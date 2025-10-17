Windows 11 ovládne umělá inteligence! Copilot teď slyší, vidí a pracuje za vás

- Copilot se stává nedílnou součástí Windows 11
- Nově reaguje na hlas, vidí obrazovku a zvládne úkoly za uživatele
- Vybrané AI funkce fungují i bez výkonného hardwaru – stačí běžný počítač s Windows 11
Každý počítač s Windows 11 může být „AI PC“. Tímto mottem Microsoft včera uvedl připravovaná vylepšení operačního systému Windows 11, jejichž společným jmenovatelem je umělá inteligence a asistent Copilot. Jestliže dosud působila umělá inteligence ve Windows jako dodatečně přidaná vrstva, představené novinky představují úzkou integraci umělé inteligence přímo do prostředí systému. Microsoft nechce, aby AI uživateli pouze pomáhala, ale aby rovnou dokázala odvést značnou část práce za něj.
Hey, Copilot! Umělou inteligenci vyvoláte hlasem
Jednou z představených novinek je možnost vyvolávat umělou inteligenci hlasem – stačí jen říct „Hey, Copilot“, načež se otevře miniaturní okno indikující, že vás umělá inteligence poslouchá. S Copilotem lze konverzovat a pokládat mu dotazy na všemožné otázky. Konverzaci pak lze jednoduše ukončit slovy „Na shledanou“, anebo ji zavřít křížkem.
Microsoft vysledoval, že když lidé používají ke komunikaci s Copilotem hlas, používají jej dvakrát častěji než ti, co s ním komunikují pouze textovou formou. Pokud chcete vyvolávat Copilota hlasem, stačí si v poslední verzi aplikace tuto funkci aktivovat v Nastavení – Hlasový režim. Microsoft nicméně varuje, že tato funkce může při napájení baterie spotřebovávat více energie.
Copilot střídá systémové vyhledávání v Hlavním panelu
Aby byl Copilot ještě dostupnější, integruje jej Microsoft přímo do Hlavního panelu, kde vystřídá dosavadní vyhledávací řádek. O vyhledávání souborů, aplikací nebo položek v Nastavení uživatel nepřijde, nadto ale získá přístup k AI asistentovi (textovému i hlasovému) a rovněž k funkcí Vidění Copilota.
Vidění Copilota je dostupné na všech trzích
Další novinkou je spuštění funkce Copilot Vision (vidění Copilota) na všech trzích, kde je k dispozici standardní Copilot. Funkce Copilot Vision umožňuje sdílet s umělou inteligencí dění na obrazovce (ať už celou plochu nebo pouze vybranou aplikaci), a řešit s ní konkrétní situace. Copilot Vision dokáže analyzovat obsah, odpovídat na dotazy, přidávat vlastní tipy apod.
Umělá inteligence Copilot Vision od Microsoftu dostala oči. Nově vidí, co máte na obrazovce
Umělou inteligenci můžete požádat o rozpoznání objektu (budovy, rostliny, produktu…), o přeložení nebo vysvětlení textu apod. V aplikacích Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) navíc Copilot Vision vidí za hranice toho, co je k dispozici na obrazovce, můžete si tak například nechat analyzovat celou prezentaci v PowerPointu, aniž by bylo nutné listovat mezi jednotlivými slajdy.
Funkci Vidění Copilota lze využít i k poskytování různých návodů, stačí se zeptat „ukaž mi jak“, a umělá inteligence vás postupně navede na správná místa – jak formátovat text ve Wordu, jak vylepšit osvětlení ve fotografii, jak lépe postupovat v některé z počítačových her apod. Po položení dotazu vám funkce Vidění Copilota zvýrazní kurzor a navede na místa, kam máte kliknout.
V tuto chvíli je možné funkci Vidění Copilota obsluhovat pouze hlasem, Microsoft ale připravuje update, kdy bude možné zadávat dotazy i textově.
Nechte Copilot pracovat za vás
Jestliže funkce Vidění Copilot vás dokáže pouze navádět, připravovaná funkce Copilot Actions dokáže některé činnosti přímo provádět. Microsoft představit Copilot Actions letos v květnu, a to jako nástroj, který dovede provádět vybrané činnosti na webu, např. objednávat potraviny nebo rezervovat stůj v restauraci.
V systému Windows dokáže Copilot pracovat přímo s lokálními soubory – umělé inteligenci můžete dát za úkol roztřídit fotografie, extrahovat informace z PDF apod. Stačí Copilot pustit do vybrané složky a textově či hlasově mu doslova zadat práci. Agent se pokusí příkazu vyhovět, dokonce při tom může sáhnout po některých lokálních či webových aplikacích (budou-li k dokončení úkolu třeba).
Veškerá činnost může běžet na pozadí, uživatel se tak může věnovat jiným věcem. Zároveň může úkol zadaný umělé inteligenci v jakékoliv fázi převzít nebo zkontrolovat jednotlivé akce. Tato funkce je zatím ve fázi testování, ve které Microsoft optimalizuje výkon jazykového modelu a snaží se minimalizovat množství chyb, které může případně provést. Veřejné testování by mělo začít někdy v příštích týdnech v rámci Copilot Labs.
Pustit umělou inteligenci do vlastních souborů je pochopitelně riziková záležitost, Microsoft se nicméně chlubí několikavrstvou ochranou zabezpečení. Funkce Copilot Actions bude ve výchozím stavu vypnutá, a kdykoliv půjde pozastavit nebo zcela deaktivovat. Pokud se náhodou bude Copilot Actions bude muset pustit do citlivého nebo důležitého rozhodnutí, vždy si vyžádá souhlas uživatele.
Konektory Copilot
Aby mohl mít Copilot ve Windows co nejširší rozhled, zavádí Microsoft možnost propojit umělou inteligenci s různými aplikacemi a službami včetně těch od třetích stran. Již nyní mají účastníci programu Windows Insider propojit Copilot s OneDrive nebo Outlookem, stejně tak je možné připojit služby od Googlu – Gmail, Disk, Kalendář nebo Kontakty.
Díky tomu je možné ptát se Copilota například na emailovou adresu konkrétní osoby, nebo na termín příští návštěvy lékaře z vašeho kalendáře. Microsoft také chystá propojit Copilot přímo s Nastavením Windows, takže vám umělá inteligence okamžitě nabídne proklik do požadované části, například kde změnit velikost kurzoru.
Umělá inteligence na handheldech
Microsoft vpustil umělou inteligenci nejen do počítačů s Windows 11, ale i do kapesních herních konzolí, jako je například Asus ROG Xbox Ally X. Stačí dlouze stisknout tlačítko pro přístup do knihovny, a otevře se funkce Gaming Copilot, která vám poskytne rady a doporučení přímo ke konkrétní situaci ve hře, aniž byste ji museli opouštět.
Copilot+ PC netřeba?
Přestože Microsoft tvrdí, že nejlepší zkušenost z umělé inteligence na počítači získáte pouze s počítači kategorie Copilot+ PC, většina čerstvě představených novinek bude fungovat i na běžných strojích bez výkonné neurální jednotky – vyvolání Copilota hlasem nebo funkce Vidění Copilota jsou ostatně dostupné již dnes na jakémkoliv počítači s Windows 11.