Xbox oficiálně potvrdil očekávanou herní prezentaci. Starfield však zazáří až jindy

Společnost Microsoft oficiálně oznámila herní přehlídku s názvem Developer_Direct, která nabídne podrobnější pohled na řadu očekávaných titulů z dílen interních studií Xboxu a Bethesdy. Přenos se uskuteční už 25. ledna v 21.00 našeho času. Hráči se mohou těšit především na novinky o hrách, k jejichž vydání by mělo dojít v následujících měsících. Nechybí mezi nimi závodní simulátor Forza Motorsport, střílečka Redfall či nová hra ze světa Minecraftu.

O chystané prezentaci jsme vás na základě všemožných spekulací již před časem informovali, avšak teprve nyní – oficiální cestou – jsme se dozvěděli další detaily. Patrně tím nejzásadnějším je skutečnost, že součástí programu nebude vesmírné RPG Starfield. Vzápětí však tvůrci uklidnili fanoušky informací, že chtějí očekávanému titulu dopřát adekvátní prostor a snad už brzy jej blíže představí v samostatném vysílání.

Curious about what's coming to Xbox?​

​

Check out Developer_Direct on January 25, featuring news and gameplay from some highly-anticipated games: https://t.co/DvTYGzc85z | #DeveloperDirect pic.twitter.com/5QUbL0OXqA

— Xbox (@Xbox) January 11, 2023