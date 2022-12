Xbox dostane příští rok minimálně 3 exkluzivity. Bude to The Elder Scrolls VI?

Žaloba na Microsoft u Federální obchodní komise přinesla zajímavé zjištění

Na Xbox se brzy dostane hned trojice exkluzivit, jejichž identitu bohužel neznáme

Ve hře jsou například Starfield či titul na motivy Indiana Jonese

Exkluzivní tituly jsou základem každé konzolové platformy. Dlouhodobě za nejkratší konec tahá Microsoft a jeho Xbox, nicméně po akvizici Bethesdy a plánovaném převzetí Activision Blizzard to vypadá, že chce firma z Redmondu minimálně srovnat krok s konkurencí. Své plány na příští rok společnost částečně poodhalila v probíhajícím soudním sporu s Federální obchodní komisí ve Spojených státech.

V reakci na spor ohledně akvizice Activision Blizzard, která je trnem v oku zejména výrobci konkurenční konzole PlayStation, se objevila trochu krkolomná pasáž, která odkazuje na chystanou trojici exkluzivit pro příští rok. „Xbox předpokládá, že tři chystané tituly – ████████████ – které budou primárně určeny pro hraní o samotě či v malé skupině, budou exkluzivní pro Xbox a PC,“ stojí v textu.

Vzhledem k tomu, že konkrétní názvy her byly ve zprávě začerněny, můžeme se pouze domnívat, o které se jedná. Mezi nejčastěji skloňovanými kandidáty je vesmírná akce Starfield či přírůstek do oblíbené RPG ságy The Elder Scrolls. Ve hře je také populární série Fallout či plánované herní vzkříšení legendárního archeologa Indiana Jonese.