podporují. Displej také nabízí 12bitovou barevnou hloubku (68 miliard barev), Dolby Vision a HDR10+ certifikaci, což znamená, že barvy jsou nejen živé, ale vypadají také maximálně autenticky. Jako bonus nabízí displej i certifikaci Rheinland TÜV pro redukci modrého světla.

Leica fotoaparát s 5× optickým zoomem

Fotoaparát je oblastí, kde se Xiaomi 15T Pro opravdu blýská. Spolupráce s legendární značkou Leica přinesla trojici kamer a Summilux objektivy, které se vyplatily již v minulosti. Hlavní 50Mpx snímač Light Fusion 900 (1/1,31″) s clonou f/1.62 a optickou stabilizací OIS zachytí fantastické detaily, a to i v horších světelných podmínkách.​

Fotomodul je dominantou zadní strany
Fotomodul je dominantou zadní strany

Hvězdou je ale též periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem (115mm ekvivalent) a clonou f/3.0. Na rozdíl od předchozích generací, které se spokojily s 2,6× zoomem, nyní můžete objekt v dálce zachytit s překvapivě vysokou kvalitou; hodí se skvěle i pro portréty. Díky AI postprocessingu si nové Xiaomi poradí i s 10× digitálním „bezztrátovým“ zoomem.​

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde.

Umělecky zaměřené zákazníky pak potěší Leica Street Photography mód. Nastavíte si zoom a filtr, například černobilý, a pak už jen v rychlém sledu cvakáte fotky – například portréty nicnetušících lidí na ulici. Celá sada zahrnuje 15 filtrů, včetně 6 původních Leica, které výsledným snímkům dodávají autentický vzhled z doby zlatého věku fotografie.​

Baterie 5 500 mAh s 90W nabíjením

Baterie s kapacitou 5 500 mAh už v dnešní době tak vesele nevypadá, přece jen jde o starší typ akumulátoru Li-Pol. Nicméně pro většinu uživatelů se jedná o výborný základ, telefon vydrží skoro celé 2 dny i při intenzivním používání. K tomu lze přihodit i perfektní rychlost nabíjení.

 

90W kabelové nabíjení HyperCharge dobije baterii na 100% za pouhých 36 minut. Pokud, jako většina uživatelů ale preferuje rychlé nabíjení „pár procent“ z nuly, i tady si přijdete na své. Prvních 30 % se vám nabije do 10 minut, za dalších 5 minut jste schopni dostat se s originálním adaptérem na 50 %. A za pouhou půlhodinu na nabíječce do telefonu doteče 85–87 %.

HyperOS 3 na palubě

Xiaomi 15T Pro již při spuštění obdrží aktualizaci na HyperOS 3, což je zcela přepracovaný operační systém založený na Androidu 16. Na rozdíl od předchozí generace, HyperOS 3 přináší v některých situacích až 30% nárůst výkonu, hladší animace a redesignované uživatelské rozhraní, které vypadá moderněji a intuitivněji.​

Chytrý telefon Xiaomi 15T Pro

Velkou novinkou je nová sada AI funkcí HyperAI, která umožňuje texty psát inteligentněji, přepisovat řeč na text s podporou detekce řečníka a automatickým shrnutím nahrávky. AI Translator pak podporuje simultánní překlad při telefonických hovorem a videokonferencích.



Xiaomi HyperConnect (Interconnectivity) na MacBooku a Xiaomi 15



Nepřehlédněte

Vyzkoušeli jsme Xiaomi HyperConnect: perfektní propojení telefonu s vaším počítačem

Zvláštní zmínku si zaslouží integrace s Apple ekosystémem. Xiaomi 15T Pro si se zařízením od Applu poradí jednoduše překvapivě dobře. Jak jsme si mohli vyzkoušet už v březnu u Xiaomi 15, díky technologii Xiaomi Share můžete sdílet soubory mezi Xiaomi a iPhonem nebo iPadem. Funguje to vlastně velmi podobně jako AirDrop v Apple ekosystému. Rovněž můžete na obrazovku Macu zrcadlit plochu telefonu Xiaomi, a rovnou jej přes myš a klávesnici ovládat.

Cena a dostupnost

Xiaomi 15T Pro se v českých e-shopech prodává ve třech paměťových konfiguracích, zákazníci tedy mají slušnou možnost výběru. Ceny jsou pak následující:

Zároveň můžete k telefonu získat i výkupní bonus v hodnotě 2 tisíc korun, pokud si jej pořídíte u Mobil Pohotovosti. Zařízení vás tak vyjde na 13 990 korun (256 GB), 14 990 korun (512 GB) či 17 490 korun. K tomu samozřejmě sleva dle hodnoty vašeho starého zařízení.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Huawei a Evropská unie
Další katastrofa pro Huawei? Evropská unie chce jeho zákaz v 5G infrastruktuře
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Aplikace Blackmagic Camera
Parádní aplikace pro streamery: Blackmagic Camera nově zvládá živé vysílání rovnou na YouTube
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 15:00
0
Apple Pocket 3
Luxus, nebo výsměch? Apple nabízí iPhone ponožku za 5 tisíc a internet bouří
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 13:30
3
iPhone 13 v bílé barvě
iPhone 13 za 8 tisíc, iPad za 5 tisíc. Za nejnižší ceny jsou i použité MacBooky a Apple Watch
PR článek
PR článek PR článek 13:01

Kapitoly článku