Windows 11 povyšují na verzi 25H2. Záplava novinek se tentokrát nekoná

- Microsoft vydal novou verzi operačního systému Windows 11
- Upgrade na verzi 25H2 je pouze formální, neboť nepřináší žádné viditelné novinky
- Hlavním důvodem aktualizace je o rok delší softwarová podpora
Microsoft v noci na dnešek vydal novou verzi operačního systému Windows 11. Nese označení 25H2 a oproti předchozím zvyklostem nepřináší žádné velké novinky – Microsoft totiž k vylepšování Windows přistupuje v poslední době jinak, než jsme byli zvyklí.
Windows 11 povyšují na verzi 25H2
Ještě před pár lety Microsoft do svých operačních systémů dodával novinky ve velkých aktualizacích, které obvykle přicházely v druhé polovině roku – z tohoto důvodu se k jejich označování vžil formát tvořený posledním dvojčíslím roku a pololetím, např. 23H2 nebo 24H2. Tyto velké aktualizace obvykle prováděly změny v jádru systému, přidávaly nové funkce, měnily design nebo přinášely různá vylepšení týkající se umělé inteligence.
Letos je ale všechno jinak. Microsoft si totiž zvykl dodávat do Windows nové funkce hned po jejich dokončení a nečekat až na velkou podzimní aktualizaci. Systém je tak průběžně vylepšován v rámci servisních aktualizací, popř. ve větších nepravidelných updatech.
Aktuálně vydaná verze 25H2 je v podstatě pouze přečíslovaná stávající verze 24H2 s několika drobnými bezpečnostními prvky pod kapotou – podle Microsoftu obsahuje významné pokroky v detekci zranitelností za běhu. Aktualizace také z Windows odstraňuje PowerShell 2.0 a příkazový řádek Windows Management Instrumentation (WMIC).
Jinak spolu verze 24H2 a 25H2 sdílí stejnou kódovou základnu i servisní větev, což Microsoftu výrazně usnadňuje udržování obou větví systému, neboť může pro obě verze v příštím roce vydávat totožné záplatovací balíčky. Aktualizace na novou verzi je tak důležitá zejména kvůli prodloužené podpoře, která u edicí Home a Pro činí 24 měsíců. Podpora verze 24H2 tak skončí už příští rok na podzim, zatímco nová verze 25H2 má před sebou ještě dva roky „života“.
Update na verzi 25H2 je vypouštěný ve vlnách a brzy by se měl objevit ve službě Windows Update. Aktualizaci je rovněž možné provést manuálně skrze nástroje na webových stránkách Microsoftu. V příštích měsících má Microsoft v plánu Windows 11 vylepšovat, těšit se můžeme na upravenou nabídku Start, vylepšený tmavý režim nebo nové funkce aplikace Propojení s telefonem.