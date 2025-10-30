TOPlist

Windows 11 dostávají novou nabídku Start a konečně i pořádný ukazatel baterie

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 10. 10:30
Muž sedící u počítače
  • Microsoft vydal větší aktualizaci Windows 11, která přináší přepracovanou nabídku Start
  • Kromě toho se uživatelé mohou těšit na barevný ukazatel nabití zobrazující procenta
  • Aktualizace je dostupná široké veřejnosti, nové funkce ale zatím nemusí být aktivované pro všechny

Microsoft před nedávnem vydal podzimní aktualizaci Windows 11, která systém povyšuje na verzi 25H2. Tento update paradoxně nepřinesl žádné velké novinky, ty přicházejí až nyní s kumulativní aktualizací s označením KB5067036. Tato aktualizace je dostupná všem uživatelům, kteří mají ve službě Windows Update zaškrtnutý zrychlený přísun nových funkcí.

Nová nabídka Start

Hlavní novinkou tohoto updatu je přepracovaná nabídka Start. Microsoft její novou podobu představil už letos v květnu, a po půl roce intenzivního testování v programu Insider ji nyní pouští mezi běžné uživatele.

Nová podoba nabídky Start
Nová podoba nabídky Start

Nabídka Start je nově výrazně větší (je responzivní, stále však neumožňuje změnu velikosti) a obsah v ní je vertikálně posuvný. Microsoft odstranil všechna podmenu a vše umístil na hlavní stránku, která je rozdělena do tří sekcí:

  • Připnuté aplikace – seznam uživatelsky připnutých aplikací, který ve výchozím nastavení obsahuje dva řádky ikon (a jejich složek) s možností rozbalení dalších řádků
  • Doporučené položky – seznam položek doporučených na základě používání systému, může obsahovat často používané aplikace, naposledy přidané aplikace, dokonce i naposledy prohlížené soubory či webové stránky. Všechny (nebo vybrané) položky je možné skrze nastavení vypnout
  • Všechny aplikace – seznam všech aplikací se nově nachází ve spodní části hlavního oknaa může mít tři různé podoby – automaticky vytvořený souhrn podle kategorií a poté dva druhy abecedního seskupení (mřížka a seznam)

Do nabídky Start rovněž přibyl poslední panel zobrazující informace ze spárovaného telefonu. Odtud je na první pohled patrný stav nabití, zmeškané hovory či zprávy, ve spodní části se pak nachází seznam posledních položek – nedávné fotky, zprávy, hovory nebo oznámení. Z tohoto panelu lze rovněž rychle posílat do telefonu soubory.

Barevný ukazatel nabití

Druhou viditelnou novinkou je nový ukazatel nabití baterie – nově je barevný (zelená, oranžová, červená) a může přímo v hlavním panelu zobrazovat procento nabití. Nový indikátor nabití se zobrazuje i na zamykací obrazovce.

Battery

Hlavní panel se také dočkal nové animace – při najetí kurzorem myši nad ikonu otevřené aplikace se zespoda vysune její náhled.

Další novinky

  • Na domovské stránce Průzkumníka souborů se nově mohou objevovat doporučené položky.
  • Sekce „E-mail a účty“ v Nastavení je přejmenována na „Vaše účty“
  • Na počítačích kategorie Copilot+ PC přibyly nové schopnosti funkce Click to Do – překládání textu, převádění jednotek, otvírání funkce dotykem dvou prstů na dotykových obrazovkách apod.

Jak novinky získat již dnes?

Některé novinky Microsoft zavádí postupně, takže se nemusí objevit přímo po nainstalování aktualizace. Pokud chcete jejich aktivaci urychlit, musíte si po stažení aktualizace KB5067036 stáhnout nástroj ViVeTool, rozbalit jej do složky C:\vive a v příkazové řádce spustit následující příkaz „vivetool /enable /id:57048231,47205210,56328729,48433719“ (bez uvozovek).

Druhou možností je počkat, až Microsoft novinky sám aktivuje, patrně se tak stane při příštím zaplátovacím úterý.

