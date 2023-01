Steam překonal rekord: o víkendu najednou hrálo přes 10 milionů hráčů

Steam je pro mnoho pařanů výchozím bodem pro jejich herní dobrodružství. Jako jedna z nejstarších a nejdéle fungujících služeb má na svém kontě celou řadu rekordů, nicméně tento víkend herní platforma od Valve překonala sama sebe. V jeden moment trávilo čas v některé hře více než 10 milionů lidí, konkrétně 10 082 055. A to není jediný rekord, který o víkendu padl.

Steam has reached 10 million concurrent in-game players for the first time, as well as 32 million concurrently online users today.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/rbRabSCLye

— SteamDB (@SteamDB) January 7, 2023