Windows 11 dostanou novou nabídku Start. Přibude i hromada AI funkcí

Microsoft včera představil nové počítače Surface a zároveň s nimi ukázal i spoustu novinek, které v blízké budoucnosti zamíří do systému Windows 11. Drtivá většina je určena pouze pro rodinu počítačů Copilot+, neboť nějakým způsobem souvisí s umělou inteligencí a ke svému fungování vyžaduje výkonnou neurální jednotku. Majitelé „klasických“ počítačů se nicméně mohou těšit alespoň na přepracovanou nabídku Start.

Nabídka Start s postranním panelem

O tom, že se systém Windows 11 dočká přepracovávané nabídky Start, víme již nějakou dobu, nyní Microsoft zveřejnil finální podobu a soupis všech nových funkcí. Na první pohled udeří do obličeje nový postranní panel ukazující dění na spárovaném telefonu skrze aplikaci Propojení s telefonem.

Postranní panel z této aplikace „vyzobává“ nejdůležitější položky, takže uživatel na první pohled v nabídce Start uvidí stav baterie, počet zmeškaných hovorů/zpráv a seznam naposledy kontaktovaných lidí. Ve spodní části je rovněž tlačítko, skrze které lze rychle poslat do telefonu vybraný soubor z počítače.

Není to ale pouze postranní panel, co se v nabídce Start změní. Microsoft přepracuje i hlavní část, která bude rozdělená na tři sekce:

Připnuté aplikace – seznam uživatelsky připnutých aplikací, který ve výchozím nastavení obsahuje dva řádky ikon (a jejich složek) s možností jejich rozbalení, v nastavení však přibude možnost nechat zobrazit všechny připnuté ikony

– seznam uživatelsky připnutých aplikací, který ve výchozím nastavení obsahuje dva řádky ikon (a jejich složek) s možností jejich rozbalení, v nastavení však přibude možnost nechat zobrazit všechny připnuté ikony Doporučené položky – seznam položek doporučených na základě používání systému, může obsahovat často používané aplikace, naposledy přidané aplikace, dokonce i naposledy prohlížené soubory či webové stránky. Všechny (nebo vybrané) položky bude možné skrze nastavení vypnout

– seznam položek doporučených na základě používání systému, může obsahovat často používané aplikace, naposledy přidané aplikace, dokonce i naposledy prohlížené soubory či webové stránky. Všechny (nebo vybrané) položky bude možné skrze nastavení vypnout Všechny aplikace – z nabídky Start zmizí proklik k seznamu všech aplikací, nově je najdeme přímo ve spodní části hlavního okna. Seznam všech aplikací bude mít tři různé podoby – automaticky vytvořený souhrn podle kategorií a poté dva druhy abecedního seskupení

Nabídka Start bude nově vertikálně rolovatelná, aby se do ní všechny zobrazené položky vešly.

Umělá inteligence, kam se podíváš

Pro Copilot+ počítače chystá Microsoft velkou spoustu vylepšení. Jednou z novinek bude tzv. Agent umělé inteligence zabudovaný do vyhledávače v systémovém Nastavení. Ve vyhledávacím řádku nově nebude nutné vyhledávat podle přesného názvu vyhledávané položky, ale postačí například napsat „mám moc malý kurzor“ a agent na základě těchto informací vyhledá relevantní položku nastavení.

Microsoft rovněž přidá nové akce do funkce Click to Do. Jedna z těchto novinek se bude jmenovat Ask Copilot (zeptej se Copilota) – na Copilot+ počítačích postačí označit text nebo obrázek a v kontextovém menu zvolit položku Ask Copilot, čímž se označený obsah automaticky zkopíruje do AI asistenta pro další zpracování. Funkce Click to Do má být rovněž využitelná k plánování schůzek, k zahájení chatu v aplikaci Teams nebo k převodu textu do tabulek, aniž by bylo nutné přerušovat aktuálně rozpracovanou práci. K dispozici bude i kouč čtení.

Umělá inteligence rozšíří svoje schopnosti i v aplikacích Fotky, Malování a Výstřižky. Do první jmenované přibude funkce „Relight“, která bude schopná přidat k fotografiím dynamické ovládací prvky osvětlení. Ke každé fotografii půjde přidat až tři různé zdroje světla a nastavit jejich barvu, intenzitu nebo zaostření.

Malování si polepší v generátoru samolepek na základě jednoduchého textového pokynu. Vytvořené samolepky pak půjde kopírovat do dokumentů nebo sdílet v chatovacích aplikacích.

Do Malování také dorazí funkce výběr objektu – ve fotografii nebo obrázku postačí kliknout na objekt, načež dojde k jeho přesnému ohraničení. To se může hodit v situacích, kdy chcete z obrázku nějaký objekt odstranit, přesunout, nebo na jeho místo vygenerovat objekt jiný.

Aplikaci Výstřižky obohatí funkce „Perfect screenshot“, která využívá umělou inteligenci k přesnému ohraničení objektu. Vyřezávaný kousek obrazovky tak postačí ohraničit ledabyle, umělá inteligence provede přesný výběr za vás, a ještě nabídne postranní úchyty k případnému jemnému doladění později. Výstřižky se rovněž naučí extrahovat text z fotografií, nebo „nasávat“ do kapátka konkrétní barvu.

Umělá inteligence se nevyhne ani Průzkumníku souborů – v něm bude možné skrze kontextovou nabídku rychle provádět akce s vybranými typy souborů, např. shrnutí obsahu textového dokumentu nebo úpravu obrázků.

V Poznámkovém bloku zase Microsoft využije umělou inteligenci ke generování, organizaci a formátování obsahu. Poznámkový blok se rovněž dočká lehké formy formátování textu – naučí se pracovat s tučným písmem a kurzívou, popř. s jednoduchými seznamy a nadpisy.

Do Windows 11 se rovněž chystá funkce Copilot Vision, která je schopná analyzovat dění na obrazovce a pomáhat s vybranými problémy. Microsoft schopnosti této funkce demonstroval při používání aplikace Adobe Photoshop, kdy Copilot Vision posloužil jako výukový asistent.

Microsoft připravuje i vlastní AI Sekci v obchodě aplikací Microsoft Store. Nejen, že se bude sdružovat všechny AI aplikace na jednom místě, ale rovněž bude proaktivně navrhovat personalizovaná doporučení týkající se nových her či aplikací.

Microsoft se rovněž chlubí, že neurální jednotku Copilot+ počítačů půjde využít nejen v integrovaných aplikacích systému Windows, ale v aplikacích třetích stran – podpora se aktuálně připravuje pro aplikace Moises Live, Gigapixel AI, Capcut, DJay Pro, Davinci Resolve, Camo, Cephable a Liquidtext.

Kdy se novinek dočkáme?

Později v tomto roce. Microsoft všechny výše uvedené novinky vypustí nejprve do programu Windows Insider, do ostré verze Windows 11 by se pak měly dostat někdy na přelomu podzimu/zimy. Vybrané novinky pro Copilot+ počítače budou zpočátku exkluzivní na strojích s procesory od Qualcommu, později by se měly dostat i na počítače s procesory AMD a Intel.

