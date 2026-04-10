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Vyzkoušejte Ocean Mode pro Galaxy S25 Ultra: výrazně vylepší vaše fotky z dovolené

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 10. 4. 12:00
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Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy S25 Ultra nedávno obdržel betu nového systému One UI 8.5
  • Ta do něj přinesla velmi zajímavé novinky, včetně jedné naprosto nečekané funkce
  • Fotoaparát dostal speciální režim Ocean Mode, který vylepšuje fotografování pod hladinou

Zvýšená odolnost, včetně odolnosti vůči vodě, je u vlajkových telefonů samozřejmostí a Samsung ji u svých mobilů aplikuje již od dob modelu Galaxy S4 Active z roku 2013. Telefony, které disponují nějakým typem odolnosti vůči vodě, mohou teoreticky pořizovat fotografie pod hladinou, což ale není jen tak. Samsung proto vydává pro svou loňskou vlajku Galaxy S25 Ultra speciální fotografický režim určený právě do těchto specifických podmínek.

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Ocean Mode dorazil na model Galaxy S25 Ultra

Speciální fotografický režim Ocean Mode vznikl v roce 2025, a to v rámci spolupráce Samsungu s neziskovou organizací Seatrees. Cílem této spolupráce bylo podpořit obnovu korálových útesů a právě pro tyto účely vznikl zmíněný speciální režim, který opravdu dramaticky vylepšuje výsledky při fotografování telefonem pod vodou.

Při použití standardního režimu jsou podvodní fotografie velmi zkreslené, často matné a zahalené do zeleného či modrého odstínu. Právě to řeší režim Ocean Mode, který tyto nedostatky pomocí algoritmů eliminuje a výsledkem jsou fotografie odpovídající tomu, co vidí jejich pozorovatel. A nyní tento režim míří na vlajkový model Galaxy S25 Ultra.

Od vědců ke koncovým uživatelům

Režim Ocean Mode vznikl původně pro model Galaxy S24 Ultra a nebyl vůbec určený veřejnosti. Jeho původním posláním byla pomoc vědcům dokumentovat a chránit korálové útesy tím, že mohou sloučit tisíce kvalitních podvodních fotografií útesu do 3D modelu. To se ale změnilo s novým modelem Galaxy S26 Ultra, kde se tento režim objevil v aplikaci Expert RAW.

Samsung Ocean Mode
Samsung Ocean Mode

A nyní se dostává, opět v rámci aplikace Expert RAW, také na loňskou vlajku Galaxy S25 Ultra, a to díky betaverzi systému One UI 8.5. Kromě ní je nutné mít nainstalovanou aplikaci Expert RAW ve verzi 5.0.08.2 (k dispozici je v obchodě Galaxy Store), protože právě přes tuto platformu je režim Ocean Mode přístupný.



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Při vyzkoušení je nutné zvážit nemalá rizika

Pokud už stahujete Expert RAW a balíte se do Egypta, abyste si telefonem pořádně vyfotografovali podmořský život, raději to ještě zvažte. Předně, odolnost vůči vodě je definována pro sladkou vodu a ve slané vodě se může telefon snadněji poškodit. Na to by se samozřejmě případná záruka nevztahovala a skončili byste se zničeným telefonem.

Samsung Ocean Mode
Samsung Ocean Mode

Pokud se ptáte, jak tedy potápěči používali telefony Galaxy S24 Ultra pro dokumentování korálů, tak vězte, že je měli vložené do speciálního vodotěsného pouzdra. V kombinaci s pouzdrem se bude jednat o vskutku zajímavý nástroj, který povýší fotografie z dovolené na úplně novou úroveň. Tento režim by se měl na Galaxy S25 Ultra oficiálně dostat s příchodem finálního sestavení One UI 8.5.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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