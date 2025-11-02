WhatsApp překvapil aplikací pro Apple Watch. Zatím je ale nemožné ji získat

- Populární kecálek se podle všeho chystá dorazit také na chytré hodinky Apple Watch
- Samostatná aplikace je v současné chvíli k dispozici v rámci beta testování
- Kdy by se mohla objevit její plnohodnotná verze prozatím není jasné
Oblíbená komunikační aplikace WhatsApp překvapila nedávným oznámením, že stáhne své desktopové aplikace z macOS a Windows, společně s Messengerem. Obě platformy patří sociálnímu gigantu Meta a jak to tak vypadá, ten chce šetřit náklady, kde se dá. O to je větším překvapením skutečnost, že se WhatsApp podívá na zcela novou platformu prostřednictvím dedikované aplikace. Možná už tušíte správně – WhatsApp v rámci testovacího režimu zpřístupnil prvním uživatelům možnost nainstalovat svou aplikaci na chytré hodinky Apple Watch.
WhatsApp na Apple Watch
Aplikace podporuje čtení zpráv na WhatsAppu, odesílání odpovědí v rámci různých konverzací, odesílání reakcí na konkrétní zprávy, sdílení hlasových zpráv a další funkce, které pro vás budou přístupné ze zápěstí, aniž byste museli aplikaci otevírat na jiném zařízení.
K používání aplikace na chytrých hodinkách Apple Watch je nutné mít připojený iPhone s nainstalovanou aplikací WhatsApp, tudíž je pravděpodobné, že aplikaci nepůjde využít na modelech s podporou 4G/5G, nicméně toto v současnou chvíli nevíme jistě.
Aktuálně je aplikace k dispozici pouze pro beta testery, přičemž kdy se objeví v ostré verzi se můžeme jen dohadovat. Představení aplikace pro chytré hodinky je poměrně překvapivé, nicméně si za to WhatsApp, potažmo Meta, zaslouží pochvalu. I když lze z hodinek od Applu na došlé zprávy reagovat různými způsoby a základní funkčnost je pro uživatele k dispozici, přeci jen samostatná aplikace poskytuje mnohem více možností interakcí.
Ostatně nejvíce je tato skutečnost viditelná ve srovnání s iMessage, které jsou v rámci Apple Watch dostupné v takřka plnohodnotné podobě. Doufáme, že se Meta časem odhodlá představit také aplikaci pro Messenger, která rovněž nejednomu uživateli citelně chybí.