Vyznáte se v nich? Řada Redmi Note 15 má pět verzí, liší se výbavou i podporou AI funkcí

- V polovině ledna se na českém trhu objevila pětice nových smartphonů řady Redmi Note 15 se zvýšenou odolností
- Cenové rozpětí je poměrně velké – nejlevnější model vyjde na 4 290 Kč, nejdražší na 10 490 Kč
- Abyste se v celém portfoliu vyznali, připravili jsme pro vás článek s detailním porovnáním
Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G a Redmi Note 15 Pro+ 5G. To je kompletní pětice prvních letošních novinek značky Redmi, která patří pod čínského giganta Xiaomi. Celá řada pokrývá segment nižší až střední třídy. Výrobce kladl důraz nejen na atraktivní design, ale také na zvýšenou odolnost (dokonce i u nejlevnějšího modelu), a v neposlední řadě na agresivní poměr ceny a výkonu.
Gemini v češtině & HyperAI
Celý kvintet novinek má rovněž integrovanou umělou inteligenci Gemini s plnou podporou češtiny, funkci Circle to Search a řadu dalších nástrojů pod označením HyperAI. Nicméně pozor – balíček nástrojů využívajících umělé inteligence se mezi jednotlivými modely liší. Série Redmi Note 15 v současné době běží na nadstavbě HyperOS 2.0 a operačním systému Android 15, během následujících týdnů (nejpozději do konce března) by mělo dojít k uvolnění aktualizace na nejnovější HyperOS 3.0.
Alespoň částečnou podporu funkcí HyperAI mají všechny modely Redmi Note 15. Nicméně jako jediný nabízí kompletní balík pokročilých nástrojů – od AI psaní, tlumočníka, rozpoznávání řeči a vyhledávání až po dynamické tapety nebo kreativního asistenta – nejdražší model Redmi Note 15 Pro+.
|Note 15 Pro+ 5G
|Note 15 Pro 5G
|Note 15 Pro
|Note 15 5G
|Note 15
|AI Psaní
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Tlumočník
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Rozpoznávání řeči
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Nahrávání
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Vyhledávání
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Dynamické tapety
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Asistent kreativity
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Vymazat Pro
|✓
|✓
|✓
|✗
|✗
|AI Vylepšení obrazu
|✓
|✓
|✓
|✗
|✗
|AI Rozšíření obrazu
|✓
|✓
|✓
|✗
|✗
|AI Odstranění odrazů
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|AI Obloha
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|AI Bokeh
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|AI Zkrášlení
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|AI Film
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Google Gemini
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Circle to Search
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
Nejlevnější modely Redmi Note 15 (4G a 5G) už mají AI výbavu o něco omezenější – chybí jim nejen pokročilé kreativní nástroje, ale i rozšířené úpravy fotografií. Zachovány zůstávají jen vybrané funkce související s fotoaparátem (například práce s oblohou, bokeh efektem nebo zkrášlením). Detailní výčet podporovaných AI funkcí pro jednotlivé modely najdete v tabulce výše.
Redmi Note 15 za čtyři tisíce
I základní model se navzdory své nízké ceně pyšní až překvapivě prémiovým designem. Zepředu díky zaoblenému displeji připomíná dřívější vlajkové Samsungy, výrazně zaoblená jsou i záda, která od „přetékající“ obrazovky odděluje tenoučký obvodový rámeček. Telefon má v pase 7,94 mm, váží 183,7 gramu a potěší i základní odolností IP64. Výrobce v tomto případě hovoří o odolnosti Redmi Titan Durability, která kromě voděodolnosti zahrnuje i zvýšenou odolnost proti pádům a dlouhodobou životnost baterie.
Přední stranu telefonu vyplňuje 6,77″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz (240 Hz pro dotyk). Obrazovka se pyšní špičkovým jasem 3 200 nitů a 12bitovou barevnou hloubkou s kompletním pokrytím barevného gamutu DCI-P3. Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 20Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 164,03 × 75,42 × 7,94 mm, hmotnost: 183 g, zvýšená odolnost: IP64
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Přestože ve vystouplém ostrůvku na zádech nacházíme čtyři „plotýnky“, pouze jedna čočka patří pořádnému fotoaparátu – je jím hlavní 108Mpx kamera se světelností f/1.7 a schopností 3× bezztrátového přiblížení. K ruce mu je ještě 2Mpx hloubkový objektiv, a to je vše, širokoúhlá kamerka se do tohoto modelu nevešla.
Redmi Note 15 pohání 6nm čipset MediaTek Helio G100 Ultra ve spolupráci s 6 nebo 8 GB RAM, u interní paměti lze vybírat mezi 128 nebo 256 GB s možností dodatečného rozšíření microSD kartou – jejím vložením se ale připravíte o funkci dual SIM. Telefon postrádá podporu sítí 5G, bezdrátová konektivita je zastoupena standardy 4G, Wi-Fi, Bluetooth a NFC.
Redmi Note 15 by měl excelovat ve výdrži na jedno nabití, disponuje totiž 6000mAh akumulátorem, který podporuje jak 33W drátové nabíjení, tak i reverzní 18W nabíjení. Potěší také velmi slušný zvuk vycházející z duálních reproduktorů s možností až 300% zesílení hlasitosti.
Redmi Note 15 5G: tenčí tělo a širokoúhlý fotoaparát
Druhým nejlevnějším modelem je jmenovec s přídomkem 5G, který neznamená nic menšího než podporu zatím nejmodernější a nejrychlejší operátorské sítě. Oproti základnímu Redmi Note 15 je zde ale více rozdílů, přestože oba telefony vypadají navlas stejně – varianta 5G má menší tloušťku (7,35 milimetrů), je lehčí (178 gramů) a pyšní se vyšší odolností (IP66).
