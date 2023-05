Windows 11 pro smartphony? Unikátní koncept vás donutí zamáčknout slzu v oku

Mobilní Windows už jsou pár let po smrti

Jak by to vypadalo, kdyby se je Microsoft pokusil vzkřísit?

Už je to víc než sedm let, kdy Microsoft představil poslední Lumii, tři roky nato pak definitivně ukončil podporu systému Windows 10 Mobile. V Redmondu poté ještě nějakou chvíli kutili nový mobilní systém interně nazývaný Andromeda OS pro skládací komunikátor Surface Duo, nakonec do něj ale nasadili Android a veškeré snahy o mobilní Windows uložili k ledu.

Co kdyby se ale historie odehrála jinak? Podívejte se na video znázorňující, jak by mohla vypadat mobilní verze Windows 11 Mobile.

Koncept Windows 11 Mobile využívá většinu prvků, které nabízí počítačová verze, avšak s úpravou pro mobilní displeje. Domovskou obrazovku tvoří ikony aplikací promíchané s widgety, ve spodní části se nachází hlavní panel se dvěma podobami – kompaktní s pilulkovým tlačítkem a širší s ikonkami pro vyhledávání, otevření nabídky Start a multitasking.

Nabídka Start vypadá identicky jako na Windows 11 – obsahuje připnuté aplikace a doporučené soubory, přičemž v obou případech se lze přepnout do širších seznamů. V tomto případě ale připínání aplikací do nabídky Start působí kontraproduktivně, když je zjevně možné připínat jejich zástupce přímo na domovskou obrazovku.

Koncept Windows 11 Mobile umí rovněž pracovat s panelovým rozhraním, a to i napříč aplikacemi. V demu je například na jednom panelu otevřený Průzkumník souborů, na druhém systémové nastavení. Podobou funkci Microsoft pod názvem „Sets“ dříve testoval v desktopových Windows, nakonec však od ní upustil a panely přidal pouze do několika dílčích aplikací.

Mobilní Windows pochopitelně obsahují notifikační centrum, které obsahuje i rychlé přepínače často používaných funkcí. V počítačových Windows 10 byly tyto dvě položky pospolu, v jedenáctkách ale Microsoft provedl separaci. Koncept rovněž počítá s ovládáním gesty a s podporou více ploch, kromě toho ale tvůrce videa přidal i nepopulární modrou obrazovku smrti.

S postupným prosazováním ARMových čipsetů v počítačích by pravděpodobně nebyl problém jedenáctky upravit pro chod na telefonech, avšak do této řeky Microsoft pravděpodobně znovu nevstoupí. V tuto chvíli mu funguje strategie pronikat na konkurenční platformy prostřednictvím aplikací a služeb.