Umělá inteligence Copilot Vision od Microsoftu dostala oči. Nově vidí, co máte na obrazovce

Copilot Vision funguje jednoduše. Dáte mu svolení a on na obrazovce uvidí to, co vy. Takže místo toho, abyste zdlouhavě hledali návody, jak něco udělat třeba ve Photoshopu, prostě se zeptáte: “Jak tady udělám výběr pozadí?” A Copilot vám poradí přesně podle toho, to právě vidí. Nemusíte mu nic popisovat, nemusíte se trápit s přepínáním mezi kartami v prohlížeči.

V současné době se jedná o nástroj, který vám chce opravdu pomoct. A co víc, ačkoliv byl prvotně plánovaný pouze pro prohlížeč Edge, teď bude fungovat pro téměř všechny aplikace. Microsoft se konečně zbavil těch omezujících mantinelů a nechal Copilota rozlétnout se do všech koutů vašeho systému. Údajně by měl fungovat i jako poradce a asistent při hraní.

V testovací fázi už se objevila i verze pro Android a iOS. A tam má Copilot Vision ještě jedno eso v rukávu, využívá totiž kameru. Zamíříte třeba na nějaký produkt v obchodě a během chvilky máte všechny informace, recenze nebo i recept, kde přesně se to používá. V tu chvíli vám AI připadá jako osobní asistent, ne jako další vlezlá funkce.

V dnešní době, kdy spoustu uživatelů řeší, kdo kam ukládá jejich data, udělal Microsoft správný krok. Copilot Vision je totiž čistě volitelný. Nikdy se nespustí bez vašeho povolení. A jakmile skončíte? Veškerá data se smažou. Copilot navíc respektuje pravidla webových stránek, takže pokud má stránka omezení pro AI, Vision to dodrží.

Copilot Vision is surprisingly good

AI can assist you in real time for free by seeing your screen.

Great for understanding everything you see, guiding you, or explaining anything.

– Open Msft Edge

– Select Copilot in the corner

– Click on the mic icon

And you're ready to go! pic.twitter.com/GnCH2qzFjq

— Paul Couvert (@itsPaulAi) April 5, 2025