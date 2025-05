Menší, lehčí a stylovější! Microsoft odhalil nový Surface Pro a Laptop

Microsoft uvádí na trh dva nové počítače z rodiny Surface

Jsou jimi Surface Laptop s 13 ″ displejem a Surface Pro s 12 ″ displejem

Oba patří do kategorie Copilot+ PC a pohání je procesor Snapdragon X Plus

Microsoft se zřejmě definitivně loučí s magnetickým nabíjením

Microsoft dnes představil dva nové přírůstky do rodiny počítačů Surface – tablet Surface Pro a klasický notebook Surface Laptop. Nejedná se přitom o iteraci předchozích modelů, ale o zbrusu nové stroje z rodiny Copilot+ PC. Oproti stávajícím modelům Surface Pro (11. edice) a Surface Laptop (7. edice) se liší menšími displeji a slabšími procesory, takže se dá v podstatě říci, že v nabídce nahrazují Surface Go a Surface Laptop Go.

Surface Laptop s 13″ displejem

Microsoft svým novým počítačům nevymýšlel žádná nová jména, pouze jimi pouze rozšířil stávající nabídku. Pokud si tedy budete vybírat Surface Laptop, dostanete nově na výběr ze tří úhlopříček – 13 palců, 13,8 palců a 15 palců.

Nejmenší varianta se pyšní celohliníkovým tělem se sympatickou hmotností 1,22 kg a tloušťkou 15,6 mm. Oproti ostatním Surface Laptopům je základna ve spodní části zaoblená, čímž trochu připomíná MacBooky od Applu. Došlo i na redukci portů, na bocích najdeme pouze dvě USB-C (bohužel obě na jedné straně), jedno USB-A a 3,5mm sluchátkový port. Z nabídky vypadl magnetický port Surface Connect, se kterým již patrně v Redmondu do budoucna nepočítají.

Nový Surface Laptop disponuje 13″ dotykovou obrazovkou s tradičním poměrem stran 3:2 a Full HD rozlišením (1 920 × 1 280 pixelů). Bohužel se jedná pouze o IPS panel se základní obnovovací frekvencí 60 Hz a maximálním jasem 400 nitů. Displej obklopují příjemně tenké rámečky, v tom horním najdeme pouze webkameru s Full HD rozlišením, infračervený senzor pro rozpoznávání uživatele chybí. Biometrickou autentizaci v případě tohoto počítače obstarává čtečka otisků prstů zabudovaná do klávesnice – u ní Microsoft naštěstí oproti Surface Laptopu Go nezapomněl na podsvícení. Potěší i přítomnost haptického touchpadu.

Srdcem počítače je čipset Qualcomm Snapdragon X Plus s osmijádrovým procesorem a 16 GB RAM. Úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB. Zvolený procesor počítači dopřává jednak moderní bezdrátovou konektivitu (Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4), a také velmi úsporný chod – Microsoft se chlubí výdrží na jedno nabití až 23 hodin. V balení se bohužel nenachází nabíječka, přibalen je pouze USB-C kabel.

Surface Pro s 12″ displejem

Nová 12″ varianta tabletu Surface Pro je o poznání zajímavější zařízení – Microsoft svůj tablet nejenom zmenšil, ale rovněž konstrukčně přepracoval. Oproti svému většímu sourozenci se novinka pyšní symetrickými rámečky okolo displeje, jehož parametry jsou o něco lepší než v případě Surface Laptopu – má větší rozlišení 2 196 × 1 464 pixelů a také vyšší obnovovací frekvenci 90 Hz.

I v tomto případě se jedná o IPS obrazovku s poměrem stran 3:2 a maximálním jasem 400 nitů. Microsoft také nešetřil na biometrickém ověřování – webkameru s Full HD rozlišením doplňuje infračervený senzor s podporou funkce Windows Hello. Nechybí ani zadní fotoaparát s rozlišením 10 megapixelů.

Kvůli menšímu displeji je nový Surface Pro nekompatibilní s externími klávesnicemi 13″ modelů, Microsoft tak přišel s novou verzí klávesnicového krytu s menšími rozměry. Jednotlivé klávesy jsou podsvícené, touchpad je mechanický. Kryt se k tabletu připojuje pomocí pinů, kvůli tenčímu spodnímu rámečku displeje se ale neumí ve vzdálenější části nadzvednout – na stole tak bude ležet zcela naplocho. Kloub je 360°, takže lze kryt přetáčet na přední i zadní stranu tabletu.

Součástí klávesnicového krytu není nabíjecí slot pro stylus Surface Pen, avšak o jeho podporu tablet nepřišel – nabíjení se nově realizuje ze zad tabletu, k nimž se stylus umí magneticky přichytit. Tělo tabletu je hliníkové a váží 686 gramů. Portová výbava je velmi základní, tvoří ji pouze dvojice USB-C. I v tomto případě se tak loučíme s magnetickým portem Surface Connect a nabíječkou v balení – Microsoft k tabletu přibaluje pouze USB-C kabel.

12″ Surface Pro pohání čipset Qualcomm Snapdragon X Plus s 8jádrovým procesorem a 16 GB RAM. Úložiště bude nabízeno ve dvou kapacitách – 256 a 512 GB. I v tomto případě se můžeme radovat z moderní bezdrátové konektivity Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, o variantě s 5G připojením Microsoft zatím nehovoří. Potěšující je však vysoká výdrž, která má dosahovat až 16 hodin.

Ceny a dostupnost

13″ Surface Laptop existuje v platinové, modro-šedé a fialové barvě, v ČR se bude prodávat pouze první z nich. Počítač bude k dispozici 10. června, varianta s 256 GB přijde na 27 399 korun, varianta s dvojnásobným úložištěm bude stát 30 199 korun.

12″ Surface Pro bude k mání v platinové, modro-šedé a fialové barvě, i v tomto případě ale u nás bude dostupná pouze první varianta. Varianta s 256GB úložištěm přijde na 24 599 korun, verze s 512GB pamětí bude stát 27 399 korun. Zájemci o klávesnicový kryt bez stylusu s připlatí 4 459 korun, kryt se stylusem pak přijde na dalších 7 499 korun. Surface Pro bude k dispozici 10. června, předobjednat jej lze již nyní.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.