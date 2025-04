Xiaomi 15: kompaktní a se skvělou výbavou, vybrali jsme TOP 5 nejlepších funkcí

Xiaomi 15 je vlajkovým modelem z říše kompaktů

Prodává se od 22,5 tisíc korun a nabízí skutečně špičkovou výbavu

Kvůli jakým funkcím byste se o Xiaomi 15 měli zajímat?

Xiaomi patří k výrobcům, kteří ve své každoročně obměňovaném portfoliu stále nabízí kompaktní model. Letošní iterace Xiaomi 15 pokračuje ve skvělých parametrech z loňska. Zároveň ale přidává softwarové vychytávky, modernější baterii a také udržuje pro zákazníky tolik důležitou 4letou softwarovou podporu. Jaké prvky výbavy Xiaomi 15 jednoznačně stojí za vypíchnutí?

Kompakt v pravém slova smyslu

Možná to zní přehnaně, ale Xiaomi 15 je skutečně jedním z mála opravdu kompaktních telefonů na trhu. Skvěle tak navazuje na loňský model Xiaomi 14, který taktéž benefitoval ze svých rozměrů. Co víc, Xiaomi 15 je dokonce o desetinky milimetrů menší, při zachování stejně velkého displeje. Čísla místo slov: 152,3 × 71,2 × 8,1 milimetru (Xiaomi 14 oproti tomu 152,8 × 71,5 × 8,2 milimetru).

V ruce je zážitek z Xiaomi 15 o dost výmluvnější než na papíře. Telefon je skutečně tenoučký, lehoučký a díky velmi tenkým rámečkům působí velice sympaticky. Prémiové vzezření umocňuji kov po obvodu a záda z tvrzeného mléčného skla. Nicméně pokud preferujete spíše větší telefon, určitě vás zaujme o úroveň vybavenější Xiaomi 15 Ultra, které už má klasické „těžkotonážní“ rozměry.

Chytré funkce Xiaomi HyperAI

O funkcích umělé inteligence Xiaomi HyperAI jsme toho už napsali spoustu – ať už ve specializovaném článku, tak v našich recenzích. Na zařízení běží jak AI vychytávky od Googlu (Gemini, Circle to Search), tak vlastní funkce Xiaomi, například AI tlumočník, úpravy fotografií a videí, AI rekordér, AI titulky a další.

Výslovnou zmínku si však zaslouží funkce HyperConnect, díky které můžete propojit váš telefon s počítačem Mac tak, jak to zatím Apple nenabízí ani u vlastních iPhonů. Díky aplikaci v Macu můžete přesouvat mezi Xiaomi telefonem a Apple počítačem soubory, jednoduše sdílet fotky i videa, anebo pomocí myši či trackpadu ovládat kompletní systémové rozhraní telefonu. Brzy má Xiaomi přinést tuto funkci také do počítačů s Windows, přesnou dostupnost ale neznáme.

4 roky softwarové podpora

Z loňska se přesunula do Xiaomi 15 i slušná softwarová podpora. Zařízení si teď zakoupíte s Androidem 15 a nadstavbou HyperOS 2.0.106.0. Součástí toho je i více méně aktuální březnová bezpečnostní záplata přímo od Googlu. Čínský výrobce k tomu garantuje další 4 roky bezpečnostních aktualizací a 4 velké updaty systému Android. To znamená podporu až do Androidu 19.

Moderní baterie

Xiaomi patří k dalším výrobcům, kteří přešli ze starších akumulátorů založených na grafitové anodě k té založené na křemíku a uhlíku. Tato kombinace se snaží využít výhod křemíku, jako je jeho vysoká kapacita pro ukládání lithiových iontů (až desetkrát vyšší než u grafitu). Výsledkem je baterie, která se stejnými rozměry dokáže nabídnout vyšší kapacitu a výrazně lépe odolává teplotním podmínkám.

Hardwarové parametry Xiaomi 15 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,3 × 71,2 × 8,1/8,4/8,5 mm, hmotnost: 189/191/192 g, zvýšená odolnost: IP68 Android 15,Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M,Adreno 830,12/16 GB,256/512/1024 GB,152,3 × 71,2 × 8,1/8,4/8,5 mm,189/191/192 g, Displej, konektivita a baterie 6,36", LTPO AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1200 × 2670 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, 60mm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, 14mm, f/2.2, 115˚, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.7µm, 4K video při 60 fps, gyro-EIS Cena: 22 490 Kč Kompletní specifikace

Díky tomu může Xiaomi 15 v ještě tenčím těle než má Xiaomi 14 (pravda, jen o 0,1 milimetru) nabídnout baterii s kapacitou 5 240 mAh (v Číně dokonce 5 400 mAh). Pro srovnání, Xiaomi 14 disponuje starším typem akumulátoru s kapacitou 4 610 mAh. Co zůstalo, je praktické 90W nabíjení, až 50W dobíjení na originální bezdrátové podložce a 10W reverzní nabíjení ze zad telefonu.

Dárky k nákupu

Při startu prodeje byl základní model s 12 GB RAM a 256GB úložiště dostupný za necelých 18 tisíc korun, přitom standardní maloobchodní cena je 22 499 korun včetně DPH. Tato zaváděcí sleva už pominula, nicméně i tak je pro zákazníky připraveno mnoho sympatických dárků a výhod.

Xiaomi 15 Výhodná cena od 450 Kč měsíčně Koupit na

U vybraných partnerů, například u Mobil Pohotovosti, můžete získat výkupní bonus ve výši 2 500 korun, roční záruku na výměnu displeje, ale také Spotify Premium na 4 měsíce zdarma a YouTube Premium na 3 měsíce také bezplatně. Stejné výhody na vás čekají, pokud si pořídíte Xiaomi 15 Ultra. Tam už si ale na základní model s 16/512 GB připravte necelých 35 tisíc korun. Nicméně výkupní bonus je zde 4 500 korun.

Autor článku Michal Javůrek Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.