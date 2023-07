WhatsApp umožní přenášet data bez připojení k internetu. Má to ale jeden háček

Přenos dat WhatsAppu z jednoho telefonu na jiný se ještě zjednodušší

Nově bude stačit jen naskenovat QR kód

Přímý přenos bez připojení k internetu ale bude k dispozici pouze v rámci jedné platformy

Migrace dat z jednoho zařízení na druhé je sice v posledních letech poměrně snadná záležitost, přesto se nejedná o nic příjemného. Obzvláště v případě některých aplikací, které tvrdohlavě trvají na tom, že data nelze přenést skrze cloud a je potřeba je přenést napřímo mezi zařízeními. To je případ také známého kecálka WhatsApp, který až do nedávna ztěžoval uživatelům migraci dat z jednoho telefonu na jiný, jak jenom to šlo.

Přenos dat bude možný skrze QR kód

V poslední době se ale vývojáři chytli za nos a snaží se uživatelům přechod co nejvíce zpříjemnit a nabídnout jim celou řadu alternativ, ze kterých mohou vybírat. Novinkou je přenos dat bez nutnosti připojení k internetu, přičemž oba smartphony stačí propojit skrze vygenerovaný QR kód. Následně se telefony spojí skrze Wi-Fi a šifrovaným přenosem se všechna data přenesou ze starého na nové zařízení. Má to ovšem jeden háček – přenos funguje pouze v rámci jedné platformy, tedy z Androidu na Android a z iOS na iOS.

I přes toto omezení se pro řadu uživatelů může jednat o příjemnější alternativu k vytvoření zálohy na Disk Google či iCloud a následné stažení celého balíku do nového zařízení. Obzvláště majitelům pomalejšího internetového připojení to může ušetřit cenný čas, stejně tak vlastníkům základního 5GB limitu na iCloud, který můžete jednou zálohou WhatsAppu jakožto aktivní uživatel, velmi snadno zaplnit.

Co by možná nebylo od věci zlepšit, je přenos chatů a dat mezi platformami. WhatsApp sice pro uživatele připravil podrobný návod, jak migrovat z Androidu na iOS, respektive z iOS na Android, přesto je celý proces zbytečně komplikovaný a pro méně technicky zdatné uživatele náročný. Kdy se nového způsobu přenosu dat dočkáme v ostré verzi, není prozatím jasné, nicméně server WABetaInfo dostal hlášení od prvních uživatelů beta verzí, že již novou možnost mají k dispozici.