Xiaomi 15 Ultra v roli svatebního fotografa: když mobil nafotí celý svatební den

Dokážete si představit nafotit svatbu jen na chytrý telefon? My jsme tuhle možnost dostali a byla to nesmírně zajímavá zkušenost. Společnost Xiaomi totiž pro vybrané novináře připravila velmi netradiční akci – svatbu nanečisto, kterou jsme celý den dokumentovali výhradně s pomocí jejího vlajkového modelu Xiaomi 15 Ultra.

V krásném areálu Na Živili o rozloze více než 30 000 m², zhruba hodinu cesty od Prahy, nás čekala kompletní inscenace svatebního dne: od ranních příprav a líčení přes samotný obřad, krájení dortu až po slavnostní hostinu. Cílem bylo ukázat, co dnes špičkové mobilní telefony s pokročilou fototechnikou zvládnou v reálných podmínkách.

Celým fotografickým workshopem nás provedl zkušený fotograf Jakub Fišer, který na Instagramu vystupuje pod přezdívkou @kubajszcom. Komparzisté v rolích nevěsty, ženicha a oddávajícího se postarali o autentickou atmosféru a spoustu vtipných momentů, které k opravdové svatbě patří.

Svatba focená mobilem

Díky pečlivě připraveným scénám jsme mohli otestovat široké spektrum fotografických situací – portréty při líčení, reportážní snímky během obřadu, detailní záběry prstýnků i samotnou svatební hostinu. Xiaomi 15 Ultra tak dostalo možnost ukázat své kvality při různých světelných podmínkách, v pohybu i při zachycení jemných detailů.

Všechny snímky z telefonu použité v článku neprošly žádnými dodatečnými úpravami, kterými by bylo možné je ještě vylepšit, zejména co se týče barevného sladění. Jinými slovy, nahráli jsme je tak, jak je telefon uložil. Naopak fotografie, které mají v popisku uvedené „Sony Alpha 7C II“, pocházejí z profesionálního fotoaparátu od Jakuba Fišera a dodatečnou postprodukcí prošly. Ty zde jsou nejen pro srovnání, ale především pro ilustraci toho, jak samotné focení probíhalo.

Celé focení pro nás zároveň bylo skvělou příležitostí ověřit a vyzkoušet, jak se s mobilním telefonem pracuje v situacích, kde by jinak běžně nastoupil profesionální fotograf s výrazně dražší technikou. A výsledek? Překvapil! Rozhodně to neznamená, že by se svatby měly fotit na mobilní telefony – jde o tak důležitý moment, který stojí za to zdokumentovat profesionální technikou. Nicméně v mnoha ohledech Xiaomi 15 Ultra ukázalo, že hranice mezi profesionální a mobilní fotografií jsou dnes tenčí než kdy dřív.

Velmi slušně vypadají i snímky focené na portrétový režim (zejména při 3× optickém zoomu a 70mm ohnisku), kdy software ve většině případů s hloubkou ostrosti pracuje tak, jak byste očekávali. Čas od času mu ale dělají problém například vlasy, jejichž celou plochu ne vždy zvládne ideálně detekovat a vykreslit. Barevné podání bylo ve většině případů velmi příjemné, s mírným důrazem na přirozené teplé tóny.

V některých případech jsou nicméně snímky zbytečně tmavé či až moc saturované. Zasloužily by si ještě další dodatečné úpravy v rámci postprodukce. Vysoká je i celková úroveň detailů – i při přiblížení si snímky zachovaly ostrost bez viditelného šumu.

Fotosestava Xiaomi 15 Ultra Hlavní 50Mpx senzor Sony LYT-900 s velikostí 1 palec (velikost pixelů 1,6 µm, respektive sloučením 4 pixelů vznikne 3,2µm pixel), ostřením dual pixel PDAF, dynamickým rozsahem 14 EV a optikou Leica Summilux s 8P asférickou čočkou, světelností f/1.63, ohniskovou vzdáleností 23 mm a optickou stabilizací obrazu

Širokoúhlý snímač s rozlišením 50 Mpx, velikostí čipu 1/2,76″ (pixely 0,64 µm/1,28 µm při sloučení 4 pixelů), ostřením dual pixel PDAF a objektivem s clonou f/2.2 a ohniskovou vzdáleností 14 mm (úhel záběru 115°)

Teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx, 1/2,51″ čipem (pixely 0,7 µm/1,4 µm při sloučení 4 pixelů), ostřením dual pixel PDAF již od 10 cm a objektivem se světelností f/1.8, optickou stabilizací a 3× optickým přiblížením (70 mm)

Periskopický fotoaparát s rozlišením 200 Mpx, 1/1,4″ čipem HP9 (pixely 0,56 µm/2,24 µm při sloučení 9 pixelů), ostřením multi-directional PDAF a objektivem se světelností f/2.6, optickou stabilizací a 4,3× optickým přiblížením (100 mm)

Používat širokoúhlý objektiv při focení svatby příliš smysl nedávalo. Teleobjektiv ale příjemně překvapil – s přiblížením během obřadu nebo detailními záběry na prstýnky si poradil s minimem šumu a zachoval dobré barvy i kontrast. Jeho schopnosti jsme využili také při focení již zmíněných portrétových snímků s rozmazaným pozadím.

Velkým plusem modelu 15 Ultra je rychlé ostření, které spolehlivě zachytávalo momentky i v pohybu – což je při focení svatby, plné rychlých a neopakovatelných situací, naprosto klíčové. Optická stabilizace pak pomáhala udržet snímky ostré i při delším čase.

