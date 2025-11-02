TOPlist

WhatsApp překvapil aplikací pro Apple Watch. Zatím je ale nemožné ji získat

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 11. 8:00
Aplikace WhatsApp na chytrých hodinkách Apple Watch (ilustrační obrázek)
  • Populární kecálek se podle všeho chystá dorazit také na chytré hodinky Apple Watch
  • Samostatná aplikace je v současné chvíli k dispozici v rámci beta testování
  • Kdy by se mohla objevit její plnohodnotná verze prozatím není jasné

Oblíbená komunikační aplikace WhatsApp překvapila nedávným oznámením, že stáhne své desktopové aplikace z macOS a Windows, společně s Messengerem. Obě platformy patří sociálnímu gigantu Meta a jak to tak vypadá, ten chce šetřit náklady, kde se dá. O to je větším překvapením skutečnost, že se WhatsApp podívá na zcela novou platformu prostřednictvím dedikované aplikace. Možná už tušíte správně – WhatsApp v rámci testovacího režimu zpřístupnil prvním uživatelům možnost nainstalovat svou aplikaci na chytré hodinky Apple Watch.

WhatsApp na Apple Watch

Aplikace podporuje čtení zpráv na WhatsAppu, odesílání odpovědí v rámci různých konverzací, odesílání reakcí na konkrétní zprávy, sdílení hlasových zpráv a další funkce, které pro vás budou přístupné ze zápěstí, aniž byste museli aplikaci otevírat na jiném zařízení.

K používání aplikace na chytrých hodinkách Apple Watch je nutné mít připojený iPhone s nainstalovanou aplikací WhatsApp, tudíž je pravděpodobné, že aplikaci nepůjde využít na modelech s podporou 4G/5G, nicméně toto v současnou chvíli nevíme jistě.

Aplikace WhatsApp na chytrých hodinkách Apple Watch
Aktuálně je aplikace k dispozici pouze pro beta testery, přičemž kdy se objeví v ostré verzi se můžeme jen dohadovat. Představení aplikace pro chytré hodinky je poměrně překvapivé, nicméně si za to WhatsApp, potažmo Meta, zaslouží pochvalu. I když lze z hodinek od Applu na došlé zprávy reagovat různými způsoby a základní funkčnost je pro uživatele k dispozici, přeci jen samostatná aplikace poskytuje mnohem více možností interakcí.



Ikona komunikační aplikace na notebooku (ilustrační obrázek)



Ostatně nejvíce je tato skutečnost viditelná ve srovnání s iMessage, které jsou v rámci Apple Watch dostupné v takřka plnohodnotné podobě. Doufáme, že se Meta časem odhodlá představit také aplikaci pro Messenger, která rovněž nejednomu uživateli citelně chybí.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

