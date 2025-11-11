Xiaomi 15T Pro můžete mít už za 13 990 Kč! Vybrali jsme TOP 5 nejlepších funkcí

- Xiaomi 15T Pro je bez debat jeden z nejlepších telefonů z ranku „skoro vlajkových lodí“
- K dispozici je vynikající čipset Dimensity 9400+, slušná baterie i trojitý fotoaparát
- V základní konfiguraci 12/256 GB navíc mobil získáte za necelých 14 tisíc korun
Nejnovější vlajková loď Xiaomi z řady T je smartphone, který propojuje špičkové technologie s cenovou dostupností. Nabízí velmi solidní výkon, výborný fotoaparát, displej na vlajkové úrovni a k tomu má jako jeden z prvních telefonů k dispozici i operační systém HyperOS 3.0. Co dalšího stojí za vypíchnutí?
Výkonný MediaTek Dimensity 9400+
Srdcem Xiaomi 15T Pro je procesor MediaTek Dimensity 9400+, který staví na nejmodernější 3nm technologii. Tento 8jádrový čip, složený z jednoho Cortex-X4 jádra běžícího až na 3,6 GHz a několika dalších jader, dodává telefonu výkon, který se rovná některým nejdražším vlajkovkám na trhu.
Ať už chcete hrát nejnáročnější hry v plné grafice, nebo obsluhovat několik aplikací najednou, Dimensity 9400+ zaručuje bezproblémový a plynulý chod. Telefon disponuje také vylepšenou grafikou Immortalis-G925 MC12 a NPU 890, které zajišťují plynulost a lednový chlad při výpočetních úlohách. K tomu se přidává paměť LPDDR5X (vždy 12 GB + virtuální) a ultrarychlé úložiště UFS 4.1 s kapacitou 256 GB, 512 GB nebo rovnou 1 TB.
Hrubý výkon si dle názvu čipové sady nedokáže představit každý. Možná ale napoví výsledky v oblíbených benchmarcích: v Geekbench v6 jsme naměřili 2 610 bodů Single-Core a 7 757 bodů Multi-Core, v AnTuTu v10 nové Xiaomi nahrálo famózní výsledek přes 2 800 000 bodů.
AMOLED displej s 144 Hz
Displej Xiaomi 15T Pro je jedna z těch věcí, která vás při prvním pohledu uchvátí. Jedná se o obrovský 6,83″ AMOLED s rozlišením 2 772 × 1 280 pixelů, který velmi ostře, detailně a barvitě zobrazuje obsah. Jas až 3 200 nitů v HDR (dokonce 25% plochy displeje dosahuje tohoto maxima) znamená, že i na přímém slunci si text a fotky přečtete bez problémů.
Obnovovací frekvence 144 Hz (která se adaptivně snižuje podle obsahu) potěší jak při průchodu systémem, tak při sledování videí nebo hraní her, které takto plynulou frekvenci podporují. Displej také nabízí 12bitovou barevnou hloubku (68 miliard barev), Dolby Vision a HDR10+ certifikaci, což znamená, že barvy jsou nejen živé, ale vypadají také maximálně autenticky. Jako bonus nabízí displej i certifikaci Rheinland TÜV pro redukci modrého světla.
Leica fotoaparát s 5× optickým zoomem
Fotoaparát je oblastí, kde se Xiaomi 15T Pro opravdu blýská. Spolupráce s legendární značkou Leica přinesla trojici kamer a Summilux objektivy, které se vyplatily již v minulosti. Hlavní 50Mpx snímač Light Fusion 900 (1/1,31″) s clonou f/1.62 a optickou stabilizací OIS zachytí fantastické detaily, a to i v horších světelných podmínkách.
Hvězdou je ale též periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem (115mm ekvivalent) a clonou f/3.0. Na rozdíl od předchozích generací, které se spokojily s 2,6× zoomem, nyní můžete objekt v dálce zachytit s překvapivě vysokou kvalitou; hodí se skvěle i pro portréty. Díky AI postprocessingu si nové Xiaomi poradí i s 10× digitálním „bezztrátovým“ zoomem.
Umělecky zaměřené zákazníky pak potěší Leica Street Photography mód. Nastavíte si zoom a filtr, například černobilý, a pak už jen v rychlém sledu cvakáte fotky – například portréty nicnetušících lidí na ulici. Celá sada zahrnuje 15 filtrů, včetně 6 původních Leica, které výsledným snímkům dodávají autentický vzhled z doby zlatého věku fotografie.
Baterie 5 500 mAh s 90W nabíjením
Baterie s kapacitou 5 500 mAh už v dnešní době tak vesele nevypadá, přece jen jde o starší typ akumulátoru Li-Pol. Nicméně pro většinu uživatelů se jedná o výborný základ, telefon vydrží skoro celé 2 dny i při intenzivním používání. K tomu lze přihodit i perfektní rychlost nabíjení.
90W kabelové nabíjení HyperCharge dobije baterii na 100% za pouhých 36 minut. Pokud, jako většina uživatelů ale preferuje rychlé nabíjení „pár procent“ z nuly, i tady si přijdete na své. Prvních 30 % se vám nabije do 10 minut, za dalších 5 minut jste schopni dostat se s originálním adaptérem na 50 %. A za pouhou půlhodinu na nabíječce do telefonu doteče 85–87 %.
HyperOS 3 na palubě
Xiaomi 15T Pro již při spuštění obdrží aktualizaci na HyperOS 3, což je zcela přepracovaný operační systém založený na Androidu 16. Na rozdíl od předchozí generace, HyperOS 3 přináší v některých situacích až 30% nárůst výkonu, hladší animace a redesignované uživatelské rozhraní, které vypadá moderněji a intuitivněji.
Velkou novinkou je nová sada AI funkcí HyperAI, která umožňuje texty psát inteligentněji, přepisovat řeč na text s podporou detekce řečníka a automatickým shrnutím nahrávky. AI Translator pak podporuje simultánní překlad při telefonických hovorem a videokonferencích.
Zvláštní zmínku si zaslouží integrace s Apple ekosystémem. Xiaomi 15T Pro si se zařízením od Applu poradí jednoduše překvapivě dobře. Jak jsme si mohli vyzkoušet už v březnu u Xiaomi 15, díky technologii Xiaomi Share můžete sdílet soubory mezi Xiaomi a iPhonem nebo iPadem. Funguje to vlastně velmi podobně jako AirDrop v Apple ekosystému. Rovněž můžete na obrazovku Macu zrcadlit plochu telefonu Xiaomi, a rovnou jej přes myš a klávesnici ovládat.
Cena a dostupnost
Xiaomi 15T Pro se v českých e-shopech prodává ve třech paměťových konfiguracích, zákazníci tedy mají slušnou možnost výběru. Ceny jsou pak následující:
- 12/256 GB – 15 990 korun
- 12/512 GB – 16 990 korun
- 12 GB/ 1 TB – 19 490 korun
Zároveň můžete k telefonu získat i výkupní bonus v hodnotě 2 tisíc korun, pokud si jej pořídíte u Mobil Pohotovosti. Zařízení vás tak vyjde na 13 990 korun (256 GB), 14 990 korun (512 GB) či 17 490 korun. K tomu samozřejmě sleva dle hodnoty vašeho starého zařízení.