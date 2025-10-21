Messenger a WhatsApp na desktopech končí! Náhrada pro Windows se nechystá

- Počítačové aplikaci (Facebook) Messengeru zvoní umíráček
- Meta se rozhodla verze pro Windows a macOS definitivně ukončit
- Konec obou aplikací nastane ještě v letošním roce, následovat bude i desktopová verze WhatsAppu
Součástí Facebooku byla dlouhá léta také komunikační platforma Messenger, která v jednom bodě svou popularitou přerostla sebe sama a stala se samostatnou aplikací, byť stále s těsnou vazbou na nejpopulárnější sociální síť světa. Samostatnou aplikaci má ve svém telefonu patrně většina z nás, přičemž nejeden uživatel také rád sahá po desktopové aplikaci pro operační systémy Windows a macOS. Ostatně proč v prohlížeči spouštět celý Facebook, když si potřebujete jen vyměnit pár informací s přáteli. Tomu je ale bohužel konec.
Messenger na desktopu skončí ještě letos
Pokud také využíváte desktopové aplikace, máme pro vás špatnou zprávu – Meta se chystá ukončit podporu svých desktopových aplikací Messenger pro Windows a macOS. Obě aplikace již byly odstraněny z Microsoft Store a Mac App Store a stávající uživatelé začínají dostávat oznámení, že desktopové aplikace v prosinci zcela zmizí. Stránka podpory Mety odhalila, že uživatelé Messengeru na Macu a Windows budou mít 60 dní na to, aby se s aplikací definitivně rozloučili, přičemž následně zablokována. Tak se konkrétně stane 14. prosince.
Odstranění desktopových aplikací Messengeru znamená, že stávající uživatelé Windows budou muset používat aplikaci Facebooku, nebo rovnou webovou verzi Messengeru. Uživatelé macOS mají o něco větší pech, neboť ti se budou muset smířit s komunikací skrze Messenger pouze v rámci webové verze. Meta také plánuje brzy ukončit svou nativní aplikaci WhatsApp pro Windows a nahradit ji webovou verzí, což vypadá jako krok ke zjednodušení vývoje WhatsAppu.
Co je důvodem pro ukončení podpory desktopových aplikací se můžeme jen dohadovat, nicméně velkou roli v tom patrně bude hrát jejich vytíženost. Messenger je přeci jen primárně mobilní komunikační aplikace a je tedy velmi pravděpodobné, že desktopové varianty příliš mnoho lidí nepoužívá. Z uživatelského hlediska je každopádně přechod směrem k webovým verzím krok zpět.