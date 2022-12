Brzy se máme dočkat nášupu novinek pro Xbox. Dojde na překvapivá odhalení i Starfield?

Prezentace by se měla uskutečnit v prvním čtvrtletí příštího roku

Její součástí by měl být i menší titul od tvůrců hororu The Evil Within

Po skončení letošních The Game Awards, které každoročně nad rámec udílení videoherních cen přinášejí také velkou porci odhalení a trailerů, se na internetu rozhořela diskuze ohledně absence oznámení her pro Xbox, ačkoliv stále platí, že jen v první polovině příštího roku by na něj měly přijít minimálně tři exkluzivní tituly: Starfield, Redfall a osmý díl závodů Forza Motorsport. Dle nejnovějších náznaků se však zdá, že netrpělivost hráčů nebude mít dlouhého trvání.

Potenciální a nepříliš vzdálenou herní přehlídku ostatně krátce po skončení slavnostního ceremoniálu naznačil i marketingový ředitel Xboxu Aaron Greenberg, který v jednom ze svých tweetů všechny ubezpečil, že na novinky nebudou muset čekat dlouho.

Na neurčité vyjádření nejprve souhlasně reagovalo několik insiderů a nyní i novinář Jeff Grubb z magazínu Giant Bomb, který o plánované přehlídce zaslechl od svých zdrojů. K jejímu odvysílání by podle něj mělo dojít někdy v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Nedokázal však upřesnit, zda se tak stane už v lednu, nebo třeba až o dva měsíce později.

Zato však prozradil jedno z možných odhalení. Mělo by jít o překvapivý titul od japonského studia Tango Gameworks (The Evil Within). Podle Grubba půjde rozsahem o menší projekt po vzoru letošní středověké detektivky Pentiment od studia Obsidian.

V rámci případné prezentace by pravděpodobně došlo také na podrobnosti k již oznámeným titulům v čele se zmíněným vesmírným RPG Starfield či střílečkou Redfall.