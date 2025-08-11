TOPlist

Waze ukončuje podporu pro starší Android. Dejte pozor, i když máte novější telefon

Jakub Fišer
Jakub Fišer 11. 8. 19:30
  • Oblíbená mapová aplikace a navigace Waze ukončuje podporu pro starší zařízení s Androidem
  • Konkrétně by měla brzy odpadnout podpora pro Android 8 Oreo a Android 9 Pie
  • Co je důležité, fungovat by měla stále stejně, jen nebude dostávat další aktualizace

I ty nejoblíbenější aplikace postupně prochází vývojem a s novými funkcemi přichází i riziko toho, že starší zařízení přestanou být podporována. Nejčastěji v tomto kontextu informujeme o chatovací aplikaci WhatsApp, týká se to ale také navigace Waze. Zde je ale zásadní rozdíl, protože Waze vám po ukončení podpory nepřestane fungovat, pouze omezí některé funkce.

Waze ukončuje podporu pro Android 8 a 9

Podle informací z obchodu Google Play potřebujete ke stažení a spuštění aplikace telefon s Androidem 8 Oreo, případně novější verzí operačního systému. Aplikace však postupně začala informovat dotčené uživatele, že brzy podpora tohoto systému – a také Androidu 9 Pie – odpadne a k instalaci bude vyžadován Android 10 nebo novější. To potvrzuje i nejnovější beta verze dostupná prostřednictvím obchodu APKMirror.



Aplikace, pokud už ji máte na svém zařízení nainstalovanou, by měla i poté plně fungovat. Ztratíte ale přístup k novým funkcím a časem může být Waze na starším zařízením bezpečnostním rizikem kvůli neaktualizovaným bezpečnostním protokolům. Jednoznačně tak nelze doporučit aplikaci nadále používat.

Problém se týká tabletů v autech

Z internetových diskuzí je patrné, že nejde o problém samotných mobilních telefonů, protože těch s těmito verzemi systému už v oběhu není ani 5 % (podle Statcounter). Častěji se to může dotknout uživatelů, kteří mají v autě nainstalovaný infotainment třetích stran – například chytrý displej či androidový tablet –, který běží na starší verzi Androidu, nikoliv na derivátu v podobě Android Auto.

Pokud však nechcete používat aplikaci, která již přišla o oficiální podporu, můžete přejít na Mapy Google, které stále drží oficiální podporu jak pro Android 8, tak pro Android 9 Pie.

