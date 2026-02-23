WhatsApp vyslyšel prosby uživatelů. Zprávy si konečně naplánujete dopředu

TOPlist

  • Do populárního kecálka WhatsApp míří nová funkce
  • Ta umožní uživatelům naplánovat si posílání zpráv dle libosti
  • Novinka je aktuálně ve vývoji a na řadu přijde beta testování

WhatsApp je nejrozšířenější chatovací platforma na světě a její velkou zbraní je obrovská univerzálnost i široká dostupnost. Je k dispozici na všech hlavních platformách, a kde není, dostanete se k němu přes webové rozhraní. Navíc nabízí pořádnou porci praktických funkcí a nyní Meta připravuje další, která rozhodně nebude k zahození.

WhatsApp a další zajímavá funkce

Okolo WhatsAppu se toho v poslední době děje opravdu hodně a nejvíce rezonují nedávné plány Mety pověsit na tuto komunikační platformu reklamy. Uživatelé, kteří by chtěli WhatsApp bez reklam, by za to museli samozřejmě zaplatit formou předplatného. To je ale prozatím hudba budoucnosti a mnohem zajímavěji vypadá nová funkce, která je ve vývoji.

Meta údajně pracuje na možnosti naplánování odesílání zpráv a tato informace vyplynula z beta verze 26.7.10.72 pro iOS. Tato funkce bude dělat přesně to, co asi očekáváte – namísto okamžitého odeslání zprávy si budete moct zvolit čas, kdy se tato zpráva odešle automaticky a budete si tak moct vše přesně naplánovat.

Naplánujte si zprávu dle svého programu

Uživatel si bude moct u této zprávy zvolit datum i čas odeslání, což ale není v technologickém světě nic vyloženě nového. Naplánovat si přesný čas odeslání lze ve většině e-mailových klientů, včetně Gmailu nebo Outlooku. V rámci chatovacích aplikací to ale až tak běžné není a bez externích nástrojů to umí jen Telegram a (trochu překvapivě) Google Zprávy.



Jakmile si ve WhatsAppu pomocí této funkce naplánujete odeslání, tyto připravené zprávy se zobrazí ve vyhrazené sekci, kde budou čekat ve frontě, dokud nenastane čas jejich odeslání. Zde si je jejich tvůrce může prohlédnout a také přistupovat k jejich správě – před odesláním je bude možné upravovat a v případě potřeby také smazat.

Vývoj probíhá, na řadě je testování

Funkce plánování zpráv se prozatím nachází ve vývoji a není jasné, kdy se dostane do ostrého provozu. Ještě musí projít beta testováním, které by mělo být na programu nyní. Tato novinka umožní mít více pod kontrolou různé konverzace a dopředu si naplánovat například přání k narozeninám, nebo různé pracovní záležitosti.