Displej je stejný jako u základního modelu, stejně tak i selfie kamerka. U fotoaparátu na zádech výrobce alespoň vyměnil zbytečný hloubkový senzor za použitelnější širokoúhlou kamerku s rozlišením 8 megapixelů a světelností f/2.2.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 164 × 75,42 × 7,35 (Černá, Modrá Glacier) nebo 7,40 (Fialová Mist) mm, hmotnost: 178 g, zvýšená odolnost: IP65
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5520 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Srdcem Redmi Note 15 5G je 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 opírající se o 8 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitě 256 GB s možností dodatečného rozšíření. Vzhledem k tenčímu a lehčímu tělu lehce poklesla kapacita akumulátoru, která činí 5 520 mAh. Podporováno je 45W turbo nabíjení a také 18W reverzní nabíjení.
Redmi Note 15 Pro: zlatý střed
První z vyšších modelů s přídomkem Pro ukazuje zajímavý paradox – zatímco ještě nedávno byly výsadou prémiových smartphonů zakřivené displeje, nyní jsou v módě ploché obrazovky a rovné boky. Redmi Note 15 Pro se nachází tak na půli cesty, má ostřejší hrany než jeho levnější sourozenci, displej je zakřivený pouze mírně. Jinak se jedná o stejný 6,77″ panel s totožnými parametry, tentokráte se ale Redmi chlubí pevnějším ochranným sklem Gorilla Glass Victus 2.
Součástí displeje je čtečka otisků prstů a také selfie kamerka s vyšším rozlišením 32 megapixelů. Změnila se i sestava kamer na zádech, kterou tvoří tyto fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, světelností objektivu f/2.4 a bezztrátovým 2/4× přiblížením
- 8Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2
I v tomto případě se lze při zpracování a úpravách fotografií spolehnout na spoustu AI funkcí, k nimž navíc ještě přibyla funkce AI Film pro úpravy videozáznamů.
Redmi Note 15 Pro běží pod taktovkou čipu MediaTek Helio G200 Ultra, který bohužel postrádá podporu sítí 5G – k dispozici je pouze 4G, Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Telefon bude nabízen v jedné paměťové variantě 8/256 GB s možností dodatečného rozšíření úložiště paměťovou kartou.
Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 6 500 mAh a podporou 45W nabíjení, popř. 18W reverzního nabíjení. Navzdory velké baterii má telefon tloušťku příjemných 7,96 mm a hmotnost 195 gramů. Odolnost je v tomto případě oceněna velice slušným krytím IP65.
Redmi Note 15 Pro 5G: větší displej, vyšší odolnost
Redmi Note 15 Pro s přídomkem 5G nepřináší pouze podporu modernějších bezdrátových sítí, ale i několik drobností navíc. Jedná se například o jediný telefon z řady, který má zcela plochý displej. Obrazovka kromě toho o něco narostla – v diametru má 6,83″ a chlubí se rozlišením 1 280 × 2 772 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz (480 Hz pro dotyk).
Do displeje je integrovaná čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka, fotoaparáty na zádech jsou pak stejné jako u 4G varianty. K dispozici jsou rovněž stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos s možností navýšení hlasitosti až o 400 procent.
Redmi Note 15 Pro 5G pohání 4nm čipset MediaTek Dimensity 7400 Ultra opírající se o 8 GB RAM. Úložiště bude nabízeno ve velkorysých kapacitách 256 nebo 512 GB, avšak tentokráte bez možnosti dodatečného rozšíření – do šuplíčku se vejdou pouze dvě klasické SIM, nechybí ale ani podpora eSIM.
Redmi Note 15 Pro 5G má z celé řady největší baterii (samozřejmě křemíkovo-uhlíkovou), jejíž konečná kapacita se zastavila na hodnotě 6 580 mAh. Nabíjet ji lze výkonem až 45 wattů, podporováno je i reverzní nabíjení s výkonem 22,5 wattu. Kvůli velké baterii je tento model nejtěžším z celé řady – váží 210 gramů, v pase pak má 7,96 mm. Díky krytí IP66, IP68, IP69 a IP69K se nezalekne ani tlakové nebo horké vody.
Redmi Note 15 Pro 5G+: Snapdragon pod kapotou
Vrcholem řady je Redmi Note 15 Pro 5G+ (recenze), přičemž za znaménkem „+“ se schovává zaoblený displej, 32Mpx selfie kamerka, čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 a podpora 100W nabíjení. Zbytek výbavy je už zcela totožný s výše popsaným Redmi Note 15 Pro 5G.
Bonusy a ceny
Ceny jednotlivých modelů a paměťových variant naleznete v tabulce níže. V rámci oficiální distribuce s koupí telefonu získáte i zajímavé bonusy. V době psaní článku šlo například o bezplatnou opravu displeje, 3 měsíce Spotify Premium a 2 měsíce YouTube Premium. Bonusy se nicméně mohou v průběhu času měnit, stejně jako ceny.
|Model
|Paměťová varianta
|Aktuální cena
|Redmi Note 15
|6/128 GB
|4 290 Kč
|8/256 GB
|4 890 Kč
|Redmi Note 15 5G
|8/256 GB
|6 690 Kč
|Redmi Note 15 Pro
|8/256 GB
|5 990 Kč
|Redmi Note 15 Pro 5G
|8/256 GB
|7 490 Kč
|8/512 GB
|8 490 Kč
|Redmi Note 15 Pro 5G+
|8/256 GB
|9 090 Kč
|8/512 GB
|10 490 Kč
U Mobil Pohotovosti můžete pro změnu cenu novinek srazit až o 2 000 Kč a získat tříletou záruku na telefon zcela zdarma. Pro studenty je navíc připravena 7% sleva po předložení ISIC karty.