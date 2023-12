Windows „12“ a umělá inteligence: jednotlivé funkce půjde odinstalovat

Microsoft v příštím roce vpustí do Windows umělou inteligenci

AI se bude starat o vyhledávání i úpravy tapet na ploše

Kdo má s umělou inteligencí problémy, bude moci její funkce vypnout

Microsoft v průběhu příštího roku vydá novou hlavní verzi systému Windows. V tuto chvíli není jasné, jak se bude jmenovat, ale zjevně bude vycházet ze současných „jedenáctek“. Nová verze Windows bude klást velký důraz na umělou inteligenci, avšak pokud se jí bojíte nebo jí nevěříte, máme pro vás dobrou zprávu – Microsoft vás do jejího používání nutit nebude.

AI funkce půjde ve Windows deaktivovat

Současné schopnosti Windows 11 v oblasti umělé inteligence nejsou nijak oslňující, v podstatě se jedná o několik efektů webkamery. Příští verze na tom ale bude mnohanásobně lépe – systém by měl zapojit umělou inteligenci do vyhledávání, do zvyšování kvality her, do úprav tapet na ploše apod., podrobněji se o chystaných vylepšeních dozvíte v našem článku z minulého týdne.

Důležité je, že pokud nebudete chtít pustit umělou inteligenci do svého soukromí, budete ji moci deaktivovat, respektive odinstalovat. V testovací verzi Windows 11 se nachází skrytá funkce, která do systémového Nastavení přidává položku „AI components“. Tato položka bude pravděpodobně sloužit k zobrazování seznamu systémových komponent využívajících umělou inteligenci, přičemž přímo z tohoto místa půjde tyto komponenty deaktivovat nebo odinstalovat.

V současnosti je tato nabídka pouze kopií menu „Systémové komponenty“, avšak nepochybujeme, že se v ní s příští verzí Windows objeví adekvátní položky. Zda půjde touto cestou odstranit ze systému i funkce Copilot, v tuto chvíli netušíme.

AI pouze s novými procesory

AI funkce v systému Windows 11 budou pravděpodobně vyžadovat moderní procesory disponující vlastním neurálním koprocesorem, několik takových představil v minulém týdnu Intel, pár jich má na trhu i konkurenční AMD. Majitelé počítačů se „staršími“ procesory bez vlastní neurální jednotky pravděpodobně přístup k AI funkcím nedostanou, tedy alespoň ne k těm, které budou spouštěné přímo na zařízení. Funkce Copilot je záležitostí cloudu, takže ta by měla jet na každém počítači s Windows 11.

