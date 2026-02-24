Vyzkoušejte si Galaxy S26 Ultra jako první! Stačí zítra přijít do kina na Chodově

- Už zítra proběhne premiéra nové modelové řady Galaxy S26
- Pokud se zaregistrujete mezi prvními, máte šanci si novinky naživo osahat už zítra
- Event pro fanoušky Samsung pořádá v Cinema City ve Westfieldu na Chodově
Český Samsung zve fanoušky technologií na exkluzivní společné sledování letošní akce Galaxy Unpacked, která proběhne ve středu 25. února. Přímý přenos globální premiéry nových zařízení se bude promítat na velké plátno kina Cinema City Westfield Chodov v Praze.
Součástí večera bude také možnost vyzkoušet si nově představená zařízení v rámci hands-on zóny, a to ještě dřív, než se objeví v běžném prodeji. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s novinkami prakticky ve stejnou chvíli, kdy budou se poprvé představí na globální scéně v San Franciscu.
Připravená bude také soutěž o právě představené zařízení, ve které dva účastníci získají novinku domů. Každý návštěvník navíc dostane drobný dárek i občerstvení.
Galaxy Unpacked tradičně patří k nejdůležitějším událostem roku v oblasti mobilních technologií. Letos Samsung představí další generaci svých chytrých telefonů a inovací, které dále rozvíjejí využití umělé inteligence v každodenním životě.
Cinema City Westfield Chodov, Praha – 25. února
- 18:30-18:45 – přivítání hostů a usazení
- 19:00 – start livestreamu Galaxy Unpacked
Po skončení přenosu se nabízejí hands-on zóna, soutěž o novinku a drobné občerstvení. Díky této akci tak získáte jedinečnou možnost vyzkoušet si všechny představené novinky mezi prvními v České republice.
Kapacita sálu je omezená. Zájemci se můžou registrovat skrze tento odkaz. Po odeslání registrace je nutné počkat na potvrzení ze strany pořadatele.